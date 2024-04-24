NMMN und SSP rücken eng zusammen: Lars Sommerfeldt wird weiterer Geschäftsführer der SSP

Die Zusammenarbeit verbindet Berliner Managed Services mit Hamburger Datacenter-, Cloud- und Connectivity-Kompetenz. Zum 1. Januar 2027 ist die Übernahme der SSP durch NMMN vorgesehen.

Hamburg/Berlin, 15.06.2026 – Die NMMN GmbH aus Hamburg und die SSP Informationssysteme GmbH aus Berlin vertiefen ihre Zusammenarbeit. Lars Sommerfeldt, Geschäftsführer der NMMN GmbH, ist ab sofort weiterer Geschäftsführer der SSP Informationssysteme GmbH. Gemeinsam mit dem bisherigen Geschäftsführer Uwe Schülski wird er die strategische Weiterentwicklung der SSP und die engere Zusammenarbeit beider Unternehmen vorantreiben.

Mit der gemeinsamen Geschäftsführung sollen die Kompetenzen, Prozesse und Leistungen beider Unternehmen schrittweise aufeinander abgestimmt werden. Die SSP bleibt dabei als eigenständiges Berliner Unternehmen mit ihrem Namen, ihrem Standort und ihren bekannten Ansprechpartnern bestehen.

Der nächste Schritt ist bereits vorgesehen: Zum 1. Januar 2027 soll die NMMN GmbH die SSP Informationssysteme GmbH erwerben und anschließend als Tochtergesellschaft weiterführen.

„Mit der gemeinsamen Geschäftsführung schaffen wir die organisatorische Grundlage, um die Stärken beider Unternehmen konsequent miteinander zu verbinden“, erklärt Lars Sommerfeldt. „Die SSP verfügt über langjährige Kundenbeziehungen, umfassendes Systemhaus-Know-how und eine starke Präsenz in Berlin. NMMN ergänzt dies um eigene Rechenzentrums-, Cloud- und Netzwerkinfrastruktur.“

Erweiterung des Portfolios für Berliner Kunden

Die SSP Informationssysteme GmbH ist als IT-Systemhaus und Managed Service Provider in Berlin tätig. Zu den Schwerpunkten gehören Managed Services, technischer Support, Service Desk und IT-Consulting. Hinzu kommen die Planung, Umsetzung und Betreuung von Arbeitsplatz-, Server-, Storage-, Netzwerk- und Microsoft-Umgebungen.

Durch die Zusammenarbeit mit NMMN wird dieses Angebot insbesondere um Datacenter-, Cloud- und Connectivity-Leistungen erweitert. Dazu gehören unter anderem:

* Colocation und Rackspace in professionellen Rechenzentren

* dedizierte Server und individuelle Hardwareplattformen

* Hosted Private Cloud und Managed Shared Cloud

* Backup- und Disaster-Recovery-Lösungen

* Standortvernetzung und Glasfaseranbindungen

* symmetrische Internetanbindungen und IP-Netze

* DDoS-Schutz

* Managed Linux und Open-Source-Lösungen

* Proxmox- und Ceph-basierte Virtualisierungsplattformen

Für Berliner Kunden entsteht damit ein durchgängiges Leistungsangebot. Es reicht vom Service Desk und der Betreuung vor Ort bis zur zugrunde liegenden Cloud-, Netzwerk- und Rechenzentrumsinfrastruktur.

„Für unsere Kunden bedeutet das Zusammenrücken vor allem mehr Möglichkeiten“, sagt Uwe Schülski, Geschäftsführer der SSP Informationssysteme GmbH. „Wir bleiben der persönliche und verlässliche IT-Partner, den unsere Kunden seit vielen Jahren kennen. Gleichzeitig können wir künftig deutlich umfassendere Lösungen anbieten – vom Service Desk und der Betreuung vor Ort bis zur hochverfügbaren Infrastruktur im Rechenzentrum.“

Vorteile für die Kunden beider Unternehmen

Auch Kunden der NMMN profitieren von der engeren Zusammenarbeit. In Berlin stehen künftig zusätzliche Vor-Ort-Leistungen sowie das Systemhaus-, Hardware- und Microsoft-Know-how der SSP zur Verfügung.

Die SSP übernimmt weiterhin die Beratung, Planung, Implementierung und Betreuung der Kundenumgebungen. NMMN stellt ergänzend Rechenzentrumsflächen, Cloud-Plattformen, Server-Infrastruktur, Storage, IP-Netze, Internet-Uplinks und Glasfaserverbindungen bereit.

Durch die gemeinsame Planung und Umsetzung sollen technische und organisatorische Schnittstellen reduziert werden. Die Kunden erhalten abgestimmte Lösungen, persönliche Ansprechpartner und klar geregelte Verantwortlichkeiten.

Fokus auf Sicherheit und digitale Souveränität

Ein gemeinsamer Schwerpunkt liegt auf sicheren und hochverfügbaren IT-Infrastrukturen. Die NMMN GmbH ist nach ISO/IEC 27001:2022 und ISO 14001:2015 zertifiziert.

Die genutzten Rechenzentren verfügen über redundante Stromversorgung, professionelle Kühlung, Zutrittskontrollen und mehrfach abgesicherte Netzwerkanbindungen. Durch mehrere Rechenzentrumsstandorte können Systeme, Backups und Wiederanlaufkonzepte räumlich getrennt aufgebaut werden.

Darüber hinaus setzt NMMN auf in Deutschland betriebene Infrastruktur sowie auf Linux, Proxmox VE, Ceph und weitere Open-Source-Technologien. Damit können Unternehmen Alternativen zu proprietären Cloud- und Virtualisierungsplattformen nutzen.

„Unser Ziel sind gemeinsame Lösungen, die technisch belastbar, persönlich betreut und langfristig skalierbar sind“, erklärt Lars Sommerfeldt. „Mit der SSP stärken wir unsere Präsenz in Berlin. Gleichzeitig erweitern wir die Möglichkeiten für die Kunden beider Unternehmen.“

Schrittweise Integration bis 2027

In der ersten Phase werden Prozesse, Vertriebsaktivitäten und technische Leistungen enger miteinander verzahnt. Zum 1. Januar 2027 ist der Erwerb der SSP Informationssysteme GmbH durch die NMMN GmbH vorgesehen.

Die SSP soll anschließend als eigenständige Tochtergesellschaft der NMMN GmbH weitergeführt werden. Der Standort Berlin, die regionale Ausrichtung und die gewachsenen Kundenbeziehungen bleiben erhalten.

Durch die Verbindung entsteht eine Unternehmensgruppe mit Standorten in Hamburg und Berlin. Sie verbindet die Leistungen eines IT-Systemhauses und Managed Service Providers mit eigener Rechenzentrums-, Cloud- und Connectivity-Infrastruktur.

Weitere Informationen:

NMMN und SSP rücken eng zusammen

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

NMMN GmbH

Herr Lars Sommerfeldt

Haferweg 46

22769 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49402841180

web ..: https://nmmn.com

email : service@nmmn.com

Die NMMN GmbH ist ein inhabergeführter Anbieter für Rechenzentrums-, Cloud-, Hosting- und Connectivity-Lösungen mit Sitz in Hamburg.

Das 1999 gegründete Unternehmen plant, realisiert und betreibt IT-Infrastrukturen für mittelständische Unternehmen, Konzerne, öffentliche Auftraggeber und IT-Partner. Zu den Schwerpunkten gehören Colocation, Hosted Private Cloud, Managed Shared Cloud, Managed Linux Services, dedizierte Server, Backup-Lösungen, IP-Netze, Internet Access und Glasfaserverbindungen.

NMMN betreibt eigene Netzwerk- und Rechenzentrumsinfrastruktur an mehreren Standorten in Deutschland. Ein besonderer Fokus liegt auf hochverfügbaren, skalierbaren und souveränen IT-Architekturen. Dabei setzt das Unternehmen unter anderem auf Linux, Proxmox VE, Ceph und weitere Open-Source-Technologien.

Die NMMN GmbH ist nach ISO/IEC 27001:2022 und ISO 14001:2015 zertifiziert.

Die SSP Informationssysteme GmbH ist ein Berliner IT-Systemhaus und Managed Service Provider.

Das Unternehmen unterstützt kleine und mittelständische Unternehmen sowie öffentliche und gewerbliche Auftraggeber bei der Planung, Umsetzung und dem laufenden Betrieb ihrer IT. Zu den Leistungen gehören Managed Services, Service Desk, IT-Support, Monitoring, Backup, IT-Consulting sowie Server-, Storage-, Netzwerk-, Arbeitsplatz- und Cloud-Lösungen.

Die SSP verbindet persönliche Betreuung und Vor-Ort-Service in Berlin mit der technischen Umsetzung und dem laufenden Management moderner IT-Umgebungen. Durch die engere Zusammenarbeit mit der NMMN GmbH wird das Portfolio um Datacenter-, Cloud-, Connectivity- und Open-Source-Leistungen erweitert.

Pressekontakt:

NMMN GmbH

Herr Tobias Link

Haferweg 46

22769 Hamburg

fon ..: +49402841180

email : service@nmmn.com

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