Neue Ära für Kopfhaut-und -Haarpflege: Baxmanns launchen Deutschlands erste Head and Hair Spa Akademie

Schwäbisch Gmünd, 28. Februar 2024 – Nina und Thomas Baxmann, renommierte Friseurmeister und Zweithaarspezialisten,

haben sich als Pioniere der Head and Hair Spa Behandlungen in Deutschland einen Namen gemacht. Nun setzen sie einen neuen Maßstab in der Branche, indem sie die erste Head and Hair Spa Akademie des Landes gründen.

Das innovative Konzept der Baxmanns zielt darauf ab, Friseurinnen und Spa-Betreiber in einem zweitägigen Intensivseminar umfassend in den Bereich Head and Hair Spa einzuführen.

Dabeistehen nicht nur theoretische Grundlagen im Fokus, sondern auch praktische Anwendungen inspiriert von japanischen Kopfmassagen.

Neues Tätigkeitsfeld mit besten Erfolgsaussichten für: FriseurInnen, KosmetikerInnen und Spa BetreiberInnen

„Wir glauben fest daran, dass die Zukunft der Friseur- und Spa-Branche in der ganzheitlichen Kopfhaut- und Haarpflege liegt“, erklärt Nina Baxmann. „Unsere Akademie bietet die einzigartige Möglichkeit, dieses Fachwissen zu erlernen und gleichzeitig neue Karrierechancen zu eröffnen.“

Zwei Tage intensive, kompetente Schulung in der Head and Hair Spa Akademie

Die zweitägige Schulung umfasst theoretische Aspekte wie Haarkunde, Kopfhautanalyse und Akupressur, sowie praktische Anwendungen von Kopfmassagetechniken und Behandlungsabläufen. Durch die Begrenzung auf maximal zwei TeilnehmerInnen gewährleisten die Baxmanns eine persönliche Betreuung und intensive Schulung.

„Wir setzen auf Klasse statt Masse“, betont Thomas Baxmann. „Unser Ziel ist es, Fachkräfte auszubilden, die nicht nur Techniken beherrschen, sondern auch das nötige Verständnis für eine gesunde Kopfhaut und Haare entwickeln.“

Start: 24. und 25.März 2024

Die erste Schulung findet am 24. und 25. März 2024 statt und bietet TeilnehmerInnen eine exklusive Chance, sich in diesem aufstrebenden Bereich zu positionieren. Die Kosten für das zweitägige Seminar betragen 2450 EUR zzgl. MwSt. und umfassen Schulung vor Ort, Verpflegung, Schulungsmaterialien, Zertifikat und persönliche Unterstützung beim Aufbau des eigenen Geschäfts.

Interessierte können sich ab sofort PER MAIL unter: kontakt@headandhairspa.de anmelden

