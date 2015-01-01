-
Industrielle Instandhaltung mit RFID & NFC
Predictive Maintenance hält in der industriellen Instandhaltung Einzug und löst reaktive sowie intervallbasierte Strategien zunehmend ab.
RFID effizient für die datenbasierte Instandhaltung einsetzen!
Predictive Maintenance hält in der industriellen Instandhaltung Einzug und löst reaktive sowie intervallbasierte Strategien zunehmend ab. Steigende Komplexität und wachsender Kostendruck bringen klassische Wartungsansätze an ihre Grenzen. Statt nach starren Zeitplänen wird die Wartung datenbasiert und zustandsorientiert geplant.
RFID Technologien bilden dabei das verbindende Element zwischen physischen Gegenständen und digitalen Systemen. HF | NFC – RFID (13,56 MHz) eignet sich hierbei für mobile, punktbasierte Service- und Wartungsprozesse sowie sichere Authentifizierung, während UHF | RAIN – RFID (860-960 MHz) große Reichweiten und Pulkerfassung erlaubt.
Passende RFID Hardware für die industrielle Instandhaltung:
– Stationäre Lesegeräte: kontinuierliche Datenerfassung an Produktionslinien
– Handhelds: mobile Wartung, Inventur, Validierung von Maßnahmen
– Reader-Module: Integration in Maschinen, Terminals & IoT-Gateways
– Transponder, Tags, Labels: On-Metal fähig, chemikalienbeständig oder hochtemperaturbeständig geeignet
So lassen sich Betriebsstunden, Nutzungszyklen & Wartungsdaten erfassen. Maschinen, Komponenten & Werkzeuge eindeutig identifizieren und Zustandsinformationen in Echtzeit an die Software System übertragen.
Der wirtschaftliche Nutzen ist messbar: Studien belegen 5-10 % geringere Wartungskosten, 10-20 % höhere Anlagenverfügbarkeit und 35-50 % weniger ungeplante Ausfälle.
IDCRAFT unterstützt Systemintegratoren als ganzheitlicher Partner. Von der Auswahl geeigneter Reader & Transponder über die Pilotphase bis zum Betrieb. So entstehen interoperable, skalierbare & kosteneffiziente Predictive Maintenance Lösungen für die europäische Industrie.
Kontaktieren Sie Patrick Kochendörfer (IDCRAFT GmbH) für Beratung, Projektunterstützung sowie Informationen zu Verfügbarkeit, Varianten und Integration.
www.idcraft.com | Tel.: +49 6236 4494 685
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
IDCRAFT GmbH
Herr Patrick Kochendörfer
Siemensstraße 5b
67141 Neuhofen
Deutschland
fon ..: 062364494685
web ..: https://www.idcraft.com
email : marketing@idcraft.com
Pressekontakt:
IDCRAFT GmbH
Herr Patrick Kochendörfer
Siemensstraße 5b
67141 Neuhofen
fon ..: 062364494685
web ..: https://www.idcraft.com
email : marketing@idcraft.comDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Learning by Doing statt Glamour: Die Realität hinter erfolgreichen Events
Industrielle Instandhaltung mit RFID & NFC
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Industrielle Instandhaltung mit RFID & NFC
- Learning by Doing statt Glamour: Die Realität hinter erfolgreichen Events
- Immobilienmakler Mönchengladbach – Di Lorenzo Immobilien: Makler & Sachverständiger aus einer Hand
- Immobilienmakler Düsseldorf: Léonard Immobilien steht seit über 15 Jahren für faire und kompetente Vermittlung
- Rekordwert: 84 Prozent kennen richtigen Entsorgungsort für alte Lampen
- Immobilienmakler Neuss – Rittberg Immobilien bringt 15 Jahre Erfahrung in die Rheinregion
- Immobilie in Mönchengladbach verkaufen: Immofly erzielt optimale Preise bei kurzer Vermarktungsdauer
- Warum echte Beziehungen im Zeitalter der KI unschlagbar bleiben
- Internationales Drachenbootfestival bringt Sport und Kultur an das Frankfurter Mainufer
- Helga Cup 2026: Aus einer Regatta ist eine Bewegung für das Frauensegeln geworden
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.