Schillernde Lichtakzente: Lampenwelt.de präsentiert Lichtideen im Metallic-Flair

Lampenwelt.de stellt Leuchten mit Metallic-Akzenten vor. Für Wohnräume mit schönstem Flair.

Schlitz, 05. März 2024 – Funkelnde, reflektierende und schillernde Leuchten erhellen aktuell die Wohnräume mit schönstem Flair. Von silber- und goldfarbenen Oberflächen über Chrom und Kupfer bis zu Messing stehen sämtliche Metallic-Akzente hoch im Kurs. Entweder edel für sich oder in Kombination mit anmutigen Glasschirmen. Was die Designs angeht, steht Vielfalt auf der Tagesordnung: Vom cleanen Minimalismus bis zum schillernden Lochmuster-Chic ist alles erhältlich bei Lampenwelt.de:

Tischlampen in Kupfer, Messing & Co.

Mit Tischlampen in Metallic-Nuancen von Kupfer bis Messing setzen wir im Handumdrehen Highlights in unseren Wohnräumen. Auf Kommode, Beistelltisch oder auch der Fensterbank nehmen sie wenig Platz ein, entfalten aber eine umso größere Wirkung.

Metall-Pendelleuchten von weiß-lackiert bis gold-antik

Von glänzendem Chrom und weiß lackiertem Metall bis zu brüniertem Kupfer und antiken Goldakzenten: Metall-Pendelleuchten in schillernder Optik highlighten unsere Wohnräume und spenden auf hochwertige Weise Wohlfühllicht pur. In Sachen Style decken sie den Skandi-Look ebenso ab wie den Industrial-Chic und das Art-Déco-Flair.

Pompöse Wandleuchten im Metallic-Flair

Immer im Blickfeld – allein aufgrund ihrer Montagehöhe – sind Wandleuchte an sich schon. Wenn sie dann noch besonders auffällig in Nuancen von Messing bis Chrom daherkommen, steht der Eyecatcher im Raum fest. Ganz gleich, ob im Entrée, in den Wohnräumen oder auch im Schlafzimmer setzen Wandleuchten mit schillernden Oberflächen spannende und anmutige Akzente.

Metallic-Stehleuchten mit Blickfang-Garantie

Metallene Oberflächen harmonieren zu warmweißem Licht einfach wunderbar. Satt-schillernde Statements setzen wir daher am besten mit Metall-Stehleuchten in unseren Wohnräumen. Tipp: Die Kombination machts und weniger ist mehr. Am besten wirken einzelne Metallic-Pieces im Kontrast zu hellen Wänden und Möbeln oder auch Farbakzenten von Rosé bis Waldgrün.

Pompöse Deckenleuchten in glänzender Optik

Was darf es sein? Brünierte und oxidierte Oberflächen, die dem Industrial-Chic schmeicheln oder doch lieber feinste Detailverliebtheit in Blüten- und Blätteroptik? Ganz nach persönlichem Geschmack finden sich bei Lampenwelt.de Metall-Deckenleuchten in vielfältigen Facetten. Auch edle Strahler, die gezielt jede Ecke des Raumes ausleuchten, sind in Metallic-Akzenten zu haben.

Schwarz-Gold-Trend

Diese Kombi ist einfach unschlagbar! Schwarze Oberflächen zu goldfarbenen Details sind schon seit Jahren nicht aus unseren Wohnräumen wegzudenken und bleiben einfach up to date. Das kreative Formenspiel lässt aus den zwei gegensätzlichen und dennoch perfekt harmonierenden Farben immer neue Designs entstehen, die unsere Wohnräume noch ein Stück weit stylischer und gemütlicher machen.

