Neue Maßstäbe im Permanent Make-Up: Die Vicky Martin Method® jetzt auch in Hamburg
In der Glow Beauty Lounge Hamburg verbindet man bewährtes Permanent Make-Up mit hoch-spezialisierten medizinischen Pigmentierverfahren nach der international anerkannten Vicky Martin Method®.
Hamburg, 15. November 2025 – Rund um das Thema „ästhetische und medizinische Pigmentierung“ setzt die Glow Beauty Lounge Hamburg neue Akzente. Das Studio bietet unter anderem Techniken der Vicky Martin Method® an – darunter das Verfahren „VMM® Skin Blend(TM)“ zur sichtbaren Camouflage von Narben und Hauttransplantationen.
Ebenso im Fokus steht die 3D-Areola-Pigmentierung („VMM® 3D Areola“) – eine Methode, die speziell für die Rekonstruktion nach Brustoperationen entwickelt wurde.
Diese Verfahren bereichern das klassische Permanent Make-Up-Angebot: Augenbrauen, Lippen oder Lidkonturen werden weiterhin umgesetzt – ergänzt um den medizinischen Bereich, der über ästhetische Teilbereiche hinausgeht. So profitieren Kundinnen und Kunden in Hamburg von einer Kombination aus hochwertiger kosmetischer Pigmentierung und zertifizierten Spezialtechniken.
Die Glow Beauty Lounge Hamburg lädt Interessierte ein, sich vor Ort unverbindlich zu informieren – kompetent, ruhig und mit klarer Beratung – über Einsatz, Ablauf und Nachsorge solcher Verfahren.
o Weitere Infos zur Vicky Martin Method®: https://vickymartinmethod.com
o Glow Beauty Lounge Hamburg: https://www.glowbeautyloungehamburg.de
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Glow Beauty Lounge
Frau Antonia Sarcevic
Mozartstraße 4
22083 Hamburg
Deutschland
fon ..: 01590 – 679 619 8
web ..: https://www.glowbeautyloungehamburg.de/
email : info@glowbeautylounge.de
Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.
Pressekontakt:
Glow Beauty Lounge
Frau Antonia Sarcevic
Mozartstraße 4
22083 Hamburg
fon ..: 01590 – 679 619 8
web ..: https://www.glowbeautyloungehamburg.de/
email : info@glowbeautylounge.de
