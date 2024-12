Weihnachtsfeier der WeMatch Consulting GmbH: Ein festlicher Abend im Grace Berlin

Weihnachtsfeier 2024:

Am 6. Dezember 2024 feierte die WeMatch Consulting GmbH mit knapp 100 Gästen ein erfolgreiches Jahr in stilvollem Ambiente – ein Abend voller Austausch, Dank und Teamgeist.

Berlin, 13. Dezember 2024 – Die WeMatch Consulting GmbH, unter der Geschäftsführung von Saman Rahbar Tabrizi und Daniel Christopher Raubaum, lud am 6. Dezember 2024 zu ihrer festlichen Weihnachtsfeier ins renommierte Grace Berlin ein. Knapp 100 Gäste, darunter Mitarbeitende und Geschäftspartner, nahmen an diesem besonderen Event teil, das einen gelungenen Abschluss für ein erfolgreiches Jahr darstellte.

Die stilvolle Atmosphäre des Grace Berlin bot den perfekten Rahmen für einen Abend voller festlicher Stimmung und inspirierendem Austausch. Neben einem exquisiten Menü und einer erlesenen Getränkeauswahl genossen die Gäste die Gelegenheit, auf die Highlights des Jahres zurückzublicken und in entspannter Umgebung den Teamgeist zu stärken. Die Veranstaltung war geprägt von Herzlichkeit und Offenheit – Werte, die WeMatch nicht nur im täglichen Geschäft lebt, sondern auch bei solchen Gelegenheiten unter Beweis stellt.

„Unsere Weihnachtsfeier ist nicht nur ein Moment des Feierns, sondern auch eine Gelegenheit, uns bei unserem Team und unseren Partnern für ihre großartige Unterstützung zu bedanken. Es ist der Einsatz jedes Einzelnen, der unser Wachstum und unseren Erfolg möglich macht“, erklärten die Geschäftsführer Rahbar Tabrizi und Raubaum während ihrer Ansprache. Sie betonten außerdem die Bedeutung des gemeinsamen Austauschs und der Zusammenarbeit, die entscheidend für die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens im Jahr 2024 war.

Die Feier bot auch Raum, bestehende Beziehungen zu vertiefen und neue Verbindungen aufzubauen – ein wichtiger Aspekt, der die Werte von WeMatch widerspiegelt: Zusammenarbeit, Transparenz und Nachhaltigkeit. Für viele der Anwesenden war der Abend nicht nur eine Gelegenheit zum Netzwerken, sondern auch ein Moment, um auf die persönliche Ebene zu setzen und den Erfolg des Jahres gemeinsam zu würdigen. Auch der Austausch zwischen den verschiedenen Teams an den deutschlandweiten Standorten wurde durch die Feier weiter gestärkt, wodurch der Zusammenhalt innerhalb des Unternehmens sichtbar gefördert wurde.

Mit dieser Veranstaltung beendet die WeMatch Consulting GmbH ein ereignisreiches Jahr, das von Wachstum und erfolgreichen Projekten geprägt war. Der Blick auf 2025 ist voller Optimismus und Tatendrang. „Wir haben gemeinsam viel erreicht und freuen uns darauf, im kommenden Jahr neue Herausforderungen zu meistern. Unser Erfolg basiert auf der Stärke unseres Teams und unserer Partner, und wir werden auch künftig auf Zusammenarbeit und Innovation setzen, um langfristig Werte zu schaffen“, so die Geschäftsführer abschließend.

Die Weihnachtsfeier 2024 war damit nicht nur ein Höhepunkt im Unternehmenskalender, sondern auch ein Symbol für die Beständigkeit und den gemeinsamen Erfolg, die WeMatch auszeichnen.

Über WeMatch Consulting GmbH:

Die WeMatch Consulting GmbH mit Hauptsitz in Berlin ist eine innovative Personalvermittlungsagentur mit weiteren Standorten in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München. Sie spezialisiert sich auf die passgenaue Vermittlung von Fachkräften an Unternehmen aller Größenordnungen.

