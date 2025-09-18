-
CASERIS erweitert innovaphone myApps um professionelles Omnichannel Contact Center
TIMIO. Contact Center ist jetzt für innovaphone myApps verfügbar und ergänzt bestehende innovaphone Umgebungen um strukturierte Servicekommunikation für Unternehmen mit hohem Anfrageaufkommen.
Stolberg, 09.06.2026
Die CASERIS GmbH macht ihre Contact-Center-Lösung TIMIO. Contact Center für innovaphone myApps verfügbar. Damit erhalten Unternehmen, die innovaphone bereits als Kommunikationsplattform einsetzen, eine leistungsfähige Erweiterung für professionelle Servicekommunikation.
TIMIO. Contact Center richtet sich an Organisationen, bei denen klassische Warteschlangen, einfache Anrufverteilung oder isolierte Kommunikationskanäle nicht mehr ausreichen. Die Lösung unterstützt Service-Telefonie, E-Mail und WebChat in einem strukturierten Omnichannel Contact Center Prozess. Ergänzt wird dies durch Smart Queue Management, intelligentes Routing, CRM-Kontext, Reporting, Monitoring und AI-Ready-Prozesse.
Im Mittelpunkt steht die klare Ergänzung der bestehenden innovaphone Umgebung. innovaphone bleibt die bewährte Plattform für Kommunikation, Telefonie und Zusammenarbeit. TIMIO. Contact Center bringt die Funktionen für professionellen Kundendialog hinzu: Kundenanfragen werden kanalübergreifend erfasst, gezielt gesteuert, kontextbezogen bearbeitet und transparent ausgewertet.
„Viele Unternehmen nutzen innovaphone sehr erfolgreich als Kommunikationsplattform. Gleichzeitig steigen die Anforderungen im Kundenservice deutlich: höhere Anfragevolumen, mehrere Kanäle, mehr Transparenz und der Wunsch nach Automatisierung. Mit TIMIO. Contact Center bieten wir genau dafür eine passende Erweiterung direkt im innovaphone myApps Umfeld“, sagt Stefan Preuß, Geschäftsführer der CASERIS GmbH.
Auch für Systemhäuser und innovaphone Partner entsteht durch die neue Lösung ein attraktives Angebot. Bestehende innovaphone Kunden mit wachsendem Servicebedarf können gezielt um professionelle Contact-Center-Prozesse erweitert werden, ohne die vorhandene Kommunikationsbasis infrage zu stellen.
Ein besonderer Fokus liegt auf Datensouveränität und Integrationsfähigkeit. CASERIS entwickelt TIMIO am Unternehmenssitz in Stolberg bei Aachen. Die Kombination aus innovaphone und TIMIO. Contact Center bietet damit eine starke Lösung für Unternehmen, die auf deutsche Software, klare Systemarchitekturen und professionelle Serviceprozesse setzen.
TIMIO. Contact Center eignet sich insbesondere für Unternehmen mit zentralen Service-Hotlines, technischem Support, hohem E-Mail-Aufkommen oder wachsendem Bedarf an kanalübergreifender Kundenkommunikation. Die Lösung ist ab sofort für innovaphone myApps verfügbar.
Weitere Informationen:
www.caseris.de/innovaphone-contact-center
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
CASERIS GmbH
Herr Pascal Porath
Am Birkenfeld 1-3
52222 Stolberg
Deutschland
fon ..: + 49 2402 7654580
web ..: https://www.caseris.de
email : pascal.porath@caseris.de
Die CASERIS GmbH ist ein deutscher Softwarehersteller für Kommunikations- und Contact-Center-Lösungen. Mit der Produktfamilie TIMIO unterstützt CASERIS Unternehmen dabei, Kundenkommunikation effizienter, strukturierter und zukunftsfähiger zu gestalten. Im Fokus stehen Omnichannel Contact Center, Unified Communication, Integrationen, KI-gestützte Automatisierung und datensouveräne Kommunikationslösungen.
CASERIS entwickelt und betreut seine Software am Firmensitz in Stolberg bei Aachen und richtet sich insbesondere an Unternehmen mit hohen Anforderungen an Servicequalität, Integration, Datenschutz und Verlässlichkeit.
Pressekontakt:
CASERIS GmbH
Herr Pascal Porath
Am Birkenfeld 1-3
52222 Stolberg
fon ..: + 49 2402 7654580
email : pascal.porath@caseris.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Industrielle Instandhaltung mit RFID & NFC Fidschis verborgener Schatz: Kalo Gold auf dem besten Weg zur nächsten großen Goldentdeckung im „Ring of Fire“
CASERIS erweitert innovaphone myApps um professionelles Omnichannel Contact Center
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Bucher + Suter unterstützt Salesforce-Kunden bei Agentforce-Contact-Center-Projekten
- Gold und Silber bald im Aufwind
- „Wie gewaltig doch die Macht des geschriebenen Wortes war. Viel stärker als jede Waffe.“
- Kalo Gold: Vor der nächsten großen Goldentdeckung im „Ring of Fire“?
- Die Bedeutung von Kupfer erkennen
- NormFinanz GmbH: Wie Selbstständige auf kreditinserat.de Finanzierungen finden
- WLF Energy startet als Europas schneller, sauberer und mutiger neuer Vorreiter für vertikal integrierte saubere Energie; geschaffen, um einen Kontinent mit Strom zu versorgen
- Miivo schließt Übernahme von Tandem Partners ab
- Fidschis verborgener Schatz: Kalo Gold auf dem besten Weg zur nächsten großen Goldentdeckung im „Ring of Fire“
- CASERIS erweitert innovaphone myApps um professionelles Omnichannel Contact Center
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.