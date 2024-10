Neues Portal für Chiropraktiker in Deutschland -„Chiropraktiker in der Nähe“ ab sofort nutzbar.

Zum 01.10.2024 ist das Portal „Chiropraktiker in der Nähe“ online gegangen. Ab sofort können sich Chiropraktiker aus Deutschland registrieren.

„Chiropraktiker in der Nähe„, ein Portal für alle Chiropraktiker innerhalb Deutschlands hat zum 01.10.2024 offiziell seine Pforten geöffnet, Ziel ist es, eine zentrale Anlaufstelle für Chiropraktiker sowie für Patienten in ganz Deutschland zu schaffen. Die beiden Gründer, Timo und Christoph Specht haben nach einer einfachen Möglichkeit gesucht, Patienten und Chiropraktiker schnell in Kontakt zu bringen. Schließlich gibt es Ähnliches zum Beispiel für Immobilienmakler und Verkäufer doch auch. Warum also etwas Vergleichbares nicht für Chiropraktiker auf die Beine stellen?

Aus dieser Fragestellung heraus beschlossen die beiden SEO Experten Timo und Christoph ein Portal zu entwickeln, welches Chiropraktiker und Patienten schnell und einfach zusammenbringt und holten ein Team aus Gesundheitsexperten dazu. Dreh- und Angelpunkt ihrer Lösung ist dabei die Kernkompetenz ihrer alltäglichen Arbeit: digitale Sichtbarkeit!

Eine Plattform für Chiropraktiker – Lokale Suche wird vereinfacht

Mit dem neuen Portal verfolgt das Unternehmen das Ziel, eine Brücke zwischen suchenden Patienten und Chiropraktikern in ihrer Nähe zu schlagen. Für viele Menschen ist es eine echte Herausforderung, einen passenden Chiropraktiker in der Nähe zu finden, der zeitnah Termine vergibt. Genau hier setzt „Chiropraktiker in der Nähe“ an. Durch die zentrale Plattform wird es für Patienten künftig wesentlich einfacher, Chiropraxen in ihrer näheren Umgebung zu finden, während Chiropraktiker die Gelegenheit haben, ihre Dienstleistungen direkt und ansprechend zu präsentieren.

Eine Win-win-Situation also!

Timo hebt hervor, dass die Plattform nicht nur auf Sichtbarkeit, sondern auch auf Benutzerfreundlichkeit optimiert wurde. Patienten können durch eine einfache Suchfunktion schnell und bequem nach Spezialisten in ihrer Region suchen. Gleichzeitig erhalten Chiropraktiker durch das Portal hervorragende Präsenz im Netz, was es beiden Parteien ermöglicht, schnell und unkompliziert in Kontakt zu treten,

Vorteile für Chiropraktiker -schnelle und optimale Sichtbarkeit

Die Registrierung auf „Chiropraktiker in der Nähe“ ist kinderleicht und schnell erledigt.

Chiropraktiker können ihr Profil jederzeit aktualisieren und alle Funktionen der Webseite vollumfänglich nutzen. Alle wichtigen Informationen sind einfach zu pflegen, sodass ein Auftritt auf „Chiropraktiker in der Nähe“ auch für diejenigen attraktiv ist, die bisher wenig Erfahrung mit Online-Marketing haben.

Zentrale Anlaufstelle für Patienten – Qualität und Transparenz im Fokus

Für Patienten stellt das Portal eine gute Anlaufstelle dar, die Transparenz und Qualität in den Vordergrund stellt. Jeder Chiropraktiker wird auf seinem Profil umfassend vorgestellt, sodass Patienten bereits vorab alle notwendigen Informationen einsehen können. Durch Bewertungen und Erfahrungsberichte anderer Patienten wird die Entscheidung für einen Chiropraktiker noch einfacher.

Das Team hinter „Chiropraktiker in der Nähe“ legt größten Wert darauf, dass die Nutzung des Protals für jeden einfach, klar und verständlich ist, sodass auch weniger technisch affine Nutzer sowie ältere Menschen ohne Schwierigkeiten damit zurechtkommen.

Besuchen Sie das Portal und tragen Sie sich kostenlos ein, um Ihre Praxis noch heute für Patienten sichtbarer zu machen oder finden Sie auf Knopfdruck den passenden Chiropraktiker, für Ihre Beschwerden: https://chiropraktiker-in-der-naehe.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Chiropraktiker in der Nähe/ Specht GmbH

Herr Timo Specht

Brienner Str. 29

80333 München

Deutschland

fon ..: 0176 20480164

web ..: https://chiropraktiker-in-der-naehe.de

email : Timo@timospecht.de

„Chiropraktiker in der Nähe“ ist ein neues Portal, das zum Ziel hat, Chiropraktiker und Patienten in ganz Deutschland zu vernetzen. Die Plattform bietet Chiropraktikern die Möglichkeit, sich und ihre Dienstleistungen zu präsentieren, während Patienten eine einfache Suchfunktion nutzen können, um den passenden Spezialisten in ihrer Nähe zu finden. Mit einem klaren Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und Transparenz möchte das Portal dazu beitragen, die Sichtbarkeit von Chiropraktikern zu erhöhen und gleichzeitig die Auswahl für Patienten zu erleichtern.

Pressekontakt:

Chiropraktiker in der Nähe/ Specht GmbH

Herr Timo Specht

Brienner Str. 29

80333 München

fon ..: 0176 20480164

web ..: https://chiropraktiker-in-der-naehe.de

email : Timo@timospecht.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Shincheonji Wortseminar begeistert über 14.000 Teilnehmer – 400 Pastoren zeigen sich tief beeindruckt Indikatoren beim Goldpreis