Naturzade kaltgepresste Öle für Tiere

Einzelfuttermittel für Tiere aus eigener Herstellung

Auch Tiere profitieren auf vielerlei Art von Nahrungsergänzungen in Form hochwertiger kaltgepresster Öle. Eine tägliche Menge im Futter untergemischt kann Mangelerscheinungen durch einseitige Ernährung ausgleichen, es verbessert die Futterverwertung, die Verdauung, den Zustand von Haut und Fell. Die reichhaltigen Inhaltsstoffe animieren zu gesteigerter Leistungsbereitschaft, lindern körperliche Beschwerden älterer Tiere und fördern die Entwicklung von Neugeborenen.

Die Sanus Natura GmbH wählte bei ihrer Gründung 2016 ihre Firmierung aus gutem Grunde: „Das Gesunde aus der Natur“ ist die treffende Bezeichnung des umfangreichen Sortiments nativer Öle für Pferde und Hunde. Das familiengeführte Unternehmen hat sich durch erstklassige Produkte innerhalb weniger Jahre einen guten Namen am Markt für Naturprodukte erworben: Seit über 70 Jahren betreibt die Familie Landwirtschaft. Die nunmehr 4. Generation setzt mit der modernen Ölmanufaktur in Lünen die Tradition im Sinne landwirtschaftlicher Spitzenerzeugnisse erfolgreich fort.

Direktvertrieb zu günstigen Preisen

Die regionale Produktion aus europäischen und deutschen Saaten in der eigenen Naturzade Ölmühle in Lünen sowie direkte Vertriebswege liegen bei Sanus Natura in einer Hand. Durch kurze Wege ohne Zwischenhändler profitieren Kunden von mühlenfrischen Erzeugnissen für Mensch und Tier. Der Hersteller gibt den Preisvorteil durch die eingesparte Lieferkette gerne an die Kundschaft weiter.

Der Verkauf erfolgt im Ladenlokal vor Ort, per Versandhandel über den Onlineshop Sanusnatura.de sowie auf den großen online Marktplätzen. Kunden im In- und Ausland erhalten ihre Bestellung schnell. Kundenzufriedenheit hat höchste Priorität, vor allem, wenn es um Tiere geht.

Hochwertige Öle für Tiere zur Nahrungsergänzung

Jedes Öl hat andere Vorzüge und variiert in dem Verhältnis der Inhaltsstoffe zueinander. Da alle Sorten schonend kalt gepresst und sofort anschließend lieferfertig weiterverarbeitet werden, bleiben gesättigte und mehrfach ungesättigte Omega-Fettsäuren, Mineralstoffe, Vitamine, Enzyme und Spurenelemente bestmöglich erhalten. Alle Naturzade Tierprodukte erfüllen die hohen deutschen Standards und unterstützen die Gesundheit der Vierbeiner effektiv.

Naturzade Lachsöl

Lachsöl wird sortenrein aus norwegischen Lachsfischen gewonnen. Es enthält weder synthetische Vitamine noch Aromen, wobei der leichte Fischgeruch ein Qualitätsmerkmal für Frische ist.

Naturzade Reiskeimöl

Asiatische Reiskleie ist das nährstoffreiche Ausgangsprodukt zur Herstellung des Reiskeimöls. Der wichtigste Inhaltsstoff Gamma-Oryzanol unterstützt durch Proteinsynthese den Muskelaufbau bei Pferden und steigert die Leistungsfähigkeit.

Naturzade Leinöl

Die Besonderheit des Leinöls ist das vorteilhafte Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6 Fettsäuren zueinander. Naturzade Leinöl entsteht aus deutscher Leinsaat. Hunde und Pferde fressen es aufgrund des milden Geschmacks gerne.

Naturzade Schwarzkümmelöl ungefiltert

Ungefiltertes Schwarzkümmelöl wird durch den hohen Anteil an ätherischen Ölen, Bitterstoffen und Gerbstoffen dominiert und ist aufgrund der mehrfach ungesättigten Linolsäure besonders gesund. Der Geschmack ist kräftig und leicht scharf, das Öl ist dunkler und bildet etwas Sediment aus. Es eignet sich für eine Vielzahl an Anwendungen.

Naturzade Mariendistelöl

Die Mariendistel mit der botanischen Bezeichnung Silybum marianum ist in Griechenland und Italien bereits seit der Antike als Heilpflanze bekannt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sanus Natura GmbH

Herr Önder Bozdag

Am Kühlturm 4

44536 Lünen

Deutschland

fon ..: 023198627148

web ..: https://sanusnatura.de

email : info@sanusnatura.de

Pressekontakt:

Sanus Natura GmbH

Herr Önder Bozdag

Am Kühlturm 4

44536 Lünen

fon ..: 023198627148

web ..: https://sanusnatura.de

email : info@sanusnatura.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Jahres-Endspurt am Goldmarkt Schlecht geschlafen? Ursachen und Hilfe bei Schlafstörungen