Olympiasieg im 2er Bob in Cortina: SKINION-X® unter dem Rennanzug von Johannes Lochner und Georg Fleischhauer
Bei extremen Belastungen wirken Reibung, Druck und Scherkräfte direkt auf die Haut. Beim Olympiasieg im 2er Bob in Cortina trugen Johannes Lochner und Georg Fleischhauer SKINION-X® unter dem Rennanzug
Textiler Hautschutz unter realen Wettkampfbedingungen im Hochleistungssport Cortina / Südtirol – Beim Olympiasieg im 2er Bob in Cortina gewannen Johannes Lochner und Georg Fleischhauer die Goldmedaille unter extremen Wettkampfbedingungen. Unter ihrem Rennanzug trugen sie SKINION-X®, einen Protective First Layer zur Reduktion mechanischen Hautstresses.
Der Start im Bob zählt zu den intensivsten Bewegungsphasen im Wintersport: extreme Beschleunigung, Eis- und Metallkontakt, hohe Kompression sowie starke Scherkräfte wirken unmittelbar auf die Haut. Gerade in dieser Phase entscheidet die erste Lage über Stabilität, Bewegungsfreiheit und das subjektive Belastungsgefühl.
„Wir nutzen SKINION-X® und sind überzeugt von Funktion, Passform und Bewegungsfreiheit. Gerade beim Start, wenn man mit hoher Geschwindigkeit in den Bob springt, wirken enorme Kräfte auf den Körper. Für mich ist entscheidend, dass sich die erste Lage stabil anfühlt, die Bewegungsfreiheit vorhanden ist und die mechanische Belastung auf der Haut deutlich reduziert wird“, erklärt Johannes Lochner.
SKINION-X® wurde entwickelt, um mechanischen Hautstress systematisch zu adressieren, nicht als klassische Funktionswäsche, sondern als Protective First Layer. Eine strukturelle textile Schutzschicht direkt auf der Haut. Ziel ist es, Reibung, Scherkräfte und Kompression konstruktiv zu berücksichtigen und das Hautgefühl unter realer Belastung zu stabilisieren.
Der Einsatz unter olympischen Wettkampfbedingungen unterstreicht die Praxistauglichkeit des Systems im Hochleistungssport. Gleichzeitig versteht sich SKINION-X® als Teil einer neuen Entwicklung im Bereich textiler Hautschutzlösungen, mit Anwendungsfeldern über den Sport hinaus.
Über SKINION-X®
SKINION-X® ist eine Marke der H-pro® GmbH innerhalb der Heppner Apparel Gruppe. Das Unternehmen entwickelt textile Schutzsysteme mit klarem Fokus auf Hautschutz als strukturelle Belastungsebene.
Die Entwicklungsarbeit basiert auf langjähriger Erfahrung im Bereich hautbezogener Textillösungen und einem forschungsorientierten Ansatz zur konstruktiven Berücksichtigung mechanischer Belastungsfaktoren wie Reibung, Scherkräften und Kompression.
Entwicklung und Fertigung erfolgen in Italien. Einsatzbereiche reichen vom Hochleistungssport bis zu belastungsintensiven industriellen Anwendungen.
