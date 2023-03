Neue Zahlungsmöglichkeiten wie Klarna oder Kreditkarte im Welcon Online-Shop

Ab sofort im Welcon Online-Shop Boxspringbetten, Massagesessel, Infrarotkabinen und weitere Produkte auf Rechnung oder Raten kaufen

Im Zeitalter der Digitalisierung spielt der Online-Handel eine immer wichtigere Rolle für Unternehmen und Verbraucher. Die kontinuierliche Verbesserung und Anpassung der angebotenen Dienstleistungen und Zahlungsmethoden ist für den Erfolg und die Wettbewerbsfähigkeit von Online-Shops von entscheidender Bedeutung. In diesem Zusammenhang freuen wir uns, Ihnen in unserem Bericht die Erweiterung des Zahlungsangebots der Welcon Europe GmbH & Co. KG im Online-Shop www.welcon-shop.com durch die Integration von Mollie Payments vorzustellen. Mollie Payments ist ein innovatives Zahlungssystem, das sowohl für Kunden als auch für Händler zahlreiche Vorteile bietet und den Einkaufsprozess im Online-Shop noch einfacher und sicherer gestaltet. In den folgenden Abschnitten werden wir Ihnen das Unternehmen Welcon Europe GmbH & Co. KG näher vorstellen, den Online-Shop www.welcon-shop.com und dessen Angebot erläutern, sowie die Vorteile und den Nutzen von Mollie Payments für Kunden und Händler aufzeigen. Darüber hinaus werden wir die Integration von Mollie Payments in den Online-Shop und die Sicherheit und den Datenschutz bei Mollie Payments beleuchten. Abschließend geben wir einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung und ziehen ein Fazit über die Bedeutung der Einführung von Mollie Payments für den Erfolg des Online-Shops www.welcon-shop.com und die Zufriedenheit der Kunden und Händler.

Die Welcon Europe GmbH & Co. KG ist ein renommiertes und innovatives Unternehmen, das sich seit seiner Gründung im Jahr 2007 auf die Entwicklung, Produktion und den Verkauf von hochwertigen Wellness- und Fitnessprodukten spezialisiert hat. Mit Sitz im Herzen Deutschlands, nämlich bei Hildesheim, ist Welcon Europe stolz darauf, seinen Kunden erstklassige Qualitätsprodukte wie Massagesessel, Boxspringbetten und Infrarotkabinen anzubieten. Ihre Mission ist es, den Wohlfühlfaktor und die Lebensqualität ihrer Kunden durch ihre exklusiven Produkte nachhaltig zu verbessern. Dafür setzen sie auf zukunftsweisende Technologien, modernes Design und umfassenden Service. Im Laufe der Jahre hat sich das Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt und ist stets bemüht, seine Produktpalette zu erweitern und seinen Kunden neue und bequeme Einkaufsmöglichkeiten zu bieten. Das Engagement von Welcon Europe für höchste Qualität und Kundenzufriedenheit hat dazu geführt, dass ihre Produkte nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern Europas geschätzt und nachgefragt werden. Durch die kontinuierliche Optimierung ihrer Prozesse und die Zusammenarbeit mit zuverlässigen Partnern wie Mollie Payments stellt Welcon Europe sicher, dass ihre Kunden von einem sicheren, einfachen und bequemen Einkaufserlebnis profitieren können.

Der Online-Shop www.welcon-shop.com ist das virtuelle Schaufenster von Welcon Europe GmbH & Co. KG, einem bekannten und renommierten Anbieter von hochwertigen Wellnessmöbeln für den privaten und gewerblichen Gebrauch. Mit einer breiten Palette an erstklassigen Produkten, wie Massagesessel, Infrarotkabinen, Boxspringbetten und Zubehör, ist der Shop ein wahres Paradies für alle, die Wert auf höchste Qualität, modernste Technik und exzellenten Service legen. Übersichtlich und benutzerfreundlich gestaltet, lädt die Website zum Stöbern, Entdecken und Einkaufen ein. Detaillierte Produktbeschreibungen, aussagekräftige Bilder und Videos unterstützen den Kunden bei seiner Kaufentscheidung und ermöglichen eine fundierte Auswahl. Zudem profitieren die Kunden von einem einzigartigen Serviceangebot, das von einer fachkundigen Beratung, über flexible Zahlungs- und Lieferoptionen, bis hin zu einer schnellen und unkomplizierten Abwicklung reicht. Im Bestreben, stets auf die Bedürfnisse und Wünsche seiner Kunden einzugehen, hat Welcon Europe den Online-Shop nun um eine innovative Zahlungsmethode erweitert: Mollie Payments.

Mollie Payments als neue Zahlungsmethode stellt einen bedeutenden Fortschritt für Welcon Europe GmbH & Co. KG und deren Online-Shop www.welcon-shop.com dar. Durch die Implementierung von Mollie Payments erweitert das Unternehmen sein Angebot an Zahlungsmöglichkeiten und ermöglicht es Kunden, schnell, unkompliziert und sicher ihre Einkäufe zu tätigen. Mollie Payments bietet eine breite Palette von Zahlungsoptionen, wie beispielsweise Kreditkarte, PayPal, SOFORT Überweisung, Giropay, SEPA-Lastschrift und viele mehr. Damit ist für jeden Kunden eine passende und vertraute Zahlungsmethode verfügbar, was den Bestellprozess und die Kundenzufriedenheit maßgeblich verbessert. Die nahtlose Integration von Mollie Payments in den Online-Shop gewährleistet eine benutzerfreundliche und intuitive Bedienung für die Kunden und ermöglicht eine effiziente und automatisierte Abwicklung der Zahlungsvorgänge für den Händler. Dies führt zu einer erhöhten Konversionsrate im Online-Shop, da Kaufabbrüche aufgrund von komplizierten oder unsicheren Zahlungsprozessen vermieden werden. Mollie Payments überzeugt zudem durch eine transparente Kostenstruktur und einen exzellenten Kundenservice, der sowohl für die Kunden als auch für den Händler zur Verfügung steht. Somit stellt die Einführung von Mollie Payments eine zukunftsweisende und gewinnbringende Entscheidung für Welcon Europe GmbH & Co. KG dar, die den Erfolg des Online-Shops nachhaltig fördern wird.

Ein zentrales Anliegen bei der Einführung von Mollie Payments als neue Zahlungsmethode im Online-Shop von Welcon Europe GmbH & Co. KG ist die Sicherheit und der Datenschutz für Kunden und Händler. Mollie Payments legt großen Wert darauf, dass sowohl persönliche Daten als auch Zahlungsinformationen mit höchsten Sicherheitsstandards geschützt sind. Dies gewährleistet eine zuverlässige und sichere Verarbeitung von Zahlungstransaktionen, bei der die Daten verschlüsselt übertragen werden. Darüber hinaus werden bei Mollie Payments alle Zahlungsdetails in einer sicheren Umgebung gespeichert und verwaltet, sodass keine sensiblen Informationen auf den Servern des Online-Shops von Welcon gespeichert werden. Dies minimiert das Risiko von Datenverlusten oder -diebstahl und schützt Kunden und Händler gleichermaßen. Mollie Payments ist zudem nach der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) konform und stellt somit sicher, dass personenbezogene Daten nur im Einklang mit den geltenden Datenschutzbestimmungen verarbeitet werden. Kunden können sich also darauf verlassen, dass ihre persönlichen Daten und Zahlungsinformationen bei der Nutzung von Mollie Payments im Online-Shop von Welcon bestmöglich geschützt sind und sie somit ein sicheres und komfortables Einkaufserlebnis genießen können.

Zum Abschluss dieses Berichts möchten wir einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung von Welcon Europe GmbH & Co. KG und dessen Online-Shop www.welcon-shop.com im Zusammenhang mit der Implementierung von Mollie Payments geben. Die Integration von Mollie Payments als neue Zahlungsart wird den Online-Shop noch attraktiver für Kunden und Händler machen und somit das Potenzial für eine höhere Umsatzsteigerung bieten. Durch die stetige Weiterentwicklung und Optimierung der Zahlungsmöglichkeiten durch Mollie Payments wird der Welcon Online-Shop auch zukünftig immer auf dem neuesten Stand der Technik sein und somit den Kunden ein reibungsloses und sicheres Einkaufserlebnis bieten. Die Kombination aus dem qualitativ hochwertigen Angebot von Welcon Europe GmbH & Co. KG und der zuverlässigen, sicheren und benutzerfreundlichen Zahlungsabwicklung durch Mollie Payments stellt somit eine ideale Partnerschaft dar, die sowohl für Kunden als auch für Händler zahlreiche Vorteile mit sich bringt. Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Integration von Mollie Payments in den Welcon Online-Shop ein wichtiger Schritt in Richtung einer erfolgreichen Zukunft für das Unternehmen ist und somit zu einer Steigerung der Kundenzufriedenheit, Kundenbindung und langfristigem Wachstum beitragen wird.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wohlbefinden, Entspannung und bewusstes Leben: Das ist seit vielen Jahren unsere Kern- kompetenz. Als einer der führenden Anbieter für hochwertiges Wellness-Equipment beliefern wir nicht nur professionelle Anwender wie zum Beispiel Hotels, Praxen oder Fitness- Studios, sondern auch private Kunden – überall in Deutschland und europaweit.

Unser Lieferprogramm beschränkt sich bewusst auf Produkte, die man in dieser Qualität, Ausstattung und Güte oft lange sucht. Dass wir sie zu einem erstaunlich günstigen Preis bereithalten, hat einen einfachen, aber einleuchtenden Grund: Wir ersparen uns und Ihnen teure Werbung. Als Versandhändler verzichten wir zudem auf kostspielige Ladenlokale. Durch dieses kundenorientierte Marketing können wir Ihnen einen Preisvorteil einräumen, der ebenfalls zu einem entspannten Gefühl beiträgt.

Lernen Sie uns kennen: Im Internet unter welcon.de oder ganz persönlich in unserer über 850 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche im niedersächsischen Hasede. Wir freuen uns, Sie mit dem Besten zu überzeugen!

