Neue Kreativfläche in den Hamburger Elbvororten – ElbRaum für Workshops und Veranstaltungen

Ein Ort für gemeinsame Erlebnisse und kreative Auszeiten.

o Raum für Workshops, kleinere Feiern und temporäres Kursangebot

o Kindergeburtstage, Junggesell:innenabschiede und DIY-Workshops

Hamburg, 16.02.2022 – Seit Ende 2021 steht der ElbRaum in den Hamburger Elbvororten Familien, Erwachsenen und Kindern mit Workshops, Vorträgen und als Raum für Feiern zur Verfügung. Im ElbRaum finden Meetings, Seminare und Coachings, genauso wie Kindergeburtstage, Junggesell:innenabschiede oder DIY-Workshops statt.

Im stetig wachsenden Veranstaltungskalender ist für Jeden etwas dabei.

Im umfangreichen Veranstaltungskalender finden Kinder als auch Erwachsene ein abwechslungsreiches Angebot vor. Angefangen mit Workshops für Kinder von 4 bis 12 Jahren zu Themen wie „Wir werden Spürnasen“, „Der Natur auf der Spur“ oder „Unterwegs auf der Seidenstraße“ bis hin zu DIY-Workshops für Erwachsene wie Kerzen Dip Dye, Naturkosmetik oder Frühlingskranz binden. Auch Lesungen oder inspirierende Reisevorträge finden statt. Es lohnt sich, einen regelmäßigen Blick auf die Webseite elb-raum.de und dem stetig wachsenden Veranstaltungsangebot zu werfen.

Die Workshops sind eine tolle Geschenkidee und können ab 5 Personen auch als private Veranstaltung gebucht werden, zum Beispiel für einen Geburtstag oder Junggesell:innenabschied. Kindergeburtstage zu Mottos wie Einhorn, Waldtiere, Weltraum oder Dino und spannende Schnitzeljagden erfreuen sich großer Beliebtheit. Der ElbRaum kann auch stunden- und tageweise für Business Meetings oder Kursangebote angemietet werden.

„Es ist immer wieder eine riesige Freude, in all die glücklichen Gesichter zu sehen – strahlende Kinderaugen bei ihrer Geburtstagsparty, stolze Workshopteilnehmer:innen, wenn sie ihre Werkstücke in den Händen halten, zufriedene Tagungsgäste, welche die private gemütliche Atmosphäre des Arbeitsmeetings genossen haben.“ schwärmt Inhaberin und Gründerin des ElbRaums Christine Schuster. Die Betriebswirtin bringt einige Erfahrungen aus der Start-up-Szene mit und wagt nun den Schritt, ein eigenes Unternehmen zu gründen.

Helle Räumlichkeiten, in welchen man sich sofort wohlfühlt.

Die lichtdurchfluteten 40 m2 des ElbRaums sind durch flexibles Mobiliar individuell gestaltbar und für Veranstaltungen mit bis zu 20 Personen ideal nutzbar. Bei schönem Wetter lädt die großzügige Terrasse zum Verweilen ein. Der ElbRaum befindet sich, gut erreichbar mit Parkmöglichkeiten direkt vor der Tür, im 1. OG der Simrockstraße 197/Ecke Sülldorfer Landstraße.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ElbRaum | Kreativatelier

Frau Christine Schuster

Simrockstraße 197

22589 Hamburg

Deutschland

fon ..: 017622326793

web ..: http://www.elb-raum.de

email : mail@elb-raum.de

Seit Ende 2021 steht der ElbRaum in den Hamburger Elbvororten Familien, Erwachsenen und Kindern mit Workshops, Vorträgen und als Raum für Feiern zur Verfügung. Inhaberin und Gründerin Christine Schuster schafft gemeinsam mit qualifizierten Workshopleiter:innen und Partner:innen einen kreativen Ort der Begegnung und des Austausches, welcher bestens für kleine Alltagsfluchten geeignet ist.

Weitere Informationen und das aktuelle Veranstaltungsangebot sind auf der Webseite www.elb-raum.de sowie auf Instagram www.instagram.com/elb_raum zu finden.

