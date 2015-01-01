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Neuer Online-Shop: Brennholzwerk liefert mit neuem Online-Shop in neun Regionen – von Frankfurt bis Kassel
Brennholz, Briketts und Pellets in wenigen Klicks bestellt: Neuer Online-Shop des Brennholzwerks zeigt für neun Lieferregionen sofort die Lieferkosten – bezahlt wird bequem bei Lieferung.
Hünfeld-Mackenzell, Juli 2026.
Brennholz kaufen hieß bisher oft: telefonieren, Angebote vergleichen, Lieferkosten erfragen. Das Brennholzwerk aus Hünfeld-Mackenzell in Osthessen macht damit Schluss: Der Familienbetrieb hat einen neuen Online-Shop gestartet, in dem Kundinnen und Kunden kammergetrocknetes Buchenscheitholz, Holz- und Kohlebriketts, Pellets und Anmachholz in wenigen Minuten bestellen – zu transparenten Preisen und ohne Registrierungszwang.
Geliefert wird mit der eigenen Flotte in neun Regionen: Fulda und Osthessen, Frankfurt am Main und der Taunus, Kassel, Gießen, Darmstadt, Würzburg, Mainz, Göttingen und Mannheim. Für jedes Gebiet gibt es eine eigene Seite mit allen Lieferdetails – etwa zur Brennholz-Lieferung nach Frankfurt, wo gerade Haushalte ohne Kontakt zu regionalen Holzhändlern vom neuen Bestellweg profitieren.
Herzstück des Shops ist der integrierte Versandkostenrechner: Einfach die Lieferadresse eingeben, und der Shop zeigt sofort, ob die Adresse im Liefergebiet liegt und was die Anlieferung kostet – noch bevor ein Artikel im Warenkorb landet. Versteckte Kosten an der Kasse gibt es damit nicht. Bezahlt wird bequem und sicher erst bei der Lieferung, wenn das Holz vor der Tür steht. Wer mag, kauft weiterhin direkt ab Werk in Mackenzell.
Das Buchenholz stammt aus regionaler Produktion aus dem Hessen- und Thüringenforst und wird in eigenen Trockenkammern schonend getrocknet – ofenfertig gespalten in verschiedenen Scheitlängen, wahlweise als Premium- oder Standardsortierung. So kommt es sofort einsatzbereit an, ganz ohne monatelange Nachlagerung – ideal auch für Stadtwohnungen ohne großen Lagerplatz. Ein Bedarfsrechner hilft zusätzlich bei der Frage, wie viel Holz ein Haushalt tatsächlich benötigt.
Gerade vor der Heizsaison sichern sich viele Haushalte ihr trockenes Kaminholz schon im Sommer – der neue Shop macht das von Fulda bis Frankfurt so unkompliziert wie jede andere Online-Bestellung.
Der Online-Shop ist unter www.brennholzwerk.de erreichbar.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Brennholzwerk
Herr Siegfried Klingl
Nüsterstraße 20-22
36088 Hünfeld-Mackenzell
Deutschland
fon ..: 0661- 45275
fax ..: 06652 – 7949184
web ..: https://www.brennholzwerk.de
email : info@brennholzwerk.de
Pressekontakt:
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36088 Hünfeld-Mackenzell
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