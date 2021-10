WPD Pharmaceuticals gibt die Ergebnisse der Jahreshauptversammlung und außerordentlichen Versammlung bekannt

Vancouver, British Columbia – 1. Oktober 2021 – Das auf klinische Prüfungen spezialisierte Pharmaunternehmen WPD Pharmaceuticals Inc. (CSE: WBIO) (FWB: 8SV1) (das Unternehmen oder WPD) gibt die Ergebnisse der am 29. September 2021 in Vancouver (Kanada) abgehaltenen Jahreshauptversammlung und außerordentlichen Versammlung bekannt.

Liam Lake Corcoran, Teresa Rzepczyk und Peter Novak wurden als Direktoren des Unternehmens wiedergewählt. Der Optionsplan des Unternehmens und die Bestellung der Wirtschaftsprüfer wurden genehmigt.

Da das Unternehmen verschiedene Möglichkeiten sondiert, um besser an das dringend benötigte Kapital heranzukommen, wurde von der Unternehmensführung zusätzlich der Antrag eingebracht, die Aktien des Unternehmens vom Handel an der CSE zu nehmen (der Delisting-Beschluss). Die Gründe für das Delisting wurden von der Unternehmensführung in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 2. September 2021 bekannt gegeben.

Zum Schutz der Aktionäre setzten die Direktoren entsprechende Maßnahmen um sicherzustellen, dass die Minderheitsaktionäre diese vorgeschlagene Vorgehensweise mit überwältigender Mehrheit befürworten. Die Abstimmung über den Delisting-Beschluss konnte nur mit einer Zweidrittelmehrheit (66,67 %) der Minderheitsaktionäre angenommen werden, wobei die Stimmen der aktuellen Unternehmensführung und der Kontrollperson bei der Auszählung nicht berücksichtigt wurden.

Es stimmten zwar mehr als 50 % der Minderheitsaktionäre für den Delisting-Beschluss, doch die Zahl der Befürworter erreichte nicht die Zweidrittelmehrheit (66,67 %). Somit wurde der Delisting-Beschluss abgelehnt und das Unternehmen wird seine Aktien nicht vom Handel an der CSE nehmen.

Das Unternehmen sieht sich, wie bereits angekündigt, weiterhin mit Finanzierungsproblemen konfrontiert und wird andere Optionen als jene in den früheren Pressemeldungen genannten in Betracht ziehen.

Über WPD Pharmaceuticals

WPD ist ein biotechnologisches Forschungs- und Entwicklungsunternehmen mit dem Schwerpunkt Onkologie und Virologie, d.h. Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln mit biologischen Verbindungen und kleinen Molekülen. WPD verfügt über 10 neuartige Arzneimittelkandidaten, von denen sich 4 in der klinischen Entwicklung befinden. Diese Arzneimittelkandidaten wurden an medizinischen Institutionen wie der Mayo Clinic und der Emory University erforscht und WPD arbeitet derzeit mit der Wake Forest University sowie führenden Krankenhäusern und wissenschaftlichen Zentren in Polen zusammen.

WPD hat Lizenzverträge mit Wake Forest University Health Sciences und Unterlizenzverträge mit Moleculin Biotech, Inc. bzw. CNS Pharmaceuticals, Inc. abgeschlossen, die WPD jeweils eine exklusive, gebührenpflichtige Unterlizenz für bestimmte Technologien des Lizenzgebers gewähren. Solche Vereinbarungen gewähren WPD u.a. bestimmte Forschungs-, Entwicklungs-, Herstellungs- und Vertriebsrechte. Das Gebiet, auf das sich die Unterlizenzen von CNS Pharmaceuticals und Moleculin Biotech beziehen, schließt je nach Wirkstoff etwa 29 Länder in Europa und Asien ein, darunter auch Russland.

Für das Board:

Mariusz Olejniczak

Mariusz Olejniczak

CEO, WPD Pharmaceuticals Inc.

Kontaktadresse

Investor Relations

E-Mail: investors@wpdpharmaceuticals.com

Tel: 604-428-7050

Web: www.wpdpharmaceuticals.com

Vorsorglicher Hinweis:

Die Canadian Securities Exchange und die Investment Regulatory Organization of Canada übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen annimmt, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, dass die Medikamente von WPD zu neuartigen Behandlungen für Krebs entwickelt werden könnten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Erwartungen des Unternehmens auf der Grundlage der dem Management derzeit zur Verfügung stehenden Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten Ergebnissen abweichen. Faktoren, die dazu führen können, dass die zukunftsgerichteten Aussagen nicht eintreffen, beinhalten, dass die Wirkstoffe nicht die erwarteten Vorteile bringt und wir sie nicht weiter entwickeln werden; dass Wettbewerber oder andere ein erteiltes Patent erfolgreich anfechten und das Patent ungültig werden könnte; dass wir nicht in der Lage sind, ausreichende Finanzmittel für unsere Forschung zu beschaffen; dass wir möglicherweise die Anforderungen nicht erfüllen, um die gewährten Zuschüsse zu erhalten; dass unsere Medikamente keine positive Wirkung zeigen oder, falls doch, die Nebenwirkungen schädlich sind; dass Wettbewerber bessere oder billigere Medikamente entwickeln könnten; und dass wir möglicherweise nicht in der Lage sind, die behördliche Zulassung für von uns entwickelte Medikamente zu erhalten. Eine Einstellung der Börsennotierung führt möglicherweise nicht zu besseren Finanzierungsbedingungen und das Unternehmen wird bei den Verhandlungen mit seinen Unterlizenzgebern nicht zwangsläufig erfolgreich sein. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

