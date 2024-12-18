  • Nion 3D ToF Kamera von IDS startet in Serie

    Die neue ToF-Kamera Nion von IDS bietet 1,2 MP Auflösung, stabile 3D-Daten mit 30 fps und zuverlässige Tiefeninformation für industrielle Anwendungen.

    BildHochauflösende 1,2 MP Time-of-Flight Technologie für schnelle, präzise 3D-Daten in jeder Umgebung Die IDS Imaging Development Systems GmbH erweitert ihr 3D Portfolio mit Nion, einer industriellen ToF Kamera mit 1,2 Megapixel Auflösung und integrierter Tiefenverarbeitung. Sie liefert hochauflösende und zeitlich stabile Tiefeninformationen mit 30fps auch bei schnellen Bewegungen und wechselnden Lichtverhältnissen. Damit eignet sie sich für Anwendungsbereiche wie Logistik, Automation und Robotik, in denen präzise 3D Informationen unter realen Prozessgeschwindigkeiten notwendig sind.

    Die Nion erfasst bewegte Objekte nahezu ohne Unschärfe. Die hohe Unempfindlichkeit gegenüber Fremdlicht ermöglicht reproduzierbare Messergebnisse im Innen- und Außenbereich. Der Messbereich von 0,3 bis 7,5 Metern deckt typische industrielle Szenarien ab. Das robuste IP67-Gehäuse erlaubt den Einsatz in anspruchsvolleren Umgebungen. Power over Ethernet (PoE) reduziert Installationsaufwand und Verkabelung.

    Patrick Schick, Product Manager 3D Vision and Imaging Software bei IDS, sagt: „Die Nion liefert selbst unter variablen Lichtbedingungen stabile Tiefendaten. Damit schafft sie eine solide Grundlage für Automatisierungsprozesse, die auf schnelle und präzise 3D Informationen angewiesen sind.“

    Der onsemi AR0130 Tiefensensor ermöglicht im Vergleich zu marktüblichen ToF-Kameras höhere Auflösung, geringeres Rauschen, stabilere Ergebnisse bei Fremdlicht und eine bessere Bewegungsstabilität. Dadurch erreicht die Nion auch bei schnellen Objektbewegungen und variabler Beleuchtung eine hohe Tiefenpräzision.

    Durch ihre kompakte Bauweise, die hohe Messqualität und das ausgewogene Preis-Leistungsverhältnis bietet die Nion einen unkomplizierten Einstieg in die 3D-Bildverarbeitung. Unternehmen können die Kamera flexibel in bestehende Systeme integrieren und erhalten eine wirtschaftliche Lösung für verlässliche Tiefeninformationen. „In vielen Fällen lassen sich bestehende 2D-Prozesse beibehalten und punktuell um Tiefendaten erweitern, wenn das für die Entscheidung im Prozess hilfreich ist“, unterstreicht Patrick Schick.

    Die Nion 3D-Kamera ist ab sofort in Serie verfügbar. Im IDS-Webstore stehen technische Informationen bereit. Dort können auch Bestellungen und individuelle Anfragen aufgegeben werden.

    Weitere Informationen: www.ids-imaging.de/nion

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    IDS Imaging Development Systems GmbH
    Herr Oliver Senghaas
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    email : marketing@ids-imaging.de

    Über IDS Imaging Development Systems GmbH

    Die IDS Imaging Development Systems GmbH ist ein führender Industriekamerahersteller und Pionier in der industriellen Bildverarbeitung. Das inhabergeführte, umweltzertifizierte Unternehmen entwickelt leistungsstarke und vielseitig einsetzbare 2D- und 3D- Kameras sowie Modelle mit künstlicher Intelligenz (KI) oder mit Streaming-/Event-Recording-Funktion. Das nahezu unbegrenzte Anwendungsspektrum erstreckt sich über verschiedenste nicht-industrielle sowie industrielle Branchen des Geräte-, Anlagen- und Maschinenbaus.

    Seit der Gründung 1997 als Zwei-Mann-Unternehmen hat sich IDS zu einem unabhängigen, ISO-zertifizierten Familienunternehmen mit rund 320 Mitarbeitenden entwickelt. Der Hauptsitz in Obersulm, Baden-Württemberg, ist sowohl Entwicklungs- als auch Produktionsstandort. Mit Niederlassungen in den USA, Japan, Südkorea und Großbritannien sowie weiteren Repräsentanzen in Frankreich, BeNeLux und Indien ist das Technologieunternehmen global vertreten.

    Pressekontakt:

    IDS Imaging Development Systems GmbH
    Frau Silke von Gemmingen
    Dimbacher Str. 10
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