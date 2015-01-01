Online-Shop für RFID & NFC Hardware – IDCRAFT startet idcraft.shop

RFID Reader, Tags, Etiketten und RFID Drucker von ACS, Chainway, Zebra, TSC, Xerafy & HID. Transparente Preise, Lieferung ab Lager & technische Beratung inklusive.

Die IDCRAFT GmbH, herstellerunabhängiger Distributor für RFID & NFC Hardware, hat ihren B2B Online-Shop eröffnet. Unter idcraft.shop bestellen Unternehmen RFID Reader, NFC Lesegeräte, Handheld Terminals, Transponder, Etiketten, Karten & RFID Drucker direkt online. Geliefert wird ab dem eigenen Lager in Neuhofen bei Ludwigshafen.

Das Sortiment deckt beide in der Praxis relevanten Frequenzbereiche ab: UHF | RAIN – RFID (860-960 MHz) für Logistik, Industrie 4.0 & Asset Tracking sowie HF | NFC – RFID (13,56 MHz) für Zutrittskontrolle, Authentifizierung & Produktinteraktion. Käufer finden Desktop Reader, stationäre Lesegeräte, Reader mit integrierter Antenne und mobile RFID Handhelds, dazu On-Metal Tags, Hochtemperatur Transponder, Etiketten & Karten mit MIFARE. RFID Etikettendrucker von TSC und Zebra ergänzen das Programm. Zu den gelisteten Herstellern zählen ACS, Chainway, Zebra Technologies, Xerafy und HID; mit CRAFT Technologies führt IDCRAFT zusätzlich eine Eigenmarke für Anwendungsspezifische Hardware.

Der Shop ist ausschließlich für den B2B-Bereich konzipiert! Die UVP-Preise der Produkte sind direkt sichtbar. Zusätzlich erhalten Kunden nach der Registrierung Zugang zu attraktiven Rabatten und Aktionen.

„RFID Hardware kaufen hieß in Deutschland bisher meist: Anfrage stellen, auf das Angebot warten, nachfassen“, sagt Patrick Kochendörfer, Geschäftsführer der IDCRAFT GmbH. „Wir zeigen Preise und Produktdaten offen. Wer weiß, was er braucht, bestellt in wenigen Minuten. Wer unsicher ist, ruft vorher an und bekommt eine technische Empfehlung statt einer Verkaufsfloskel.“

Der Shop ersetzt die Beratung nicht, er beschleunigt sie. Vor der Bestellung prüft IDCRAFT auf Wunsch, ob Frequenz, Chip und Bauform zum Anwendungsfall passen; nach dem Kauf unterstützt das Team bei der Umsatzung der Projekte. Das Prinzip „Beratung statt Box Moving“ gilt auch online.

Über IDCRAFT:

Die IDCRAFT GmbH ist ein herstellerunabhängiger Value-Added Distributor und Projektpartner für RFID & NFC Hardware mit Sitz in Neuhofen in der Pfalz. Das Unternehmen liefert UHF | RAIN und HF | NFC – RFID Lesegeräte, Reader Module, Handhelds, Transponder & Etiketten führender Hersteller, kombiniert mit unabhängiger Beratung, Hardware Anpassung und technischem Support für Industrie, Logistik, Healthcare, Zutrittskontrolle & Automotive.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IDCRAFT GmbH

Herr Patrick Kochendörfer

Siemensstraße 5b

67141 Neuhofen

Deutschland

fon ..: 062364494685

web ..: https://idcraft.com

email : marketing@idcraft.de

Über IDCRAFT GmbH:

Als RFID & NFC Spezialist unterstützt IDCRAFT Unternehmen bei der Auswahl der richtigen Hardware, der besten Softwarepartner und bei der Projektumsetzung. IDCRAFT positioniert sich als Value Added Distributor und bietet umfassende Beratung von der Technologieauswahl bis zur Integration. Das Hardware-Portfolio umfasst RFID-Lesegeräte, Reader-Module, Handheld Reader, RFID-Transponder und individuelle 3D-gedruckte Lösungen. Mit über 20 Jahren Branchenerfahrung steht IDCRAFT für individuelle Beratung, ein breites Produktportfolio etablierter Hersteller und maßgeschneiderte Lösungen inklusive Inhouse-Fertigung.

Pressekontakt:

IDCRAFT GmbH

Herr Patrick Kochendörfer

Siemensstraße 5b

67141 Neuhofen

fon ..: 062364494685

web ..: https://idcraft.com

email : marketing@idcraft.de

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