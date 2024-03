Neue Zugangslösung für alle Gastgeber: das QR-Code-Türschloss

Schlüsselübergabe, verlorene Schlüssel und defekte Karten kosten Zeit, Geld und Mühe. Sicher, smart und nachhaltig ist das QR-Code-Türschloss von UMTS Media.

Hotels, Hostels, Airbnb-Hosts und Gastgeber aller Art kennen das Problem: Die Ausgabe von Schlüsseln oder Karten ist zeitaufwendig und fehleranfällig. Verlorene Schlüssel bedeuten Sicherheitsrisiken und zusätzliche Kosten, defekte Karten verursachen Unannehmlichkeiten für Gäste und Personal. Diese alltäglichen Herausforderungen können das Gästeerlebnis erheblich beeinträchtigen. Weitere Informationen unter www.umtsmedia.de.

Der Hotel-Doorman ist ein QR-Türschloss, entwickelt und exklusiv vertrieben von UMTS Media. Der Hotel-Doorman bietet damit eine bahnbrechende Lösung für die Vermietungsbranche. Es macht physische Schlüssel oder Karten überflüssig und reduziert Sicherheitsrisiken. Das neu gedachte QR-Code-Türschloss erhöht gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit für die Gastgeber und die Zufriedenheit der Gäste. Mit seiner intelligenten, sicheren und umweltfreundlichen Technologie revolutioniert das QR-Code-Türschloss von UMTS Media die Zutrittskontrolle im Gastgewerbe.

Das QR-Code-Türschloss von UMTS Media nutzt die neueste QR-Code-Technologie für einen nahtlosen und sicheren Zugang. Die Gäste erhalten ihren individuellen QR-Code vor der Anreise per E-Mail, SMS oder sogar WhatsApp, was den Check-in-Prozess erheblich beschleunigt und vereinfacht. Die zeitaufwendige persönliche Übergabe von Schlüsseln oder Karten entfällt und der Gastgeber spart wertvolle Zeit. UMTS Media stellt sogar Schnittstellen zu den Buchungsportalen her. Dann werden die Codes automatisch bei der Buchung vergeben.

Neben dem Effizienzgewinn bietet dieses System auch eine erhöhte Sicherheit. Jeder QR-Code ist einzigartig und kann für einen bestimmten Zeitraum oder für bestimmte Zutrittsberechtigungen programmiert werden. So wird unbefugter Zutritt verhindert und der Gastgeber kann den Zutritt genau kontrollieren. Sollte ein Gast seinen QR-Code verlieren, kann dieser einfach und ohne Sicherheitsrisiko ersetzt werden.

Die Umstellung auf das QR-Türschloss-System von UMTS Media leistet auch einen Beitrag zum Umweltschutz. Durch den Verzicht auf physische Schlüssel und Plastikkarten leisten die Gastgeber einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung von Plastikmüll und CO2-Emissionen. Dies stärkt das umweltfreundliche Image des Gastgebers und entspricht auch dem wachsenden Bedürfnis der Gäste nach nachhaltigen Reiseoptionen.

Insgesamt bietet das QR-Türschloss-System von UMTS Media eine zukunftsorientierte Lösung, die die Anforderungen an Sicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit in der Hotellerie elegant vereint.

Der Einbau des QR-Türschlosses Hotel-Doorman von UMTS Media ist besonders unkompliziert und ein weiterer entscheidender Vorteil für Gastgeber. Die gute Nachricht: Bestehende Schließsysteme müssen nicht ausgetauscht werden. Stattdessen wird das QR-Code-System einfach und schnell neben der vorhandenen Türhardware installiert. Das spart nicht nur Installationszeit, sondern auch Kosten, die normalerweise mit einem kompletten Austausch des Schließsystems verbunden wären.

Ein weiterer wichtiger Aspekt des QR-Türschlosses von UMTS Media ist, dass es ohne Batterien auskommt. Herkömmliche elektronische Schließsysteme erfordern einen regelmäßigen Batteriewechsel, der sowohl zeit- als auch kostenintensiv ist. Mit dem QR-Code-System entfällt dieser Aufwand vollständig. Das System wird direkt an die Stromversorgung angeschlossen, wodurch eine ständige Betriebsbereitschaft ohne Unterbrechungen oder zusätzliche Wartungskosten gewährleistet ist.

Diese Eigenschaften machen das QR-Code-Türschloss von UMTS Media zur idealen Lösung für Gastgeber, die eine effiziente, wartungsarme und umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Schließsystemen suchen. Mit dem QR-Code-Türschloss von UMTS Media sind Gastgeber an der Spitze der technologischen Innovation und bieten ihren Gästen ein sicheres, modernes und reibungsloses Erlebnis.

Zusätzlich zum QR-Code-Türschloss präsentiert UMTS Media auf der Internorga eine erweiterte Zeiterfassungslösung, die sich nahtlos in das Türschloss-System integrieren lässt. Diese Kombination bietet eine Komplettlösung zur Optimierung von Betriebsabläufen sowohl in Bezug auf die Zutrittskontrolle als auch auf das Zeitmanagement.

UMTS Media präsentiert das QR-Code-Türschloss und das Zeiterfassungssystem vom 8. März bis zum 12. März 2024 auf der Internorga Halle A3, Stand A3.700. Besucherinnen und Besucher können dort die Systeme hautnah erleben und sich über deren Vorteile und Funktionsweisen informieren. Darüber hinaus bietet UMTS Media exklusive Messerabatte und persönliche Beratung und maßgeschneiderte Lösungen für jede Art von Gastronomie.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

UMTS Media Service GmbH

Herr Hüseyin Dayan

Holstenkamp 42

22525 Hamburg

Deutschland

fon ..: + 49(0)40 317916-34

fax ..: + 49(0)40 317916-35

web ..: https://umtsmedia.de/

email : dayan@umtsmedia.de

Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 hat sich die UMTS Media Service GmbH als führender Anbieter von Sicherheits- und Technologielösungen in Deutschland etabliert. Mit Hauptsitz in Hamburg bietet UMTS Media ein breites Leistungsspektrum von Videoüberwachungs- und Alarmierungssystemen über Vectron Kassensysteme bis hin zu innovativen Zutrittskontroll- und Zeiterfassungssystemen. UMTS Media ist stolz auf seine Partnerschaften mit namhaften Unternehmen wie T-Mobile und der Deutschen Telekom AG und setzt sich für zertifizierte, professionelle Lösungen ein. Mit einem Team von über 35 Spezialisten und mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung ist UMTS Media bestrebt, seinen Kunden modernste, nachhaltige und effiziente Technologielösungen anzubieten.

Pressekontakt:

WORTKIND – Texte, Marketing, PR und Coaching

Frau Ursula Martens

Erdinger Straße 74a

85356 Freising

fon ..: 08161-862767

email : info@wortkind.de

