OhSheSells startet „Visibility-Check“ für Tech-Geschäftsführer: Vertriebsstatus und Prioritäten klar verstehen

OhSheSells startet den Visibility-Check – ein Analyseformat für Tech-Unternehmen, das Vertriebsstatus, Handlungsfelder und Wachstumspotenziale sichtbar macht.

Groß-Gerau, 16.06.2026 – OhSheSells bringt mit dem „Visibility-Check“ ein neues Analyseformat für Geschäftsführer in Tech-Unternehmen an den Start. Ziel ist es, den aktuellen Vertriebsstatus strukturiert zu erfassen, zentrale Stellschrauben zu identifizieren und daraus konkrete Handlungsempfehlungen abzuleiten. Der Fokus liegt auf planbarem Wachstum durch klare Priorisierung und umsetzungsorientiertes Sparring – ohne klassische Kaltakquise.

Tech-Geschäftsführer stehen im Vertrieb häufig vor ähnlichen Fragen: Welche Maßnahmen zahlen wirklich auf Wachstum ein? Wo entstehen Engpässe – bei Positionierung, Prozess, Pipeline oder Ressourcen? Und welche Entscheidungen sind zuerst zu treffen, um Ergebnisse nicht dem Bauchgefühl zu überlassen? Genau hier setzt der „Visibility-Check“ an: Er schafft Transparenz über den Ist-Stand und unterstützt dabei, die nächsten Schritte im Vertrieb systematisch zu planen.

Struktur statt Bauchgefühl: Vertriebsstatus prüfen und Handlungsfelder benennen

Der „Visibility-Check“ ist als Vertriebsanalyse konzipiert, die den Status quo sichtbar macht und in klaren Prioritäten übersetzt. OhSheSells richtet sich damit an Geschäftsführer in Tech-Unternehmen, die ihren Vertrieb strukturierter aufstellen und Wachstum planbarer gestalten möchten.

Im Zentrum stehen konkrete Ableitungen für die Praxis: Welche Themen müssen zuerst geklärt werden, damit Aktivitäten ineinandergreifen? Welche Entscheidungen lassen sich auf Basis der Analyse priorisieren? Der Ansatz von OhSheSells verbindet dabei Positionierungsarbeit mit pragmatischer Umsetzungsorientierung.

„Wir schaffen Klarheit darüber, wo der Vertrieb aktuell steht und was als Nächstes sinnvoll ist – nicht als allgemeiner Ratgeber, sondern als konkrete Grundlage für Entscheidungen“, sagt Larissa Gräff, OhSheSells. „Der Visibility-Check hilft Geschäftsführern, Maßnahmen zu priorisieren und den Vertrieb systematischer aufzusetzen.“

Umsetzungsorientiertes Sparring – mit Fokus auf klare Positionierung und planbares Wachstum

Larissa Gräff versteht sich als strategische Vertriebspartnerin für Geschäftsführer. Entsprechend ist der „Visibility-Check“ nicht als theoretische Bestandsaufnahme angelegt, sondern als Format, das auf Umsetzung und Entscheidungsfähigkeit einzahlt. Die Analyse liefert Orientierung, welche Hebel im Vertrieb den größten Effekt versprechen und wo zunächst Grundlagen geschaffen werden müssen, bevor weitere Maßnahmen greifen können.

Ein weiteres zentrales Element: OhSheSells arbeitet ohne klassische Kaltakquise in ihren Beratungsansätzen. Der Fokus liegt auf einem Vertrieb, der über Klarheit in Angebot und Positionierung sowie über strukturierte Vorgehensweisen wirkt – statt über kurzfristige Aktionen. Damit adressiert der „Visibility-Check“ insbesondere die Herausforderung, nachhaltige Vertriebsentscheidungen zu treffen, ohne sich in Einzelmaßnahmen zu verlieren. „Gerade für erklärungsbedürftige Services ist das unerlässlich“, so Gräff.

„Wer wachsen will, braucht eine klare Sicht auf den eigenen Vertrieb – und eine Reihenfolge, in der Themen angegangen werden“, sagt Gräff. „Der Visibility-Check ist dafür ein strukturierter Startpunkt.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

OhSheSells Consulting & Merchandise GmbH

Frau Larissa Gräff

Hölderlinstraße 15

64521 Groß-Gerau

Deutschland

fon ..: 015204482498

web ..: https://www.ohshesells.com

email : Larissa.Graeff@ohshesells.com

OhSheSells Consulting & Merchandise GmbH unterstützt Geschäftsführer in IT- und Tech-Unternehmen als strategische Vertriebspartnerin. Das Unternehmen arbeitet an klarer Positionierung, strukturierten Vertriebsansätzen und umsetzungsorientiertem Sparring, um Wachstum planbarer zu machen. OhSheSells setzt dabei auf systematische Vertriebsarbeit und verzichtet auf klassische Kaltakquise.

Pressekontakt:

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Frau Larissa Gräff

Hölderlinstraße 15

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