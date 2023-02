VITHA HAIR CULT, italienische Friseur-Produkte. Jetzt auch exklusiv für Deutschlands Professionals

Individualismus lässt sich nicht auf Discountflächen kaufen!

Menschen suchen Produkte, die dem Gefühl „Ich bin ich“ gerecht werden wenn es um die sensiblen Themen wie Hair, Body und Beauty geht.

Für eine neue Aufbruchstimmung bei den Profi- Friseuren in Deutschland, Österreich und der Schweiz sorgt seit Anfang des Jahres die italienische / amerikanische Marke VITHA HAIR CULT.

Sie verbindet italienische Leidenschaft mit dem Glamour von Beverly Hills und bringt jede Menge exklusive zeitgeistige Beauty- und Hair-Produkte für Friseure, die sich vom ansonsten oft sehr monotonen Marktangebot in Deutschland auf attraktiver Art& Weise abheben wollen.

Großer Erfolg mit kostenlosen Hair und Beauty Testpaketen

Aufgefallen ist VITHA HAIR CULT mit ihrer erfolgreichen Testpaket-Aktion

für Profi-Friseur: innen. Die kostenlosen Testpakete, das die Neukunden unter info@vithahaircult.de anfordern können, enthalten ausgewählte einzigartigen Produkte für Haare und Haut, die die persönliche Vitalität, und die individuelle Schönheit ganz im Sinne maximaler Diversität – immer wieder neu erfinden. Dies unterstreicht der auffordernde Claim des Unternehmens: ReSTART yourself!

Gegen die Monotonie . Eine echte Alternative für viele Friseursalons

Wir bieten mit unseren italienischen Beauty- und Hair- Produkten den Profifriseur: innen

die „echte italienisch amerikanische Alternative „zu den oft immergleichen Produkt- Angeboten der Marktbeherrschenden Konzerne und Anbieter an. „Individualismus lässt sich nicht auf Discountflächen kaufen. Die Profifriseure und auch die Kunden können heben sich mit unseren Angeboten deutlich von der Konkurrenz ab“, so der Geschäftsführer Angelo di Maio, der selbst einen VITHA HAIR CULT SHOP betreibt und als namhafter Profiartist zusammen mit der bekannten Educatorin Lisa Hansen für VHC Seminare für Professionales veranstaltet.

Eigene Professionell-Seminare 2023

VITHA HAIR CULT bietet auf ihrer Website www.vithahaircult.de neben einem B2B Onlineshop, ausgewählte Profiseminare zu neuesten TREND Themen an: Darunter Beverly Hills Balayage Evolution Seminar; Organic- World Seminar; Neapel Classic& Barber Cut Seminar.

In allen Seminaren wird neben intensiver Praxisarbeit auch die dazugehörende Theorie vermittelt.

Der erste VITHA HAIR CULT Store startete in Beverly Hills/ Hollywood

Mit einem eigenen VITHA HAIR CULT Salon in Beverly Hills – am Hotspot der Schönen und Reichen -verhalf Vito Esposito, ein langjähriger Freund und Weg Begleiter von Angelo di Maio der italienischen Hair& Beauty Marke zum internationalen Durchbruch.

Im VITHA HAIR CULT Salon in Beverly Hills erfahren seit Jahren Stars & Sternchen die exquisite Beauty& Hair Experience der italienisch/ amerikanische Marke, die dadurch ein ganz besonderes internationales Flair von Kreativität, Coolness und Eleganz bekommen hat.

Das Headquarter in Stuttgart: Leinfelden- Echterdingen

Angelo di Majo hat nun mit der Eröffnung seines eigenen VITHA HAIR CULT Salons in Stuttgart Leinfelden-Echterdingen den Markteinstieg in Deutschland vollzogen.

Dort befindet sich auch das neue VHC Headquarter der VITHA HAIR CULT GmbH. Von hier aus werden die Produkte weltweit an alle Partnerstores versendet. Sämtliche Vertriebstätigkeiten, die Partnerbetreuung, der zentrale Kundenservice: alles ist im Umfeld der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart mit ihrer perfekten Infrastruktur konzentriert.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Vitha Hair Cult GmbH

Herr Angelo di Maio

Plieningerstrasse 1

70771 Leinfelden-Echterdingen

Deutschland

fon ..: +497116939421

web ..: https://vithahaircult.de

email : info@vithahaircult.de

Mit unseren Produkten werden sich die Professionals von der Konkurrenz abheben

VITHA HAIR CULT – die HAIR & BEAUTY Marke, die italienische Leidenschaft mit dem Glamour von Beverly Hills verbindet, steht für internationales Flair – und grenzenloses Wohlbefinden.

Die Company bietet ihre Produkte jetzt in Deutschland, Österreich und der Schweiz an.

Die friseurexklusiven Serien mit insgesamt über 120 Produkten decken dabei die Bereiche Farbe, Pflege, Styling und Männer ab.

Die Produktlinien mit den kreativen Namen: Chromextasy, Krinity, XSèNZ, Stylefix, Prothex, Beyond Alpha Man, stehen den Profis zur Verfügung und zeigen mit jeder Anwendung, weshalb VITHA HAIR CULT zu einer der beliebtesten Professional- Marken in Italien aufgestiegen ist.

Die Organics; die ARGAN und MACADAMIA Produkte; eine außergewöhnliche Restruktionspflege, ECO-SOFT Produkte sowie über 99 Farben werden angeboten. (32) VITHA Final 2 – YouTube

Zusätzliche Produkte die AMONIAK FREE und MINERAL OIL FREE – COLORANTS- FREE – SILICONES-FREE sind, ergänzen das große Angebot. Alle Beauty- und- Haircare Produkte werden in den Laboratorien in Neapel entwickelt und produziert .

Vitha Hair Cult GmbH

Plieningerstrasse 1

70771 Leinfelden-Echterdingen

info@vithahaircult.de

vithahaircult.de

Pressekontakt:

4LIVINGBRANDS

Herr Gerhard Fischbach

Forchenrainstrasse 70

70839 Gerlingen

fon ..: +49491604788540

email : gf@4livingbrands.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die Kompetenzen und Eigenschaften eines effektiven Chief Operating Officers. Wohnung in Zürich minutenschnell finden und buchen bei PABS