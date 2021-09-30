Neo Energy: Die Tech-Revolution, die die Energiebranche gerade erlebt

Der Energiemarkt erlebt gerade dasselbe, was Fintech vor neun Jahren erlebt hat.

Berlin, 7. April 2026 – Der Energiemarkt erlebt gerade dasselbe, was Fintech vor neun Jahren erlebt hat. Damals veränderten digitale Pioniere das Bankwesen nicht durch bessere Filialen, sondern durch ein völlig neues Verständnis davon, was eine Kundenbeziehung sein kann. Heute passiert dasselbe in der Energiebranche. PLAN-B NET ZERO ist mittendrin und brachte diese These Mitte März gleich auf zwei Bühnen in Berlin.

Am 17. März sprach Gründer und CEO Bradley Mundt beim SET Tech Festival im Panel über die Digitalisierung der Energiewirtschaft. Am 19. März folgte seine Keynote auf der Transform: Neo Energy ist nicht die Weiterentwicklung des alten Systems. Es ist dessen Neuerfindung.

Warum sich Energie gerade transformiert

Die Schlagzeilen der letzten Monate sprechen eine deutliche Sprache: Blackout-Debatten, Infrastrukturprobleme, Netzausbau. Was in der Öffentlichkeit als technisches Problem wahrgenommen wird, ist in Wahrheit auch ein Datenproblem. Hinter jedem Netzengpass, hinter jeder ungenutzten Solar- oder Windkapazität stecken IT-Architekturen, Datenqualität und Prozesslogik, die nicht mit der Realität Schritt halten.

Der Energiemarkt denkt noch zweidimensional: Wie viel Strom wird produziert, wie viel verbraucht? Die entscheidende Frage lautet heute: Wann, wo und wofür wird Energie genutzt – und wie schafft man daraus echten Mehrwert für den Kunden?

Genau hier setzt Neo Energy an.

Was Neo Energy ist und was es nicht ist

Neo Energy ist kein verbesserter Stromtarif. Kein weiteres Smart-Home-Gadget. Und nicht KI um der KI-Willen.

Neo Energy ist das Betriebssystem für den Energiemarkt: offen, intelligent, datengetrieben. Es öffnet eine dritte Dimension, die im Energiemarkt bisher fehlte: kontextuelles Denken. Nicht nur wann Strom fließt, sondern warum, für wen und unter welchen Bedingungen.

Wer heute sein Kundenportal öffnet, tut das fast ausschließlich, wenn etwas schiefgelaufen ist. Es gibt schlicht keinen anderen Grund. Neo Energy ändert das. Durch datengetriebene Anreize, intelligente Notifications und echte Automatisierung entsteht eine Kundenbeziehung, die Energie aus der Commodity-Ecke holt und erlebbar macht.

„Soll ich für dich Geld sparen?“ Diese einfache Frage, zum richtigen Zeitpunkt automatisch gestellt, ist der Einstieg in eine neue Art von Energieerfahrung.

„Wenn Menschen heute Musik streamen oder ihre Finanzen per App steuern können, dann sollte Energie mindestens genauso einfach funktionieren“, sagt Bradley Mundt. „Unser Beitrag zur Energiewende ist, Energie so intuitiv nutzbar zu machen wie die besten digitalen Produkte unseres Alltags.“

Die Fintech-Parallele, die zählt

Revolut hat das Bankgeschäft nicht erfunden. Es hat eine neue Kategorie geschaffen: die Neobank. Millionen Menschen verstanden plötzlich, dass Banking auch anders gehen kann. Schneller, transparenter, menschlicher.

Neo Energy ist dieser Moment für die Energiebranche. Nicht Evolution, sondern Kategorieschöpfung. Nicht besserer Preis, besserer Service, bessere App, sondern eine grundlegend andere Beziehung zwischen Mensch und Energie.

Die Digitalisierung ist in weiten Teilen der Energiewirtschaft noch nicht angekommen. Das ist kein Vorwurf. Es ist eine Chance. Und sie ist größer als viele denken.

Transformation: Eine Journey, keine Zielarchitektur

Was PLAN-B NET ZERO auf der Transform präsentierte, ist keine perfekte digitale Vision. Es ist ehrlicher als das.

„Transformation in einer komplexen, regulierten Branche bedeutet: mit Legacy-Systemen arbeiten, Partner überzeugen, Abhängigkeiten navigieren und trotzdem Tempo machen. Es bedeutet stolpern, lernen und weitergehen“. Sagt Steven Rohner, CTO von PLAN-B NET ZERO. Er vereint Erfahrung aus mehreren Branchen, und erklärt, dass sich das Muster immer wiederholt.

„Die perfekte digitale Zielarchitektur ist nicht der Startpunkt. Der Austausch mit Partnern, die offen über Probleme sprechen, ist es. Transformation entsteht nicht im Organigramm, sie entsteht im Netzwerk“, sagt Rohner. „Neo Energy ist kein Produkt, das wir allein bauen können. Es ist ein Ökosystem, das wir gemeinsam entwickeln.“

Bradley Mundt live, zwei Auftritte, eine Botschaft

17. März – SET Tech Festival, Panel Bradley Mundt diskutierte im Panel, wo die Energiebranche digital wirklich steht, was Transformation in der Praxis bedeutet und warum Neo Energy der nächste logische Schritt ist.

19. März – Transform, Keynote In seiner Keynote nahm Bradley Mundt die Zuhörer mit auf die Reise von „Strom an, Strom aus“ zu einem datengetriebenen, kundenzentrierten Energiesystem, konkret, ehrlich, mit klaren Beispielen aus der Praxis.

Über Bradley Mundt

Bradley Mundt ist Gründer und CEO von PLAN-B NET ZERO. Er gründete das Unternehmen 2023 in der Schweiz, mit der Überzeugung, dass der echte Hebel für die Energiewende nicht bei der Politik liegt, sondern bei Unternehmen, die bereit sind, Dinge anders zu machen. Seit der Gründung verdreifacht sich die Kundenbasis jährlich. 2024 wurde er von Business Punk in die Top-100-Watchlist aufgenommen. Im September 2025 erhielt PLAN-B NET ZERO den Zukunftspreis des Deutschen Instituts für Nachhaltigkeit und Wirtschaft.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PLAN-B NET ZERO AG

Frau Julia Schnitger

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6300 Zug

Schweiz

fon ..: +41 41 726 49 80

web ..: https://planbnetzero.com

email : presse@planbnetzero.com

PLAN-B NET ZERO ist ein GreenTech-Scale-Up mit Sitz in Zug, Schweiz. Gegründet im April 2023 von Bradley Mundt als Pionier der neuen Industrie-Kategorie Neo Energy.

Es verwandelt 100% nachhaltige Energie von einer Commodity in ein Lifestyle-Produkt. Die Plattform erweitert Energieversorgung um digitale und servicebasierte Angebote, sowie Software und Licensing. Durch datenbasierte Optimierung, nutzerorientierte Funktionen und zusätzliche Leistungen jenseits der reinen Energiebelieferung entsteht ein neues integriertes Nutzungserlebnis.

Weitere Informationen: https://www.planbnetzero.com

Pressekontakt:

ESS Energy & Sales Services GmbH

Herr Julia Schnitger

Dieselstr. 2

63165 Mühlheim am Main

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