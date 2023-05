NativosFood: Ein Snack Unternehmen, das die Kulturen von Kolumbien und Deutschland vereint.

Cata’s Plantain Chips – Der gute Laune Snack aus Südamerika. Vegan, glutenfrei, ohne Gentechnik und nachhaltig produziert.

NativosFood ist ein Unternehmen, das sich auf die Herstellung und den Vertrieb von Kochbananen Chips und anderen innovativen Snacks aus Südamerika spezialisiert hat. Die Gründer: Catalina stammt aus Kolumbien und ihr Ehemann Adam aus Deutschland, was das Unternehmen zu einer einzigartigen Kombination aus kolumbianischer Leidenschaft und deutscher Sorgfalt macht.

Das Unternehmen verwendet ausgewählte Zutaten und traditionelle Rezepte, um einzigartige Produkte herzustellen. Die Kochbananenchips von NativosFood gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen und Formen und werden aus hochwertigen kolumbianischen Kochbananen hergestellt. Ein Highlight sind die Plantain Dippers in löffelartiger Form, die wie der Name schon sagt, perfekt zum Dippen von Saucen sind.

Ein weiterer wichtiger Aspekt von NativosFood ist ihre Nachhaltigkeits-Initiative. Das Unternehmen engagiert sich für den Umweltschutz und unterstützt verschiedene Projekte zur CO2-Reduktion, wie die Bepflanzung von Regenwäldern.

Das Unternehmen hat seinen Sitz in Freiburg im Breisgau, einer Stadt, die für ihre grüne Energie und ihr umweltfreundliches Engagement bekannt ist. NativosFood strebt danach, ihre Produkte nicht nur von höchster Qualität zu machen, sondern auch verantwortungsvoll und nachhaltig zu handeln.

Das Unternehmen hat schnell an Popularität gewonnen und die Kunden schätzen nicht nur die köstlichen Produkte von NativosFood, sondern auch das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit und Umweltschutz.

„Wir bei NativosFood sind stolz darauf, hochwertige, authentische und vor allem innovative Produkte anzubieten und dabei Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu fördern“, sagt Adam, der Gründer von NativosFood. Catalina die Mitgründerin, nach der die Marke Cata’s benannt ist, sagt „Wir glauben, dass Unternehmen eine Verantwortung haben, umweltbewusst und nachhaltig zu handeln, und wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, positive Veränderungen zu bewirken.“

NativosFood hat seinen Sitz in Freiburg im Breisgau. Weitere Informationen zu den Snacks finden Sie auf der Website von NativosFood.

