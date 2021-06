Oha, ein Leichtfuß! Campingbegleiter für Instant-Gelassenheit

Was zum Trinken, was zum Naschen und eine feine Dosis Lachmuskeltraining: Mit diesen kleinen Hilfsmitteln gibt’s Leichtigkeit für die ganze Familie – und das in allen Urlaubslagen.

München, 18. Juni 2021 – Camping ist der absolute Megatrend, auch diese Urlaubssaison. Ob klassisch mit dem Zelt, hip mit dem Selbstausgebauten oder superkomfortabel mit dem All-Inclusive-Womo – was das echte Camper-Feeling ausmacht, ist wohl die Aura der Freiheit und Leichtigkeit, die die Szene umweht. Allein die Suche nach einem freien Plätzchen, der Kampf mit dem Hering im Sandboden oder Schlangestehen am Duschhaus können die Stimmung mitunter trüben. Was dann hilft, ist eine Prise Humor, etwas Gutes für die Geschmacksknospen und die Besinnung auf das, worum es eigentlich geht: Gemeinsame Zeit und das Genießen des Augenblicks. Drei Tipps für die Humor- und Genussvolle Stimmungsstarthilfe:

Keep calm…and have some chocolate!

Da der Glamping-Trend der letzten Jahre einer gewissen Back-to-the-Roots-Bewegung Platz gemacht hat, steht in Sachen Ausrüstung das Praktische ganz klar im Fokus. Wer der fauchenden Bialetti auf dem Gaskocher dennoch etwas Stilechtes aus traditioneller Handarbeit zur Seite stellen möchte, wird zum Beispiel bei der Lauenstein Confiserie im oberfränkischen Ludwigsstadt fündig. Deren Online-Shop-Sortiment beinhaltet eine Kategorie, die wie gemacht erscheint, für all die Eventualitäten eines Campingabenteuers: Die 700-Gramm-Auslesen. Ob alkoholfrei für die ganze Familie, wunderfruchtig für den Strandplatz oder für besondere Geschmäcker – es gibt sie in den unterschiedlichsten Sortierungen. Und weil so schön viel drin ist, kann ihr Inhalt großzügig eingesetzt werden: Als Nervennahrung beim Zeltaufbau, als eisgekühltes Trostpflaster gegen Sonnenbrand oder für diese ganz besonderen Urlaubsmomente, mit einem starken Espresso in der Hängematte zum Beispiel. La Dolce Vita im wahrsten Wortsinn. Hier geht’s um Online-Shop www.lauensteiner.de.

Ein Leichtfuß für alle Fälle.

Dass die Familie sich auch beim Campen nicht von Pralinen ernähren kann, ist nicht nur der Gastronomie klar; auch der Kochbuchmarkt hat sich dem Thema angenommen und der Outdoorküche mittlerweile ein breites Sortiment gewidmet. Viel wichtiger ist aber doch die Frage: Was trinkt man dazu? Das Weingut Tina Pfaffmann hat die passende Antwort: den Leichtfuß. Denn der passt nicht nur dem Namen nach zu lauen Abenden am Lagerfeuer – oder verregneten Tagen unterm Vorzelt – der unverschämt fruchtige Müller-Thurgau aus der Pfalz hat dank früher Ernte und einer ebenso zügigen wie schonenden Vinifikation tatsächlich etwas sehr Leichtfüßiges. Gut gekühlt bereichert er jedes Outdoorküchenexperiment, aber auch ohne Essensbegleitung kommt er wunderbar aus. Zu haben ist das feine Getränk zum Beispiel online, direkt bei www.tina-pfaffmann.de.

Oha! Wortspielereien für die ganze Familie

Wer im Familienkreis gerne zockt oder einfach gerne einen Plan B für verregnete Tage im Gepäck hat, darf diese Freiluftsaison auf die Kreativität der Münchner Spielemacher Nico und Felix setzen. Deren Start-up ATM Gaming hat nämlich jüngst auch ein ebenso kompaktes wie Leichtigkeit-verheißendes Kartenspiel für die ganze Familie herausgebracht. Oha! heißt es und der Name ist Programm. Das Prinzip: Anhand ihrer, auf nachhaltigem Papier gedruckten Spielkarten müssen die GamerInnen diverse Oha!-Lückentexte ergänzen, die erahnen lassen, dass schon bei der Konzeption des Spiels reichlich gelacht wurde. „Oha, schau mal! Ich habe __ auf Opas Dachboden gefunden.“ oder „Ihh, Papa! Da schwimmt __ in deinem Bier!“ wären zwei Beispiele. Wer gewinnt, entscheidet der oder die SpielleiterIn – oder die Dauer der Lachanfälle, ganz nach Geschmack. Weitere Infos unter www.oha-spiel.com oder www.instagram.com/oha_spiel.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Michaela Rosien PR

Frau Michaela Rosien

St. Anna Platz 1a

80538 München

Deutschland

fon ..: 01732917792

web ..: http://www.michaelarosien-pr.de

email : m.rosien@michaelarosien-pr.de

