Neuer Workshop von Anke Hofmeyer: Der Erfolgsplan für Frauen im Handwerksunternehmen

Volle Kraft voraus: Unter diesem Motto bietet Anke Hofmeyer eine Seminar-Woche für die Unternehmer-Frau im Handwerk in München zusammen mit Alexander Wisnewski. Start ist der 28. September.

Ihre Arbeit macht an vielen Stellen den entscheidenden Unterschied im Handwerksunternehmen: Die Rede ist von der Unternehmer-Frau, der Mitinhaberin, cleveren Büromitarbeiterin oder Assistentin. „Wenn sie die Ärmel hochkrempeln, läuft es einfach reibungsloser, denn sie sehen, was getan werden muss und kümmern sich“, weiß Anke Hofmeyer. Sie ist seit vielen Jahren für Handwerksunternehmen im Bereich Qualitätsmanagement, Datenschutz und Risikomanagement tätig.

„Im Rahmen meiner täglichen Arbeit stoße ich allerdings auch immer wieder auf die Rollenproblematik und das daraus resultierende Fahren mit angezogener Handbremse. Gleichzeitig erlebe ich, wie oft der Einsatz der Frauen über die eigenen Kräfte geht“, sagt Anke Hofmeyer. „Unklare Rollen gehen ans Nervenkostüm, erzeugen viel Stress und Unzufriedenheit oder Frust. Ziel der Workshopwoche ist es daher, dass die Teilnehmerinnen ihre Position im Unternehmen klar definieren“, so Hofmeyer. „Sie sollen lernen, ihre Möglichkeiten klar zu kommunizieren und wir wollen ihnen Werkzeuge an die Hand geben, mit denen sie ihre Aufgaben strukturieren können. Dies hilft Ihnen, dem Betrieb und schafft mehr Klarheit und Sicherheit.“

Das Workshopkonzept hat sie gemeinsam mit Alexander Wisnewski entwickelt. Seit 2018 coacht er exklusiv Frauen in ihrer Führungsrolle und berät Unternehmen in strategischen Fragen sowie der Mitarbeiterführung. „Ich möchte den Frauen, die auf dieser Schlüsselposition im Hintergrund arbeiten, den passenden Rahmen geben“, sagt er.

„Wir wollen, dass die Teilnehmerinnen Ihre persönliche Vorstellung einer guten Positionierung im Betrieb mit nach Hause nehmen“, ergänzt Anke Hofmeyer, für die neben der Vermittlung des konkreten Handwerkszeugs noch ein weiterer Aspekt der Seminarwoche entscheidend ist: „Es kann sich daraus eine Gruppe von Gleichgesinnten entwickeln, die sich auch in Zukunft zum gemeinsamen Austausch trifft.“ Das wäre ihr Wunsch.

Doch auch das Unternehmen insgesamt profitiert davon, je klarer die Rolle an dieser Schlüsselposition definiert ist, wissen die beiden Referenten. Insgesamt werde so im gesamten Unternehmen effektiver gearbeitet und die Stimmung werde besser, dies sei auch wichtig für das Image. „Der Kunde bekommt den Eindruck, dass der Laden läuft und hier alles Hand und Fuß hat“, sagt Anke Hofmeyer.

Das Seminar findet vom 28. September bis 2. Oktober 2020 jeweils von 9 bis 17 Uhr in München statt. Sollte aufgrund behördlicher Auflagen die Durchführung des Workshops nicht möglich sein, wird die komplette Veranstaltungsgebühr erstattet. Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.hofmeyer.net/volle-kraft-voraus.html

Anke Hofmeyer arbeitet mit Unternehmerinnen und -unternehmern hauptsächlich in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit ist das Handwerk. Dabei geht es um Qualitätsmanagement, Datenschutz und Risikomanagement. Das sind Themen, die Unternehmer*innen ihrer Erfahrung nach gerne an den äußeren Rand des Schreibtischs schieben. Und da liegen sie dann. Tatsache ist: Qualitätsmanagement, Datenschutz und Risikomanagement gehören nicht zu den bevorzugten Aufgaben. Dennoch: Alle drei Themen sind rechtlich relevant und wirken sich entscheidend auf den Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens aus. Dabei unterstützt Anke Hofmeyer ihre Kundinnen und Kunden – quasi – nach Maß: Von der punktuellen Zuarbeit bis zur Übernahme des gesamten Aufgabenbereichs. Ganz nach dem Prinzip: Nur so viel wie nötig und das so einfach wie möglich. Der Anspruch lautet: Auf den Punkt.

