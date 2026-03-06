Nur nicht verlieben – der neue Popschlager von Anja Nova

Manchmal fasst man einen klaren Entschluss – und genau dann passiert das Gegenteil.

Mit „Nur nicht Verlieben“ erzählt Anja Nova genau diese Geschichte: den Moment, in dem ein fester Plan plötzlich ins Wanken gerät und ein einziger Blick alles verändert.

Der Song verbindet modernen Popschlager mit tanzbarer Discofox-Energie und einer Story, die viele kennen: Man nimmt sich vor, das Herz zu schützen – und steht plötzlich mitten im schönsten Chaos der Gefühle.

Bereits die ersten Zeilen führen direkt in diese Situation:

„Manchmal findet man, was man gar nicht sucht

Wenn man’s gar nicht will, wird’s oft gut

Wollt‘ grad allein sein für ’ne Weile und mehr

Dann kamst du, das ist nicht fair“

Zwischen rationalem Vorsatz und emotionaler Realität entfaltet sich eine Geschichte, die sofort greifbar ist. Besonders der Refrain bringt diesen inneren Konflikt auf den Punkt:

„Nur nicht verlieben hab‘ ich noch gedacht

Doch den Plan hab‘ ich ohne dich gemacht

Hast mich einfach nur angelacht

Und in mir da hat es Zoom gemacht“

Geschrieben wurde „Nur nicht Verlieben“ von Anja Nova, die mit ihren Texten immer wieder persönliche Situationen und universelle Gefühle in klare, eingängige Bilder übersetzt. Die Musik stammt von Jack Price, dessen Produktionen seit Jahren zu den prägenden Sounds im modernen Popschlager zählen.

Jack Price gehört mit über 250 Millionen Streams und zahlreichen Chartplatzierungen zu den erfolgreichsten Produzenten der deutschsprachigen Schlagerszene. Er arbeitete bereits mit Künstlern wie Michael Wendler, Jürgen Drews, Norman Langen, Christian Anders, Nic, Frank Lukas und vielen weiteren bekannten Namen der Branche. Sein Sound verbindet modernes Pop-Feeling mit klarer Schlager-DNA und einer Produktion, die gleichermaßen radiotauglich wie tanzbar ist.

Genau diese Mischung prägt auch „Nur nicht Verlieben“: ein moderner Schlager mit klarer Hook, emotionaler Story und einem Refrain, der sofort im Kopf bleibt.

Die Geschichte steigert sich im weiteren Verlauf zu einem Moment, in dem Kopf und Herz endgültig gegeneinander antreten:

„Ich red‘ mir ein, dass das jetzt und hier nicht gilt

Mein Kopf sagt nein, doch es ist zu spät

Wenn so ein Mann wie du

Vor einem steht“

Der Song beschreibt damit nicht nur ein klassisches Schlager-Thema, sondern eine Situation, die jeder kennt: der Versuch, Gefühle zu kontrollieren – und das Scheitern daran.

Bereits in den ersten Tagen nach Veröffentlichung sorgte „Nur nicht Verlieben“ für starke Resonanz und steigende Nachfrage bei DJs, Veranstaltern und Branchenpartnern. Aufgrund dieses positiven Feedbacks startet nun eine gezielte Rundfunkpromotion, um den Titel auch im Radioprogramm einem breiten Publikum vorzustellen.

Mit „Nur nicht Verlieben“ zeigt Anja Nova einmal mehr ihr Gespür für eingängige Melodien, klare Emotionen und Geschichten, die unmittelbar berühren. Ein moderner Popschlager, der Herz, Tanzfläche und Radio gleichermaßen erreicht.

Kurz gesagt: „Nur nicht Verlieben“ ist ein Song über den Moment, in dem ein einziger Blick ausreicht, um alle Vorsätze über Bord zu werfen – ehrlich erzählt, modern produziert und mit hohem Wiedererkennungswert.

Anja Nova – Nur nicht verlieben

Text: Anja Nova, Komposition: Jack Price

Label: Atara Music (LC 101498)

Veröffentlichung: 06.03.2026

Pressekontakt: Atara Music c/o IP-Management #6790 Ludwig-Erhard-Straße 18, 20459 Hamburg | info@atara-music.com | www.atara-music.com

Quelle: Atara Music und Anja Nova

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