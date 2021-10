Neuigkeiten zu Verkauf von Lomiko Technologies Inc. an Promethieus Technologies Inc. für 1.236.625 $

5. Oktober 2021 – Vancouver, B.C., Kanada, Lomiko Metals Inc. (Lomiko) (TSX-V: LMR, OTC: LMRMF, FWB: DH8C) Lomiko Metals Inc. gab am 31. Juli 2019 bekannt, dass es eine Vereinbarung über den Verkauf seiner 100-prozentigen Beteiligung an Lomiko Technologies Inc. an Promethieus Technologies Inc. (Kanada) für den Preis von 1.236.625 $ abgeschlossen hat und Aufwendungen in Höhe von 152.857 $ erstattet bekommen wird, die Lomiko im Namen von Promethieus Technologies Inc. gezahlt hat. Lomiko Technologies besitzt 18,5% von SHD Smart Home Devices, die kürzlich das Patent für ihre IoT HUB Device (Pressemitteilung vom 26. Juni 2021) erhalten haben, sowie 40% von Graphene ESD Inc.

Am 25. November 2019 informierte Lomiko die Aktionäre über die Neuigkeiten bezüglich der Transaktion und am 3. Dezember 2019 bestätigte das Unternehmen, dass die Aktionäre mit überwältigender Mehrheit der Transaktion bei der außerordentlichen Jahreshauptversammlung am 29. November 2019 zugestimmt hätten.

Promethieus-Verlängerung 2021

Im Anschluss an die Pressemitteilungen von Lomiko vom 31. Juli 2019, 3. Dezember 2019 und 6. August 2020 bestätigte Lomiko, dass es die Vereinbarung über den Verkauf von Lomiko Technologies an Promethieus Technologies mit Stand vom 4. Oktober 2021 bis zum 30. November 2022 verlängert hat. Nach Abschluss des Verkaufs wird Lomiko Metals 1.236.625 $ sowie 152.857 $ für Ausgaben, die Lomiko Metals im Namen von Promethieus tätigte, erhalten. Lomiko wird eine Beteiligung von 20 Prozent an Promethieus Technologies haben, die dann gegen eine 20-prozentige Beteiligung an dem neu zu gründenden Unternehmen Promethieus Ventures NV getauscht wird. Dieses neue Unternehmen durchläuft gerade die Notierung an der Dutch Caribbean Securities Exchange (DCSX) mit dem Ziel, einen Betrag von 10 Mio. USD aufzubringen. Da die Übernahmetransaktion noch nicht durchgeführt wurde, wird bei der nächsten ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre von Lomiko am 26. November 2021 ein Beschluss vorgebracht, um die Genehmigung der Transaktion durch unabhängige Aktionäre zu bestätigen.

Die Transaktion unterlag (1) der Genehmigung durch die Aktionäre; (2) einer abgeschlossenen Finanzierung durch Promethieus; und (3) der Genehmigung durch die Behörden. Die Transaktion wurde als nicht fremdübliche Transaktion betrachtet, da Herr A. Paul Gill ein Director aller beteiligten Unternehmen ist.

Promethieus kauft 40% von Graphene ESD

Promethieus Technologies hat Lomiko darüber informiert, dass es eine Vereinbarung über den Erwerb von 40% von Graphene ESD für den Betrag von 10.000 USD abgeschlossen hat. Daher wird Promethieus bei Abschluss des Kaufs von Lomiko Technologies eine Beteiligung von 80% an Graphene ESD haben.

