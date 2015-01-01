  • Industrielle Instandhaltung mit RFID & NFC

    Predictive Maintenance hält in der industriellen Instandhaltung Einzug und löst reaktive sowie intervallbasierte Strategien zunehmend ab.

    BildRFID effizient für die datenbasierte Instandhaltung einsetzen!

    Predictive Maintenance hält in der industriellen Instandhaltung Einzug und löst reaktive sowie intervallbasierte Strategien zunehmend ab. Steigende Komplexität und wachsender Kostendruck bringen klassische Wartungsansätze an ihre Grenzen. Statt nach starren Zeitplänen wird die Wartung datenbasiert und zustandsorientiert geplant.

    RFID Technologien bilden dabei das verbindende Element zwischen physischen Gegenständen und digitalen Systemen. HF | NFC – RFID (13,56 MHz) eignet sich hierbei für mobile, punktbasierte Service- und Wartungsprozesse sowie sichere Authentifizierung, während UHF | RAIN – RFID (860-960 MHz) große Reichweiten und Pulkerfassung erlaubt.

    Passende RFID Hardware für die industrielle Instandhaltung:

    – Stationäre Lesegeräte: kontinuierliche Datenerfassung an Produktionslinien
    – Handhelds: mobile Wartung, Inventur, Validierung von Maßnahmen
    – Reader-Module: Integration in Maschinen, Terminals & IoT-Gateways
    – Transponder, Tags, Labels: On-Metal fähig, chemikalienbeständig oder hochtemperaturbeständig geeignet

    So lassen sich Betriebsstunden, Nutzungszyklen & Wartungsdaten erfassen. Maschinen, Komponenten & Werkzeuge eindeutig identifizieren und Zustandsinformationen in Echtzeit an die Software System übertragen.

    Der wirtschaftliche Nutzen ist messbar: Studien belegen 5-10 % geringere Wartungskosten, 10-20 % höhere Anlagenverfügbarkeit und 35-50 % weniger ungeplante Ausfälle.

    IDCRAFT unterstützt Systemintegratoren als ganzheitlicher Partner. Von der Auswahl geeigneter Reader & Transponder über die Pilotphase bis zum Betrieb. So entstehen interoperable, skalierbare & kosteneffiziente Predictive Maintenance Lösungen für die europäische Industrie.

    Kontaktieren Sie Patrick Kochendörfer (IDCRAFT GmbH) für Beratung, Projektunterstützung sowie Informationen zu Verfügbarkeit, Varianten und Integration.

    www.idcraft.com | Tel.: +49 6236 4494 685

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    IDCRAFT GmbH
    Herr Patrick Kochendörfer
    Siemensstraße 5b
    67141 Neuhofen
    Deutschland

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