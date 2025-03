Neue Spezialisierung auf Vertriebsprofis – WeMatch Consulting erweitert Portfolio

WeMatch Consulting erweitert Portfolio: Ab sofort bietet die erfolgreiche Personalvermittlung spezialisierte Vermittlung im Sales-Bereich an – ein strategischer Schritt für weiteres Wachstum.

Berlin, März 2025 – Die WeMatch Consulting GmbH, eine der am schnellsten wachsenden Personalvermittlungen Deutschlands, erweitert ihr Dienstleistungsportfolio: Ab sofort bietet das Unternehmen spezialisierte Vermittlung im Sales-Bereich an. Mit diesem strategischen Schritt reagiert WeMatch Consulting auf die steigende Nachfrage nach qualifizierten Vertriebsexperten und baut sein Serviceangebot konsequent aus.

„Der Vertrieb ist für viele Unternehmen die zentrale Schnittstelle zum Kunden und damit erfolgsentscheidend“, erklärt Geschäftsführer Daniel Christopher Raubaum. „Mit unserer neuen Spezialisierung auf Sales-Experten können wir unseren Kunden nun auch in diesem wichtigen Bereich maßgeschneiderte Vermittlungslösungen anbieten.“

Die Erweiterung des Portfolios ist Teil der Wachstumsstrategie von WeMatch Consulting. Das Unternehmen, das einen Jahresumsatz von 50 Millionen Euro verzeichnet und seit Tag eins profitabel wirtschaftet, setzt damit seinen Expansionskurs fort.

„Bei der Vermittlung von Vertriebsexperten kommt es besonders auf das richtige Matching von Unternehmenskultur und Persönlichkeit an“, betont Geschäftsführer Saman Rahbar Tabrizi. „Unsere Erfahrung aus der erfolgreichen Vermittlung in anderen Bereichen und unser tiefes Verständnis der Anforderungen unserer Kunden ermöglichen uns, auch im Sales-Bereich höchste Qualität zu liefern.“

WeMatch Consulting, das mit über 100 Mitarbeitern an fünf Standorten in Deutschland vertreten ist, wurde in den letzten Jahren viermal in Folge mit dem kununu Top Company Award ausgezeichnet. Diese Expertise in der Mitarbeitergewinnung und -bindung fließt nun auch in den neuen Geschäftsbereich ein.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WeMatch Consulting GmbH

Daniel Raubaum

Nürnberger Straße 8

10787 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 235 952 970

web ..: https://www.wematch.de/

email : b.strutz.extern@wematch.de

Über WeMatch Consulting GmbH:

Die WeMatch Consulting GmbH mit Hauptsitz in Berlin ist eine innovative Personalvermittlungsagentur mit weiteren Standorten in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München. Sie spezialisiert sich auf die passgenaue Vermittlung von Fachkräften an Unternehmen aller Größenordnungen.

