Oberwerth Q Bag – die perfekte Tasche für die neue Leica Q3

Dank der praktischen Loxx®-Verschlüsse ist die Leica Q3 sicher verstaut und vor ungewolltem Zugriff geschützt.

Pünktlich zur Veröffentlichung der Leica Q3 bietet Oberwerth eine neue Version ihrer in der Leica Welt bekannten Q Bag an: Die Q Casual (Phil)! Diese wunderschöne, handgefertigte Tasche für die Leica Q3 kommt in vielen edlen Farben, sowie den bekannten schwarz/rot Kombinationen – passend zur Leica Q3.

Die Q Bag ist die perfekte Tasche für die Leica Q: Die Passform ist genau auf den Body der Q angepasst und bietet zusätzlich reichlich Platz für weitere Gegenstände wie Ladegeräte, Kabel und Zubehör. Das samtweiche Innenfutter schützt vor Kratzern und die genau abgestimmte Polsterung der Tasche schützt vor Stößen und Remplern – so ist die wertvolle Leica Q3 optimal geschützt.

Bei Oberwerth haben Sie die Wahl zwischen dem wunderschönen, semi anilinen Casual Leder und dem samtigen, Wildleder-ähnlichen Hydro Leder, welches durch einen speziellen Prozess bearbeitet wurde. Durch dieses Verfahren – Hydrophobierung – weist das Leder bei Kontakt mit Wasser einen wunderschönen Lotus-Effekt auf und ist somit hochgradig wasserabweisend. Das Leder der Casual Line ist besonders weich und anschmiegsam. Es schmeichelt durch wunderschöne Haptik und nach Wahl bunter Optik und einem äußerst komfortablen Tragegefühl. Die spezielle Oberwerth Beschichtung verleiht dem Leder ebenfalls beste Widerstandsfähigkeit gegen Regen.

Dank der praktischen Loxx®-Verschlüsse ist die Leica Q3 sicher verstaut und vor ungewolltem Zugriff geschützt. Das Innere der Tasche trumpft mit einem großzügigen Hauptfach, samt individuell verstellbarem und gepolstertem Trenn-Pad. Die große Vordertasche und die intelligenten Lösungen für SD-Karten und Zubehör sorgen für maximalen Spielraum beim Packen der Tasche. So sind der Individualität keine Grenzen gesetzt.

Oberwerth Q Bag: https://oberwerth.com/products/q-bag-casual-phil?variant=44467185320200

Über Oberwerth:

Oberwerth ist eine Marke, die nur die besten nachhaltigen, hochwertigen Taschen und Accessoires von lässiger Eleganz und hoher Funktionalität anbietet. Nur die feinsten Materialien und perfekte Handwerkskunst fließen in die Herstellung der Produkte ein. Das Unternehmen fertigt alle Produkte in liebevoller Handarbeit unter Verwendung der besten verfügbaren Materialien und unter Einhaltung höchster Umweltstandards.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Oberwerth GmbH & Co. KG

Herr Moritz Witzel

Friedrich-Mohr-Str. 13

56070 Koblenz

Deutschland

fon ..: –

web ..: https://www.oberwerth.com

email : info@oberwerth.com

.

Pressekontakt:

Oberwerth GmbH & Co. KG

Herr Moritz Witzel

Friedrich-Mohr-Str. 13

56070 Koblenz

fon ..: –

web ..: https://www.oberwerth.com

email : info@oberwerth.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

maona.tv jetzt auch mit dem Amazon Fire TV Stick genießen LNG-Gas aus Brunsbüttel erreichte im Mai einen Anteil von 58 Prozent im Netz von HanseWerk-Tochter SH Netz