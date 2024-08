Nano One veröffentlicht Zusammenfassung des Lageberichts und der Ergebnisse der Jahreshauptversammlung und außerordentlichen Versammlung

2. August 2024, Vancouver, Kanada (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (FWB: LBMB) / IRW-Press / Nano One® Materials Corp. (Nano One oder das Unternehmen) ist ein Cleantech-Unternehmen, das über patentierte Verfahren zur Herstellung von Kathodenaktivmaterialien (CAM) für den Einsatz in Lithiumionenbatterien verfügt, mit denen durch Kosteneinsparungen, weniger Komplexität, einem effizienteren Energieverbrauch sowie einem geringeren ökologischen Fußabdruck sichere und resiliente Lieferketten aufgebaut werden.

Lagebericht (Stellungnahme der Unternehmensführung)

Im Anschluss an die heute abgehaltene Jahreshauptversammlung und außerordentliche Versammlung (die Versammlung) erörterte die Unternehmensführung die Marktbedingungen sowie die Errungenschaften des Unternehmens im vergangenen Jahr und beantwortete die Fragen der Teilnehmer, die über einen Zoom-Link zugeschaltet waren.

Eine Aufzeichnung dieser Session finden Sie unter nanoone.ca/investors/agm/.

Ergebnisse der Jahreshauptversammlung und außerordentlichen Versammlung

Nano One gibt außerdem mit Freude die Versammlungsergebnisse bekannt. Alle Angelegenheiten, die den Aktionären auf der Versammlung zur Abstimmung vorgelegt wurden, wurden wie folgt genehmigt:

a) Wahl der Direktoren des Unternehmens für das folgende Jahr;

b) Beauftragung der Kanzlei Davidson & Company LLP als Rechnungsprüfer des Unternehmens für das folgende Jahr sowie Ermächtigung der Direktoren, die entsprechenden Vergütungen festzusetzen;

c) Genehmigung aller nicht zugewiesenen Ansprüche auf Aktien im Rahmen des Omnibus Equity Incentive Plan.

Auf der Versammlung waren insgesamt 37.781.807 Stammaktien entweder persönlich oder durch einen Bevollmächtigen vertreten, das entspricht 33,95 Prozent der insgesamt ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens. Damit war die Beschlussfähigkeit gegeben.

Wahl der Direktoren

Die sieben im Informationsrundschreiben des Managements vom 21. Juni 2024 aufgelisteten Nominierten wurden, wie nachstehend aufgeführt, in das Board of Directors gewählt:

Nominierte Abstimmungs-ergebnis JA-Stimmen JA-Stimmen % Stimm-enthaltungen Enthaltungen %

Paul Matysek angenommen 36.112.106 96,70 1.230.888 3,30

Dan Blondal angenommen 37.275.456 99,82 67.538 0,18

Lyle Brown angenommen 37.190.908 99,59 152.086 0,41

Dr. Joseph Guy angenommen 37.253.656 99,76 89.338 0,24

Gordon Kukec angenommen 37.195.156 99,60 147.838 0,40

Carla Matheson angenommen 37.246.206 99,74 96.788 0,26

Lisa Skakun angenommen 29.355.083 78,61 7.987.911 21,39

Beauftragung eines unabhängigen Wirtschaftsprüfers

Beschluss Abstimmungs-ergebnis JA-Stimmen JA-Stimmen % Stimment-haltunEnt-

gen haltungen %

Beauftragung von Davidson & Company LLP angenommen 37.327.437 99,96 15.557 0,04

als Wirtschaftsprüfer für das folgende

Jahr sowie Ermächtigung der Direktoren,

die entsprechende Vergütung

festzusetzen.

Genehmigung aller nicht zugewiesenen Ansprüche auf Aktien im Rahmen des Equity Plan

Beschluss Abstimmungs-ergebnisJA-Stimmen JA-Stimmen % Gegen-stimmenGegen-stimmen %

Billigung eines ordentlichen Beschlusses, angenommen 36.717.546 98,33 625.448 1,67

wie im Rundschreiben der

Unternehmensführung zur Versammlung

dargelegt, zur Genehmigung der nicht

zugeteilten Optionen, Rechte und sonstigen

Ansprüche (Ansprüche), die im Rahmen des

Omnibus Equity Incentive Plan des

Unternehmens ausgegeben werden

können.

Die Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Punkten, über die auf der Versammlung abgestimmt wurde, können im Detail auf unserer Webseite sowie auf SEDAR+ www.sedarplus.ca eingesehen werden.

Über Nano One®

Nano One Materials Corp. (Nano One) ist ein Cleantech-Unternehmen mit einem patentieren, kohlenstoffarmen Verfahren zur Herstellung von kostengünstigen, leistungsstarken Lithium-Ionen-Batteriekathodenmaterialien. Es verfügt über strategische Kooperationen und Partnerschaften, unter anderem mit Automobilherstellern und strategischen Zulieferern wie Sumitomo Metal Mining, BASF, Umicore und Rio Tinto. Die Technologie von Nano One ist anwendbar für Elektrofahrzeuge, Energiespeicher, und Unterhaltungselektronik, um Kosten und Kohlenstoffintensität zu senken und gleichzeitig die Umweltverträglichkeit zu verbessern.

Nano One erprobt seine Technologie als schlüsselfertige Produktionslösungen für Lizenz-, Joint-Venture- und unabhängige Produktionsmöglichkeiten und setzt dabei kanadische Experten, wichtige Mineralien, erneuerbare Energien und ein florierendes Ökosystem mit Zugang zu großen aufstrebenden Märkten in Nordamerika, Europa und dem indopazifischen Raum ein. Nano One hat zudem Fördermittel von SDTC und der kanadischen Regierung sowie der Regierung von British Columbia erhalten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nanoone.ca.

Firmenkontakt:

Paul Guedes

E-Mail: info@nanoone.ca

Tel.: +1 (604) 420-2041

Vorsorglicher Hinweis und zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin und in dem verlinkten Video enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: den Erfolg der Allianz; den Erfolg bei der Entwicklung des CAM-Pakets; die Eigenschaften, Inhalte und Vorteile des CAM-Pakets, einschließlich der Tatsache, dass das CAM-Paket eine modulare Lösung für das verfahrenstechnische Design ist und schnell eingesetzt werden kann; den Erfolg bei der Vermarktung und dem Einsatz des CAM-Pakets bei Kunden; die Entwicklung der Technologie, der Lieferketten und der Pläne für den Bau und den Betrieb von Kathodenproduktionsanlagen; die gegenwärtigen und zukünftigen Geschäfte und Strategien des Unternehmens; geschätztes zukünftiges Betriebskapital, verfügbare Mittel und Mittelverwendung, zukünftige Investitionsausgaben und andere Ausgaben für den kommerziellen Betrieb; der Weg zu potenziellen ersten Einnahmen; die Branchennachfrage; das Entstehen von Kosten; Wettbewerbsbedingungen; allgemeine wirtschaftliche und Marktbedingungen; die Absicht, das Geschäft, den Betrieb und die potenziellen Aktivitäten des Unternehmens zu erweitern; die Funktionen und beabsichtigten Vorteile der Technologie und der Produkte von Nano One; die Entwicklung und Optimierung der Technologie und der Produkte des Unternehmens; voraussichtliche Partnerschaften und die erwarteten Vorteile der Partnerschaften des Unternehmens; die Lizenzierung des Unternehmens und die Skalierbarkeit der entwickelten Technologie, um erweiterte Kapazitäten zu erfüllen; und die Ausführung der erklärten Pläne des Unternehmens – die vom Zugang zu Kapital und Zuschüssen abhängig sind. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von Begriffen wie glauben, erwarten, vorhersehen, planen, beabsichtigen, fortsetzen, schätzen, können, werden, sollten, fortlaufend, anvisieren, Ziel, potenziell oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden, erkannt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Meinungen und Einschätzungen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: allgemeine und globale wirtschaftliche und regulatorische Veränderungen; die nächsten Schritte und die rechtzeitige Ausführung der Geschäftspläne des Unternehmens; die Entwicklung von Technologie, Lieferketten und Plänen für den Bau, den operativen Betrieb der Kathodenproduktionsanlagen; erfolgreiche aktuelle oder zukünftige Kooperationen mit OEMs, Bergbauunternehmen oder anderen; die Ausführung der Pläne des Unternehmens, die von Unterstützung und Zuschüssen abhängen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine erklärten Ziele zu erreichen; die Kommerzialisierung der Technologie und der Patente des Unternehmens über Lizenzen, Joint Ventures und unabhängige Produktion; den potenziellen Weg zu den ersten Einnahmen; die erwartete weltweite Nachfrage und das prognostizierte Wachstum für LFP-Batterien und andere Batteriechemien; und andere Risikofaktoren, die in der MD&A des Unternehmens und im Jahresbericht vom 27. März 2024, beide für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Jahr, sowie in den jüngsten Wertpapierdokumenten des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen bzw. zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, auf die hier verwiesen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Anleger sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Nano One Materials Corp.

Tammy Gillis

P.O. Box 11604 Suite 620 – 650 West Georgia St

V6B 4N9 Vancouver, BC

Kanada

email : tammy.gillis@nanoone.ca

Pressekontakt:

Nano One Materials Corp.

Tammy Gillis

P.O. Box 11604 Suite 620 – 650 West Georgia St

V6B 4N9 Vancouver, BC

email : tammy.gillis@nanoone.ca

