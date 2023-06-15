Next2Sun gründet italienische Tochtergesellschaft und setzt internationalen Expansionskurs fort

Next2Sun schafft strukturelle Voraussetzungen für den italienischen Markt

Dillingen/Bozen, 09. März 2026 – Die Next2Sun Gruppe treibt ihre internationale Expansion konsequent voran und gibt die Gründung der NEXT2SUN ITALIA SRL bekannt. Mit der neuen Tochtergesellschaft schafft das Unternehmen die strukturellen Voraussetzungen, um den stark wachsenden Markt für innovative Agri-PV-Lösungen in Italien gezielt weiterzuführen.

Italien bietet für die vertikale Agri-PV-Technologie von Next2Sun besonders günstige Rahmenbedingungen. Die gesetzlichen Vorgaben der vergangenen Jahre haben klare und investitionssichere Strukturen geschaffen, die die Kombination von Landwirtschaft und Photovoltaik fördern. Damit zählen die regulatorischen Voraussetzungen in Italien zu den attraktivsten in Europa – ein interessanter Faktor für die Expansion der Next2Sun Gruppe.

Bereits zum Start verzeichnet Next2Sun in Italien eine dynamische Projektentwicklung: Vor Ort befinden sich aktuell drei Anlagen in der Ausführung – ein 1-MW-Projekt in Venedig mit klassischer Landwirtschaft (Sojaanbau), ein weiteres Projekt mit 0,8 MW ebenfalls in Venedig, bei dem Blumen angebaut werden, sowie eine 0,1-MW-Anlage in Emilia Romagna, die ebenfalls auf Blumenanbau ausgelegt ist. Die ersten Projekte zeigen, wie gut das vertikale Agri-PV-System von Next2Sun zu den regulatorischen Anforderungen des Landes passt: Durch die Überbauung von lediglich 1 % der landwirtschaftlichen Fläche bleibt die Bewirtschaftung vollständig erhalten, landwirtschaftliche Maschinen können praktisch ungehindert eingesetzt werden und gleichzeitig wird die Biodiversität gefördert.

„Mit der Gründung schlagen wir ein neues Kapitel in unserer europäischen Wachstumsgeschichte auf“, sagt Sascha Krause-Tünker, Geschäftsführer der NEXT2SUN ITALIA SRL. „Italien verfügt über hervorragende gesetzliche Leitplanken und ein enormes Potenzial für Agri-PV. Wir freuen uns, diese Chance vor Ort aktiv mitgestalten zu können. Mit unserer italienischen Tochtergesellschaft treiben wir die Energiewende dort voran, wo die Rahmenbedingungen besonders vielversprechend sind.“

Die neue Gesellschaft übernimmt dabei die Koordination vor Ort, die Unterstützung der Projektentwicklung sowie den Aufbau langfristiger Partnerschaften mit landwirtschaftlichen Betrieben, Energieversorgern und lokalen Behörden.

Mit der Expansion nach Italien setzt Next2Sun ihren internationalen Wachstumskurs fort. Das Unternehmen plant, seine markterprobte Technologie künftig in weiteren europäischen Märkten zu etablieren.

Über Next2Sun:

Next2Sun ist Erfinder und Technologieführer im Bereich der vertikal installierten, bifazialen Photovoltaik. Diese Technologie ermöglicht eine antizyklische Stromerzeugung – insbesondere in den Morgen- und Abendstunden – und trägt so zu einer besseren Netzstabilität und geringerem Speicherbedarf bei. Auf Basis der patentierten Anlagentechnologie hat Next2Sun eine breite Produktpalette entwickelt, darunter das vertikale Agri-PV-System, das eine doppelte Nutzung von landwirtschaftlichen Flächen ermöglicht, und den Solarzaun.

Mit über 60 MWp realisierten Projekten im In- und Ausland sowie mehr als 140 Mitarbeitenden an Standorten in Deutschland, Österreich, Polen und Japan ist die 2015 gegründete Next2Sun Gruppe heute ein vielfach ausgezeichneter Markt- und Technologieführer für nachhaltige Photovoltaiklösungen in Landwirtschaft, Kommunen, Gewerbe und Privatbereich.

Kontaktdaten:

Next2Sun AG

Anke Müller

Leiterin Public Relations

Franz-Meguin-Straße 10a

66763 Dillingen

Mobil: +49 157 86230887

Tel: +49 6831 1269084

a.mueller@next2sun.de

www.next2sun.com

