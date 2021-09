Net Positive Water – Die Zukunft der Wasseraufbereitung

Die Wasseraufbereitung ist eines der großen Probleme unserer Zeit. Die kleine Parkway Corporate ist gut positioniert um Teil der Lösung zu werden.

Wenn es um das Klima geht, spricht heute jeder von „Net Zero“, also „Netto-Null“. Die Industrie für die Behandlung von Industrieabwässern geht noch einen Schritt weiter: „Net Positive Water“ gilt jetzt als Maßstab. Ähnlich wie bei modernen Katalysatoren, die heute saubere Luft ausstoßen als hineingelangt, sollen neueste Technologien es ermöglichen, dass Industrieanlagen, einschließlich Bergbauunternehmen, mehr sauberes Wasser zu produzieren als sie verbrauchen.

Die Herausforderung wird zunehmend als ESG-Thema par excellence anerkannt und stößt bei institutionellen Anlegern auf wachsendes Interesse. Unter anderem betreibt Fidelity einen speziellen Fonds für nachhaltige Abwasserbehandlung (Fidelity Sustainable Water & Waste Fund). Allein in diesem Sommer gingen zwei Wasseraufbereitungsspezialisten in Europa an die Börse: Die niederländische NX Filtration N.V. (NXFIL; NL0015000D50NX) und die dänische Aquaporin A/S (AQP; DK0061555109). NX Filtration hat rund 190 Mio. EUR an frischem Kapital aufgenommen. Der Börsenwert liegt derzeit bei 745 Mio. EUR. Der Börsengang von Aquaporin fiel etwas kleiner aus. Das Unternehmen nahm 33 Mio. EUR an frischem Kapital auf und wird derzeit mit einem Marktwert von rund 200 Mio. EUR gehandelt. Weder NX Filtration noch Aquaporin sind derzeit profitabel.

Über die australische Parkway Corporate Limited (ASX: PWN; FRA: 4IP; AU000000PWN8) hatten wir bereits seit einiger Zeit auf Goldinvest berichtet. Der dynamische Managing Director Bahay Oczakmak hat sich vorgenommen, Parkway zu einem industriellen Wasseraufbereitungsunternehmen auszubauen. Ende 2019 brachte er eine bahnbrechende Wasseraufbereitungstechnologie der nächsten Generation, die ursprünglich zusammen mit der Victoria University in Melbourne entwickelt wurde, in Parkway ein und wurde bei dieser Gelegenheit zum größten Aktionär des Unternehmens. In den folgenden zwei Jahren der Umstrukturierung und Refinanzierung ist Parkway nun vollständig finanziert und komplett neu positioniert, um die Chancen in diesem Sektor zu nutzen. Technologisch gesehen wird Parkway voraussichtlich auf Augenhöhe mit anderen neuen Marktteilnehmern spielen, wie z. B. denjenigen, die kürzlich in Europa an die Börse gegangen sind.

