Neuerscheinung: „Die Freien Wähler – Eine Erfolgsgeschichte der Demokratie?“ von Armin Grein

Armin Grein, der langjährige Landes- und Bundesvorsitzende der Freien Wähler (FH) blickt auf die Geschichte der Freien Wähler zurück und legt damit zugleich ein Lehrstück in Sachen Demokratie dar.

Die Freien Wähler (FW) sind heute ein fester Bestandsteil des bayerischen Landtages und streben auch in der Bundespolitik eine immer wichtigere Rolle an. Doch wer sind sie eigentlich? Woher kommen sie? Wohin werden sie gehen?

In seinem Buch blickt Armin Grein, der langjährige Bundes- und Landesvorsitzende, nun auf die Geschichte der Freien Wähler (FW) in Bayern sowie auf sein politisches Leben als Kommunalpolitiker zurück und gibt dabei spannende, gelegentlich auch kritische, Einblicke in die Entwicklung einer demokratischen Bewegung – von ihren Anfängen bis zur Transformation zur Partei. Was ist zu erwarten, wo ist zu mahnen?

Damit legt der heutige Ehrenvorsitzende und Altlandrat erstmals eine Geschichte der Freie Wähler (FW) vor, die nicht nur offene Lücken schließt, sondern der Nachwelt zugleich als Lehrstück für die Entfaltung von demokratischen Potentialen dienen kann.

Eine Darlegung, die in Zeiten, in denen inzwischen die Demokratie selbst mehr und mehr hinterfragt wird und in denen Gesellschaften in immer kleinere Milieus mit eigenen Normen und Verhaltensweisen zersplittern, wichtiger erscheint als je zuvor.

Armin Grein, geboren am 21.04.1939 in Aschaffenburg, gilt als Gründervater der Freien Wähler Bayerns. Von 1978 bis 2006 war er Vorsitzender der FW Bayern sowie von 1994 bis 2010 auch deren Bundesvorsitzender. Sein Nachfolger wurde Hubert Aiwanger. Heute hält er, vielfach ausgezeichnet für sein Lebenswerk als demokratischer Pionier, jeweils den Ehrenvorsitz.

Das Buch wird im 2. Quartal 2023 im Erich von Werner Verlag erscheinen.

Die Freien Wähler – Eine Erfolgsgeschichte der Demokratie

Armin Grein

Andreas Herteux (Co-Autor und Herausgeber)

Erich von Werner Verlag

ISBN-13 ?: ? 978-3948621889

270 Seiten

E-Book und Printausgabe

Erhältlich: 2. Quartal 2023

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Erich von Werner Verlag

Herr Andreas Herteux

Birkenfelder Straße 3 3

97842 Karbach

Deutschland

fon ..: 000

web ..: http://www.erichvonwernerverlag.de

email : info@erichvonwernerverlag.de

Der Erich von Werner Verlag wurde 2016 gegründet und ist sowohl im Bereich der Fach- und Sachbücher tätig als auch in dem der Belletristik. Dabei ist er international ausgerichtet und veröffentlicht mehrsprachig.

Pressekontakt:

Erich von Werner Verlag

Herr Andreas Herteux

Birkenfelder Straße 3 3

97842 Karbach

fon ..: 0000

web ..: http://www.erichvonwernerverlag.de

email : info@erichvonwernerverlag.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Starten Sie Ihre perfekte Tasse Kaffee mit der neuen Moccamaster KM5 Kaffeemühle