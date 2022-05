Oberscheid Immobilien: Erfahrener Immobilienmakler Ravenburg

Oberscheid Immobilien aus Ravensburg am „Im Andermannsberg 15“ in Ravensburg ist seit mehr als 35 Jahren Immobilienmakler in Ravensburg für das Westallgäu und die Bodenseeregion.

Wenn Sie im Großraum Ravensburg am Bodensee eine Immobilie suchen, sind Sie bei Oberscheid Immobilien Ravensburg als Ravensburger Immobilienmakler an der richtigen Adresse.

Marc-Ernst Oberscheid ist langjähriger Geschäftsinhaber von Oberscheid Immobilien. Er wuchs in der Region Bodensee, Oberschwaben, Ravensburg auf und sich in über 35 Jahren absolutes Insiderwissen angeeignet, das er kompetent und offen an seine Klientel weitergibt. Das Team hinter Oberscheid-Immobilien „Im Andermannsberg 15“ arbeitet gewissenhaft und ist perfekt aufeinander eingespielt.

Die Stadtgliederung Ravensburgs nachzuvollziehen und sich zu entscheiden, wo Sie sich niederlassen möchten, ist ohne professionelle Unterstützung ein Ding der Unmöglichkeit. Das Stadtgebiet Ravensburgs besteht zum Einen aus der Kernstadt, welche aus der Altstadt und dem Neubaugebiet Weststadt besteht. Hinzu kommen vier weitere Ortsteile, welche 1970 nachträglich eingemeindet wurde. Adelsreute befindet sich südwestlich der Kernstadt, im Süden findet sich Eschach, im Westen Schmalegg und im Südwesten schließlich Taldorf.

Eschach blickt auf eine lange Geschichte zurück. Entstanden ist der Name durch das alte vorderösterreichische Amt Eschach. Im Jahre 1826 wurden das Amt Eschach, das Amt Oberhofen und einige kleinere Ämter zur Gemeinde Eschach zusammengefügt.

Schmalegg wurde bereits 1148 erstmals urkundlich erwähnt. 1244 wird die Burg Schmalegg unter dem Ministerialengeschlechts der Herren von Schmalegg erwähnt. Die Burg stand auf dem Gebiet des heutigen Stadtteils.

Bereits im Jahr 752 wurde Taldorf erstmalig urkundlich erwähnt. Später wurde Taldorf an die Stadt Ravensburg veräußert, wo Taldorf 1970 zu einem der Stadtteile Ravenburgs eingemeindet wurde.

Beinahe alle Stadtteile verfügen und die Kernstadt selbst verfügen über zusätzliche räumlich getrennte Wohnplätze oder Wohngebiete mit unterschiedlichen Namen. Besonders verwirrend ist für Nicht-Kenner, dass die Grenzen der einzelnen Wohngebiete meist nicht genau definiert sind. Dass es über einhundert dieser nicht genau definierten Wohnplätze und Wohngebiete gibt, macht eine Entscheidungsfindung nicht gerade einfacher. So finden sich in der Kernstadt beispielsweise die Wohngebiete Albertshofen, Burach, Felz und Galgenhalde, im Stadtteil Eschach die Wohngebiete Aich, Brugger oder Rahlen. Der Stadtteil Schmalegg setzt sich u.a. aus den Wohngebieten Hasenwinkel, Briel und Mocken zusammen und schließlich gehören die Wohngebiete Alberskirch, Hütten und Renauer zum Stadtteil Taldorf.

Oberscheid Immobilien hilft Ihnen dabei, sich nicht nur innerhalb Ravensburgs zu orientieren, sondern begleitet Sie auf dem gesamten Wen der Entscheidungsführung bis hin zu Ihrem neuen Heim. Dabei legt Oberscheid Immobilien großen Wert auf Transparenz in folgenden Dienstleistungsbereichen:

* Finanzierungsvermittlung

* Aussagekräftige Fotos der Immobilien

* Ausführliche Exposés

* Ermittlung des Verkaufs- oder Mietpreises

* Professionelle Bewerbung der zu verkaufenden Immobilie

* Vorbereitung von Kauf- und Mietverträgen

* Auf Wunsch diskrete Vermittlung

* Vorauswahl der Bonitätsprüfung potenziell Mietender oder Kaufender

* Erstellung und Beschaffung des Energieausweises

* Durchführung der Übergabe an die Kaufenden oder Mietenden

Professionalität, Zuverlässigkeit und Kompetenz werden bei Oberscheid Immobilien großgeschrieben. Oberscheid Immobilien betreut Sie begleitend, nimmt sich viel Zeit und sorgt dafür, dass Sie sich immer gut beraten fühlen.

