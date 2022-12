OneFootball: Neue NFT-Kollektion im Comic-Stil mit WM-Stars

OneFootball, Animoca Brands und Dapper Labs bringen neue NFT-Kollektion im Comic-Stil mit WM-Stars heraus

* Vinícius Júnior und Raphaël Varane führen eine Reihe von sieben Spielern in der neuen NFT-Kollektion von OneFootball mit Animoca Brands und Dapper Labs an

* Die Bundesliga-Stars des FC Bayern München Sadio Mané, Serge Gnabry und Alphonso Davies sind Teil der neuen NFT-Kollektion

* Öffentlicher Verkauf ab 15. Dezember nach einem ausverkauften „Pre-Sale“

14. Dezember 2022, London / Berlin: Das neue OneFootball NFT-Projekt Footballer’s Journey wird am 15. Dezember (16.00 Uhr) noch vor dem Finale der Fußballweltmeisterschaft veröffentlicht.

Footballer’s Journey wurde in Zusammenarbeit mit den Vorreitern der Branche, Dapper Labs und Animoca Brands, entwickelt und erzählt die Geschichten von sieben Spitzenspielern von der Kindheit bis zum Ruhm in Form von Büchern im Comic-Stil, die jeweils aus verschiedenen Kapiteln mit speziellen NFTs – den sogenannten „Panels“ – bestehen.

Die Kollektion zeigt Stars, die bei diesem Turnier für Furore gesorgt haben, darunter das brasilianische Toptalent Vinícius Júnior und Frankreichs Abwehrspieler Raphaël Varane.

Nach dem die Serie im Vorverkauf schnell vergriffen war, können die Chapter 1-Panels auf dem OneFootball-Marktplatz gekauft und getauscht werden, wobei Packs mit vier Panels 29 Dollar kosten. Von den 20.195 einzelnen NFTs, die in der ersten Ausgabe geprägt werden, sind 155 sehr seltene Exemplare enthalten, so dass Sammler die Chance haben, ein wirklich besonderes Stück der historischen Karriere der Spieler zu besitzen.

Wenn der Sammler ein Kapitel abschließt, indem er die wichtigsten Meilensteine auf dem Weg eines Spielers zusammensetzt, erhält er Zugang zu exklusiven Belohnungen, die durch die einzigartige Beziehung von OneFootball zu den Spielern ermöglicht werden, einschließlich der Chance, diese Fußballhelden im echten Leben zu treffen.

Die kostenfreien Bücher werden von den sieben Spielern auf ihren eigenen Social-Media-Kanälen geteilt, damit die Fans mit dem Sammeln von Panels aus Chapter 1 beginnen können. Weitere Kapitel sollen im Jahr 2023 veröffentlicht werden.

Die sieben Starspieler sind:

* Vinícius Júnior (Brasilien / Real Madrid)

* Sadio Mané (Senegal / Bayern München)

* João Félix (Portugal / Atlético Madrid)

* Alphonso Davies (Kanada / Bayern München)

* Raphaël Varane (Frankreich / Manchester United)

* Serge Gnabry (Deutschland / Bayern München)

* Minjae Kim (Südkorea / SSC Napoli)

Jean-Charles Gaudechon, CEO von OneFootball Labs zur neuen NFT-Kollektion: „Die Welt ist im Fußballfieber und wir freuen uns, Sammlern und Fans ein völlig neues NFT-Format anbieten zu können. Durch unsere Partnerschaften und den Zugang zu einigen der größten Akteure des Fußballs ist dies ein großer Schritt in Richtung unseres Ziels, den Menschen zugängliche, erschwingliche und einzigartige Web3-Erlebnisse zu bieten, die eine breite Akzeptanz der Blockchain-Technologie im Fußball fördern. Wir können es kaum erwarten, den Fans in Zukunft noch mehr zu bieten.“

Die Footballer’s Journey-Kollektion nutzt die Flow-Blockchain. Weitere Informationen zu Chapter 1 gibt es unter aera.onefootball.com/players oder im OneFootball-Discord: https://discord.gg/aera

Über OneFootball Labs

OneFootball hat es sich zum Ziel gesetzt, die Fußballbegeisterung der Welt zu fördern. OneFootball erreicht jeden Monat 100 Millionen Fußballfans weltweit und ist die beliebteste Fußballmedienplattform für die neue Generation von Fußballfans. Im Jahr 2022 kündigte OneFootball ein neues Joint Venture – OneFootball Labs – an, das zusammen mit dem Web3-Champion Animoca Brands und einem der Pioniere im Bereich Blockchain, Liberty City Ventures, gegründet wurde. OneFootball Labs wird es Vereinen, Ligen, Verbänden und Spielern ermöglichen, digitale Premium-Assets und fanorientierte Erlebnisse auf der in der Sportbranche führenden Flow-Blockchain zu veröffentlichen, damit Fans ihre Lieblingsmomente über die einfach zu bedienende und sichere Wallet Dapper abrufen können. OneFootball hat sich zum Ziel gesetzt, an der Spitze der Web3-Ära zu stehen und Vereinen, Ligen, Verbänden und Spielern zu helfen, direktere Beziehungen zu den Fans aufzubauen und neue digitale Erlebnisse zu schaffen. Alle digitalen Sammlerstücke werden auf dem Marktplatz von OneFootball erhältlich sein.

