Online-Marketer Max Weiß erhält weltweit begehrten „Two Comma Club ,X‘ Award“ von ClickFunnels

* 10 Millionen US-Dollar Umsatz mit einem Online-Marketing-Funnel für WEISS Consulting & Marketing erreicht

Bad Tölz, 22. Mai 2024. Der Online-Marketing-Experte Max Weiß hat den weltweit renommierten „Two Comma Club ,X‘ Award“ von ClickFunnels erhalten. Damit hat sich der 24-jährige Unternehmer aus dem bayerischen Bad Tölz einen Jugendtraum erfüllt. Der Preis wird nach einem ausführlichen Nachweisverfahren an Bewerber vergeben, die über ClickFunnels einen Umsatz von 10 Millionen US-Dollar pro Marketing-Funnel erzielt haben. 2019 hatte Weiß bereits den „Two Comma Club Award“ bekommen, der für einen Umsatz von einer Million US-Dollar verliehen wird. Max Weiß über die nun erhaltene Plakette: „Schon als ich 17 war, habe ich von dieser Auszeichnung geträumt – und seitdem darauf hingearbeitet. Den ,Two Comma Club ,X‘ Award‘ tatsächlich in den Händen zu halten, war ein echter Gänsehautmoment für mich.“

Max Weiß erhielt den Preis für den Marketing-Funnel seines Unternehmens WEISS Consulting & Marketing GmbH. Über die Firma coacht er seit 2018 Gründerinnen und Gründer in der DACH-Region beim Aufbau ihrer eigenen Social-Media-Marketing-Agentur. Mehrere tausend Menschen wurden von ihm und seinem Team bereits in die Selbstständigkeit begleitet.

Seinen ersten Sales-Funnel baute Weiß 2017 über ClickFunnels. Zwei Jahre später generierte er darüber die erste Million Dollar Umsatz – und erhielt dafür den „Two Comma Club Award“. „Der Wille, eines Tages den ,X‘-Award zu bekommen, hat mich seit Beginn meiner unternehmerischen Tätigkeit begleitet. Ich wollte zu den wenigen Menschen auf der Welt gehören, die diese Auszeichnung erhalten. Zur Motivation habe ich mir ein Foto des Awards ausgedruckt und in mein Kinderzimmer gehängt. Später wurde daraus über viele Jahre der Screenshot auf meinem iPhone“, erzählt Max Weiß.

Über den „Two Comma Club Award“

Der „Two Comma Club Award“ ist eine der weltweit begehrtesten Auszeichnungen für

Online-Marketer. Er wurde zum ersten Mal im Jahr 2016 von Russell Brunson ausgelobt. Die erste Preisverleihung fand 2017 im Rahmen der dritten „Funnel Hacking Live“ statt. Den ersten „Two Comma Club ,X‘ Award“ überreichte Brunson 2018. Brunson gilt als der erfolgreichste Online-Marketer der Welt und ist Mitbegründer der Software-Firma ClickFunnels. Das amerikanische Unternehmen möchte mit dem Preis seine Anerkennung für Nutzer der Software ausdrücken, die mit einem einzigen Sales-Funnel (deutsch: „Verkaufstrichter“) einen Umsatz von mindestens einer Million US-Dollar erzielt haben. Der Preis wird in vier Kategorien vergeben:

o Two Comma Club Award: ab 1 Mio. USD Lifetime-Umsatz

o Two Comma Club „X“ Award: ab 10 Mio. USD Lifetime-Umsatz

o Two Comma Club „C“ Award: ab 25 Mio. USD Lifetime-Umsatz

o 2 Heart Award: Über 1 Mio. USD für wohltätige Zwecke gespendet

Wie viele Awards bisher in den jeweiligen Kategorien verliehen wurden, gibt das Unternehmen nicht bekannt. Auch kommuniziert ClickFunnels nicht, aus welchen Regionen der Welt die Preisträger stammen. Wer sich für den Preis bewirbt, muss in einem sehr detaillierten Prozess nachweisen, dass der Umsatz tatsächlich über ClickFunnels generiert wurde. „Der Aufwand, zu zeigen, dass man den Award wirklich verdient hat, ist groß. Das spricht aber auch für die Exklusivität des Preises“, sagt Max Weiß.

Über ClickFunnels

ClickFunnels ist eine der weltweit größten Marketing-Plattformen und bietet modulare Softwarelösungen an. Selbstständige und Unternehmer können damit ganz ohne Programmierkenntnisse Websites, Landingpages und Marketing-Funnels erstellen, um ihre Produkte und Dienstleistungen online zu vermarkten, zu verkaufen und zu liefern. Durch den Aufbau des Funnels wird der potenzielle Kunde im Kaufprozess an die Hand genommen, mögliche Ablenkungen werden minimiert und der Kaufabschluss wird wahrscheinlicher.

Über die WEISS Consulting & Marketing GmbH

Die Online-Unternehmensberatung WEISS Consulting & Marketing GmbH wurde 2018 von Max Weiß unter dem Namen MVL Marketing GmbH in Bad Tölz gegründet und 2019 umfirmiert. Die Firma unterstützt seither Unternehmen dabei, ihre Brands online zu vermarkten. Das Leistungsspektrum umfasst Beratungen zu den Themen Marketing- und Performance-Strategien, Werbeanzeigen, Content-Entwicklung und Prozessautomatisierung.

Im Fokus der WEISS Consulting & Marketing steht heute aber vor allem, Unternehmer, Selbstständige und Gründer Schritt für Schritt beim Aufbau eigener Social-Media-Agenturen zu beraten. Vorkenntnisse sind hierbei nicht notwendig, da das zwölfmonatige Online-Coaching alle notwendigen Details vermittelt – und mit Praxiserfahrung bereichert.

Zu den vermittelten Kenntnissen gehören: Business-Modellentwicklung, Positionierung, Markenaufbau, Content-Entwicklung, Marketing, Akquise von Neukunden und Mitarbeitenden, Generierung von Online-Reichweite oder Business-Skalierung. Darüber hinaus bedienen die Coaching-Programme weitere Themen wie Angebotsentwicklung, Verkaufsunterstützung, Mentoring sowie Unternehmensführung und Rechtswesen.

Potenzielle Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen vor dem Coaching-Start einen dreistufigen kostenfreien Auswahlprozess aus Bewerbung, Qualifikationsgespräch und Beratungsgespräch durchlaufen. Nur wer in diesem glaubhaft vermittelt, dass er das Potenzial zur Unternehmerin beziehungsweise zum Unternehmer hat, wird in das Programm aufgenommen. Die Bezahlung erfolgt seit Sommer 2023 direkt über die WEISS Consulting ohne zwischengeschalteten Dienstleister. Zudem haben Verbraucher ein 14-tägiges Widerrufsrecht.

