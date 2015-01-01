Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Sturmtod auf Norderney“ von Julia Brunjes im Klarant Verlag

Sturm über Norderney: Erst sucht eine Fremde verzweifelt die letzte Fähre, kurz darauf ist sie tot. Anneke Broder stößt auf ein dunkles Geheimnis aus der Vergangenheit. Wer war Ella Frost wirklich?

Die See tobt, die letzte Fähre ist weg – und kurz darauf eine junge Frau tot. Oberkommissarin Anneke Broder ermittelt in einer Pension am Hafen. Das Opfer, Ella Frost, galt als hilfsbereiter Engel, doch hinter der Fassade lauert ein Abgrund. Ein alter Kriminalfall rückt in ein neues, mörderisches Licht. Nichts auf der Insel ist so, wie es scheint, wenn der Sturm die Wahrheit ans Licht peitscht.

Klappentext:

»Ich muss sofort von hier weg, es geht um Leben und Tod!«

Während auf Norderney ein Sturm aufzieht, bringt Oberkommissarin Anneke Broder eine Freundin ihrer Vermieter zur letzten Fähre. Dort trifft sie auf eine panisch wirkende Frau, welche für die Überfahrt zu spät gekommen ist und nun alle Möglichkeiten durchspielt, die Insel zu verlassen. Nachdem die Polizistin ihr klargemacht hat, dass dies nicht möglich ist, verschwindet die Unbekannte im zunehmenden Regen. Nur wenige Stunden später werden Annika und ihr Kollege Niklas Straten von der Inselwache zu einer kleinen Pension am Fähranleger gerufen. Dort finden sie die junge Frau, die Annika getroffen hatte, tot vor. Bei ihren Recherchen stellen die Kommissare zunächst fest, dass Ella Frost allgemein als sympathische, hilfsbereite und sozial engagierte Person angesehen wurde. Doch dann kommen sie einem düsteren Geheimnis auf die Spur, das mit einem alten Kriminalfall in Verbindung steht …

Das E-Book ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple Books (für iBooks), Thalia (für tolino), Hugendubel und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0GKZ1GNG3/ sowie auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1078120173.

Die Autorin:

Julia Brunjes ist das Pseudonym einer erfolgreichen Autorin, die sich an der Küste und auf den ostfriesischen Inseln bestens auskennt. Während ihres Studiums hat sie zeitweise an der Rezeption eines Hotels gearbeitet, daher ist ihr das Gastgewerbe bestens vertraut. Zum Schreiben kam sie schon als Teenager – damals gewann sie einen Kurzgeschichten-Wettbewerb. Hauptberuflich ist sie in der Buchhaltung eines mittelständischen Unternehmens tätig. Sie verbringt oft ein verlängertes Wochenende auf Langeoog, wo sie beim Schwimmen entspannt. In der schönen Atmosphäre ihrer Lieblingsinsel fliegen ihr die Ideen für neue Krimis nur so zu.

Zur Reihe: „Die INSEL Wache“:

Dort für Ordnung sorgen, wo andere Menschen Urlaub machen? Dieser Aufgabe widmet sich die blonde Oberkommissarin Annika Broder mit Herz und Verstand. Sie setzt bei der Verbrecherjagd auf Köpfchen, obwohl sie als leidenschaftliche Karatekämpferin Finsterlinge auch waffenlos außer Gefecht setzen kann. Und falls sie doch mal mit ihrem Latein am Ende ist, gibt es da immer noch ihren Vater Dr. Meinhard Broder. Der pensionierte Staatsanwalt hat sich auf der traumhaften Insel zur Ruhe gesetzt und kann seiner Tochter so manchen nützlichen Ratschlag geben. Doch bei der eigentlichen Aufklärung ihrer Kriminalfälle steht Annika ihr Kollege Nick Straten zur Seite. Der hochgewachsene athletische Kommissar mit dem graumelierten Vollbart wäre vermutlich Fußballprofi geworden, wenn er nicht die Polizeilaufbahn eingeschlagen hätte. Er kickt immer noch in seiner Freizeit beim TuS Norderney, wo er so manche wertvolle Information aufschnappt. Außerdem ist er stolzer Besitzer eines Segelboots – bei seinen Touren durch die ostfriesische Inselwelt ist auch Annika manchmal dabei. Die beiden sind eben nicht nur bei der Mörderjagd ein tolles Team!

