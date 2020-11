Neues Zentrum für Gebrauchtwagen in Hannover

Das seit über 50 Jahren bekannte und bewährte Autohaus Moritz hat nun in der Nähe seines Standortes in Laatzen, Hannover das Autohaus Moritz Gebrauchtwagenzentrum eröffnet.

Diese Erweiterung ist eine interessante Möglichkeit für bereits bestehende, aber auch neue Kunden, sich über Gebrauchtwagen zu informieren und die Modelle vor Ort zu begutachten.

Das Autohaus Moritz Gebrauchtwagenzentrum in Hannover bietet eine weitreichende Ausstellungsfläche, auf der zahlreiche Modelle wie Honda, Hyundai und andere Marken Platz finden. Dieses sind zum großen Teil Gebrauchtwagen, aber auch einige neue Modelle. Weiterhin bietet das Autohaus Moritz verschiedene Serviceleistungen an.

Leistungen des Autohauses Moritz

Das Zentrum für Gebrauchtwagen bietet alle regelmäßig benötigten Serviceleistungen wie Reparaturen, Inspektionen, Wartung und Service an. Dabei werden Originalteile oder auch Zubehörteile eingebaut. Welche Marke der Gebrauchtwagen trägt, spielt dabei keine Rolle – das Autohaus Moritz führt alle gängigen Marken an.

Das Zentrum für Gebrauchtwagen Hannover nimmt beim Kauf eines Autos den Gebrauchten des Käufers in Zahlung. Hierbei wird auf eine unkomplizierte und zügige Abwicklung zu einem fairen Preis Wert gelegt. Erfahrene Fachleute geben dabei eine unverbindliche Bewertung des gebrauchten Fahrzeugs ab, die für den Kunden kostenlos durchgeführt wird. Dieses Angebot hat gerade für interessierte Käufer den Vorteil, dass der Zeitaufwand des privaten Verkaufs sowie das Risiko, keinen Käufer zu finden, wegfallen.

Wer allerdings keinen Gebrauchtwagen erwerben möchte, kann sein Auto trotzdem gesondert an das Autohaus verkaufen. Dabei kommt es nicht darauf an, um welche Marke es sich handelt, da alle Marken angekauft werden. Die KFZ-Meister untersuchen das Auto und ermitteln so einen Ankaufspreis, der sich aus Nachfrage, Motor, Typ, Marke, Zustand, Laufleistung, Ausstattung und ähnlichen Parametern zusammensetzt.

Der Gebrauchtwagenkauf in Hannover ohne Risiko

Jegliche auf der geräumigen Ausstellungsfläche befindlichen Gebrauchtwagen können während der Geschäftszeiten für eine Probefahrt genutzt werden. So können sich Interessenten einen unverbindlichen Eindruck von dem Fahrzeug verschaffen und sich mit dem Fahrgefühl vertraut machen. Mit der Möglichkeit, einen Wunschtermin für die Probefahrt vereinbaren zu können, werden lange Wartezeiten verhindert.

Wer sich für ein Modell entschieden hat, kann eine flexible Auto-Finanzierung abschließen, bei der die Laufzeit und die monatliche Rate selbst gewählt werden kann. So wird der Fahrzeugkauf an die eigenen finanziellen Möglichkeiten angepasst.

Wird innerhalb der ersten vierzehn Tage nach dem Kauf festgestellt, dass doch nicht der richtige Gebrauchtwagen gewählt wurde, tauscht das Autohaus Moritz in Hannover das Auto gegen eines um, das gleichwertig oder sogar höherwertig ist.

Das Autohaus in Hannover wirbt mit einer Gebrauchtwagengarantie, die Käufern eines gebrauchten Modells Unsicherheiten in Bezug auf anstehende Reparaturen nimmt und sogar im europäischen Ausland gilt. Diese Garantie wird für alle gängigen Marken gegeben und kann sogar bei einem Weiterverkauf des Fahrzeuges von Vorteil sein.

Langjährige Kundenmeinungen

Kunden in Hannover schätzen entsprechend ihrer Bewertungen am meisten die Zuverlässigkeit und Seriosität des Gebrauchtwagenzentrums Moritz. Auch werden die persönliche Betreuung sowie die zügige und termingerechte Arbeit gelobt. Die Mitarbeiter seien dabei bemüht, im freundlichen Umgang eine interessengerechte Lösung zu finden, die zeige, dass man sich tatsächlich mit dem Problem und den Kundenwünschen auseinander gesetzt habe. Das Gebrauchtwagenzentrum in Hannover arbeite stets flexibel und kundenorientiert.

Pressekontakt:

Autohaus Moritz GmbH

Gebrauchtwagenzentrum

Petermax-Müller-Straße 2a

30880 Laatzen

Tel: 05102 679988

Mail: gebrauchtwagen@autohaus-moritz.de

Web: moritz-gebrauchtwagen-hannover.de

