Neues Geschenk-Set für einen bewussten Lebensstil

Trinkwasser mit Mineralien anreichern und überall mit hinnehmen

Eine gesunde Lebensweise spiegelt sich in der Ernährung und der Bewegung

wider. Das neue Trinkwasserladen Geschenk-Set schafft mit seinem Inhalt den Spagat zwischen

einem aktiven und gesunden Lebensstil. Es bietet Transportflaschen und Mineralien, um sich auf

einfacher Weise für unterwegs ein gesundes Getränk herzustellen. Zu entdecken gibt es das

Geschenk-Set ab sofort im Trinkwasserladen Leipzig.

Dank sauberen Trinkwassers, das reich an Mineralien ist, funktionieren Stoffwechselvorgänge

optimal. Mineralien finden sich in natürlichen Quellen, wie dem Set beilegenden Edelsteinen

und im Himalaja-Kristallsalz. Werden Salz und Steine ins Wasser gelegt, reichert sich das

Trinkwasser mit gesundheitsfördernden Mineralien an. Dieser natürliche Vorgang funktioniert

ohne chemische Zusätze. Ferner handelt es sich um Edelsteine, die Wasser beleben. Das so

resultierende „energetisierte“ Wasser wird eine heilende Wirkung nachgesagt.

Gesundes Wasser ist ein wichtiges Lebenselixier. Genauso wichtig ist ausreichend Bewegung.

Mit dem Fahrrad ins Büro zu fahren, hält fit und ist umweltfreundlich. Auch in der Freizeit ist

ein Ausflug sowohl physisch und psychisch bereichernd. Damit das Mineralwasser

transportierbar ist, liegen dem Set drei Trinkflaschen bei. Sie sind robust, leicht, handlich und

perfekt für unterwegs. Sie lassen sich mit frischem und gesundem Wasser befüllen und

überall mit hinnehmen. Mit der Geschenkidee trinkt der Beschenkte beim Sport, im Urlaub

oder beim Fahrradfahren gesundes Trinkwasser.

Ein passendes Geschenk zu finden ist leichter als gesagt. Viele Menschen verzweifeln und

kaufen irgendetwas. Eine wirklich brauchbare Geste bereitet Freude und ist nützlich. Immer

mehr Menschen achten auf ihre Gesundheit. Das Trinkwasserladen Geschenk-Set greift

diesen Trend auf, indem es nützliche Utensilien bereitstellt. Es ist für aktive und gesund

lebende Menschen und für die, die es werden wollen. Auch Lachen ist gesund! Eine

Quietscheente befindet sich zusätzlich im Geschenk-Set, die dem Beschenkten ein Lächeln ins

Gesicht zaubert. Weiterführende Informationen zum neuen Trinkwasserladen Geschenk-Set

sind unter www.Trinkwasserladen.de einsehbar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Trinkwasserladen Wasserfilter Jörg Schwarz

Herr Jörg Schwarz

William-Zipperer-Str. 142

04179 Leipzig

Deutschland

fon ..: 0341 / 9187875

web ..: https://www.trinkwasserladen.de/trinkwasserladen-geschenk-set-hochwertig-6-teilig.html

email : mail@trinkwasserladen.de

Pressekontakt:

Trinkwasserladen Wasserfilter Jörg Schwarz

Herr Jörg Schwarz

William-Zipperer-Str. 142

04179 Leipzig

fon ..: 0341 / 9187875

web ..: https://www.trinkwasserladen.de/trinkwasserladen-geschenk-set-hochwertig-6-teilig.html

email : mail@trinkwasserladen.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Innovativ und elektrisch: Zum Boardinghouse der Schwaiger Group gesellt sich ein Polestar Handover Center