Neue Auswertung zeigt starke Preisunterschiede bei Gewerbegrundstücken in Tirol

Wie viel kostet ein Gewerbegrundstück in Tirol wirklich? Genau dieser Frage geht ATH Immobilien mit einer aktualisierten Marktauswertung nach.

Die aktuelle Analyse zeigt: Der mittlere Verkaufspreis von Gewerbegrundstücken in Tirol lag im Jahr 2025 bei rund 285 Euro pro Quadratmeter. Doch dieser Wert erzählt nur einen Teil der Geschichte. Denn in der Praxis liegen zwischen einzelnen Standorten oft enorme Unterschiede.

Je nach Lage, Erreichbarkeit, Widmung und Verwendbarkeit reichen die Preise in Tirol von sehr günstigen Randlagen bis hin zu Spitzenwerten in besonders gefragten Gebieten. Vor allem gut erreichbare Gewerbestandorte und Flächen im Umfeld von Innsbruck erzielen regelmäßig deutlich höhere Preise.

Seit mittlerweile sechs Jahren beobachtet ATH Immobilien die Entwicklung dieses Marktes laufend. Dabei zeigt sich immer wieder: Gerade bei Gewerbegrundstücken lässt sich der Wert nicht pauschal bestimmen. Ob ein Grundstück für Produktion, Logistik, Handel oder einen gemischten Betriebsstandort geeignet ist, hat oft erheblichen Einfluss auf den tatsächlich erzielbaren Kaufpreis.

Hinzu kommt, dass verfügbare Gewerbegrundstücke in Tirol vielerorts knapp geworden sind. Besonders in zentralen und wirtschaftlich starken Lagen sind geeignete Flächen selten. Entsprechend sensibel reagiert der Markt auf Faktoren wie Größe, Zuschnitt, Sichtbarkeit, Anbindung und Bebauungsmöglichkeiten.

„Gerade bei Gewerbegrundstücken sind die Preisunterschiede oft viel größer, als man auf den ersten Blick vermuten würde“, sagt Andreas Thaler von ATH Immobilien. „Wer verkaufen oder kaufen möchte, sollte sehr genau auf die konkrete Nutzbarkeit und den jeweiligen Standort schauen.“

Der Bericht wurde nach rund einem Jahr überarbeitet und um neue Erhebungen ergänzt. Ziel ist es, Eigentümern, Unternehmern und Investoren eine realistische Orientierung zu geben. Die aktualisierte Auswertung richtet sich an Unternehmen auf Standortsuche, an Eigentümer mit Verkaufsüberlegungen sowie an Investoren, die den Tiroler Markt besser einordnen möchten. Neben allgemeinen Preisniveaus zeigt der Bericht auch regionale Unterschiede und macht deutlich, dass Durchschnittswerte allein für eine fundierte Beurteilung oft nicht ausreichen.

Die vollständige Auswertung zu den Gewerbegrundstückspreisen in Tirol ist online abrufbar:

https://www.ath-immobilien.com/grundstueckspreise-von-gewerbegrund-in-tirol/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ATH Immobilien GmbH

Herr Andreas Thaler

Kalkofenweg 24

6020 Innsbruck

Österreich

fon ..: +43 660 52 95 441

web ..: https://www.ath-immobilien.com/

email : marketing@ath-immobilien.com

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