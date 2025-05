Neue Adresse für smow Freiburg

smow Freiburg jetzt in der Leo-Wohleb-Straße

Freiburg, 23.05.2025. Seit Anfang Mai begrüßt smow Freiburg seine Kundschaft in neuen, großzügigen Räumlichkeiten mit 350 m² Fläche – nur wenige Schritte entfernt vom bisherigen Standort. Nach fünf erfolgreichen Jahren in der Kartäuserstraße ist der smow Store in die Leo-Wohleb-Straße gezogen und schafft dort neue Möglichkeiten für Inspiration, individuelle Beratung und vielfältiges Design.

Ein Ort mit Geschichte – und Zukunft

Der Weg zur neuen Adresse war alles andere als einfach: Die Suche nach einer passenden Immobilie gestaltete sich aufgrund des begrenzten Angebots in Freiburg als echte Herausforderung. Umso erfreulicher war die Gelegenheit, die sich smow bot, als die heutigen Vermieter direkt auf das Team zukamen. Die Fläche – über Jahrzehnte hinweg als Erotikvideoladen genutzt – sollte einen neuen Charakter erhalten und völlig neu gedacht werden.

Gemeinsam mit den Vermietern verfolgte smow das Ziel, diesem markanten Standort eine neue gestalterische Qualität zu verleihen. Mit dem Einzug von hochwertigem Design und einem offenen, modernen Ausstellungskonzept entstand ein Ort, der nicht nur funktional überzeugt, sondern auch zur städtebaulichen und atmosphärischen Aufwertung des Quartiers beiträgt.

Mehr Raum für Vielfalt

Mit dem Umzug hat sich auch das Konzept weiterentwickelt: Auf deutlich vergrößerter Fläche präsentiert smow Freiburg nun nicht nur Designklassiker, sondern erstmals auch Marken wie Knoll International, B&B Italia, Walter Knoll oder Flos. Besonderer Schwerpunkt liegt auf hochwertigen Polstermöbeln. Darüber hinaus wird mit einer eigenen Außenfläche erstmals das Thema Outdoor-Wohnen inszeniert.

Die Ausstellung ist bewusst konzipiert – für individuelle Beratung, kreative Wohnideen und ganzheitliche Einrichtungskonzepte. Zwei getrennte Flächen ermöglichen dabei eine inspirierende Designreise mit viel Raum für Materialien, Stile und Möglichkeiten.

Großes Interesse – große Pläne

Trotz noch laufender Feinarbeiten ist das Echo bereits positiv: „Wir erhalten durchweg großes Lob – sowohl von langjährigen Stammkund:innen als auch von neuen Gesichtern, die uns bisher noch nicht kannten“, berichtet Geschäftsführer Michael Klausmann.

„Wir sind aus unserer kleinen Box herausgewachsen“, so Klausmann weiter. „Mit dem neuen Laden möchten wir das zeigen – als zentralen Ort für Design, persönliche Beratung und individuelle Lösungen. Gleichzeitig möchten wir auch dem Standort etwas zurückgeben und dem Quartier neue Wertigkeit verleihen.“

Die offizielle Einweihungsparty ist für den 5. Juni 2025 geplant.

Über smow

smow betreibt neben dem erfolgreichen Onlineshop für Designmöbel und Accessoires auch Einrichtungshäuser in 17 deutschen Städten sowie an einem Schweizer Standort und übernimmt komplexe Einrichtungsprojekte von der Planung bis zur Umsetzung und Nachbetreuung.

