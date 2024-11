Norbert Köhler verzaubert mit neuer Weihnachtsballade „Sanft und Leise“

Der Advent steht vor der Tür

Pünktlich zur Vorweihnachtszeit meldet sich Norbert Köhler mit seinem dritten Weihnachtssong zurück.

Nach den erfolgreichen Titeln „Zuhause ist da, wo die Liebe wohnt“ und der mitreißenden „Weihnachtssamba“ aus dem letzten Jahr präsentiert der beliebte Sänger nun die gefühlvolle Ballade „Sanft und Leise“.

Der neue Song entführt die Hörer in eine verträumte Winterwelt und fängt die Magie der Weihnachtszeit auf besondere Weise ein. Der Refrain beschreibt poetisch die Verwandlung des Landes in eine schneebedeckte, weiße Welt: „Sanft und Leise weckt das Land fast schon wie von Zauberhand zu einer großen weißen Welt, wenn der Schnee vom Himmel fällt. Sanft und Leise kommt die Zeit, es ist wieder mal so weit und so wie im letzten Jahr ist an Weihnacht die ganze Familie da.“

Mit seiner sanften Stimme gelingt es Norbert Köhler, die tiefe Besinnlichkeit der Weihnachtszeit einzufangen und eine Atmosphäre voller Wärme und Geborgenheit zu schaffen. Der Song erinnert an den wahren Sinn von Weihnachten – Zeit mit den Liebsten zu verbringen, innezuhalten und das Zusammensein mit der Familie zu genießen. Gerade in einer hektischen Welt wird diese Botschaft immer wichtiger: Weihnachten ist die Gelegenheit, zur Ruhe zu kommen, dankbar zu sein und das Miteinander zu schätzen.

„Sanft und Leise“ ist eine einfühlsam gesungene Ballade, die nicht nur zum Träumen einlädt, sondern auch die Vorfreude auf das Fest im Kreise der Familie weckt. Der Song zelebriert die kostbaren Momente des Zusammenseins und erinnert daran, dass das schönste Geschenk nicht unter dem Weihnachtsbaum liegt, sondern in der gemeinsamen Zeit mit den Menschen, die uns am Herzen liegen.

Ab sofort ist „Sanft und Leise“ auf allen gängigen Musikplattformen verfügbar und verspricht, die Weihnachtszeit ein Stück weit magischer und besinnlicher zu machen.

VÖ- Datum: 8.11.24

Texter Komponist: Welzel / Schulze

Produzent: Altenried / Welzel

EAN: 9705435341858

ISRC: MPN001826023

Label: slbl-records

LC: 96428

Verlag: Lucile

Quelle: Büro Norbert Köhler

