Online-Terminvergabe mit Fokus auf Datenschutz

Ein neuer Onlineservice setzt Kaufimpulse bei vornehmlich aus Diskretionsgründen noch offline gebliebenen Friseursalons, Barbershops, Massage-Studios, Tattoo- und Piercing-Studios

Das Smartphone ist aus unserem heutigen Alltag nicht mehr wegzudenken. Wir lesen darauf unsere E-Mails, chatten mit Freunden, hören Musik, verwalten unsere Termine, bestellen Waren und Dienstleistungen im Internet, machen Fotos damit und wir benutzen es sogar als Navigationsgerät. Doch es gibt noch immer eine Sache, wo nicht nur jüngere Menschen darüber klagen, wie antiquiert und „uncool“ das ist: Wer einen Termin beim Friseur haben möchte, muss tatsächlich noch immer ganz klassisch zum Telefonhörer greifen und höflichst anfragen.

Neueste Studien belegen: Junge Menschen vergnügen sich zwar am liebsten von morgens bis abends mit ihrem heiß geliebten Smartphone, doch die Mehrheit der Befragten gibt an, dass sie es regelrecht hassen damit zu telefonieren. Psychologen sprechen von der „silent generation“, die stille Generation.

Viele Friseurbetreiber und Co. wissen um diesen Umstand und sie zeigen sich auch grundsätzlich bereit, eine 24/7 rund-um-die-Uhr Online-Terminbuchung künftig anzubieten. Allerdings sah die Mehrheit der Gewerbetreibenden bis dato noch zwei gravierende Probleme, die es zu lösen gilt: Einerseits fürchtet man die Cyberkriminellen und diejenigen, die sich einfach einen Spaß daraus machen, ein Onlineformular auszufüllen und dann nicht zum Termin zu erscheinen. Festangestelltes Personal will auch bezahlt werden, wenn ein solcher „Spaßbucher“ oder automatisierter Bot dem Friseursalon unentschuldigt fernbleibt.

Zum anderen gingen bis dato mit der Einführung eines solchen Online-Buchungssystems gravierende Datenschutz-Bedenken einher: „Ich habe kein Interesse daran, dass durch solche Onlinebuchungen ein jeder Einblick erhält in die einzelnen Terminkalender meiner Angestellten. Wie meine Mitarbeiter bereits mit anderen Terminen in der Kalenderwoche soundso ausgelastet sind und wie es um meine Auftragsbücher momentan bestellt ist, geht doch im Grunde die breite Öffentlichkeit nichts an“, beschwert sich ein betroffener Besitzer eines THAI-Massage-Studios.

Leider funktionieren sämtliche Online-Terminvergabelösungen derart, dass den Termin-interessierten Kunden in der Tat sämtliche Kalender der Salon-Beschäftigten ganz offen präsentiert werden, sodass ein Externer willkürlich darin stöbern kann, um irgendwo noch einen freien Tag und eine mögliche Uhrzeit zu identifizieren, die noch zu haben sind.

„Das ist nicht nur ärgerlich für die Betreiber, sondern auch vollkommen unnötig obendrein“, attestiert Pablo Perez von SALON REVITALISATION, ein Online-Terminvergabesystem-Anbieter mit einem völlig neuartigen Ansatz.

„Wenn bei Ihnen im Salon der Kunde Max Mustermann anruft und nach einem Termin fragt, dann werden Sie diesem Menschen doch sicherlich nicht Ihren kompletten Team-Terminkalender durchsagen. So viel Zeit haben Sie ja auch gar nicht. Stattdessen werden Sie ihn vermutlich fragen, welche Dienstleistungen er denn haben möchte, bei wem aus Ihrem Service-Team er diese Leistungen erhalten möchte und wann es ihm zeitlich passen würde. Und stellen Sie sich vor: Unser intelligente Algorithmus funktioniert im Grunde ganz genau so.“, führt Perez weiter aus.

Auch das Thema der Cyberkriminalität habe man bei der Online-Lösung von SALON REVITALISATION gut im Griff: „Bei uns im Backend kann man den so-genannten STEALTH MODE aktivieren. Dieser kümmert sich nicht nur um das Abwehren von neugierigen Wettbewerbern und um das Fernhalten von anderen unangenehmen Zeitgenossen. Darunter gibt es erfahrungsgemäß einige, die sich mehr für die realisierten Umsätze und Auftragsbücher interessieren, denn für freie Termine. Inbesondere geht es bei unserem STEALTH MODE auch um die Abwehr von Cyberkriminellen und um das Verhindern von unseriösen Fake-Buchungen. Wir haben dafür in unserem aktuellen 2024-er Algorithmus entsprechende Vorkehrungen getroffen. Der Algorithmus funktioniert sehr gut, doch zu 100 Prozent verhindern lassen sich Cyberangriffe und deren Auswirkungen leider nicht.“

Den Machern von salon-revitalisation.com geht es nicht nur darum, den aktuellen Anforderungen der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zu genügen, sondern man wollte ganz bewusst noch die berühmte „Extrameile“ gehen. Pablo Perez: „Wir kennen die Gründe, weshalb viele Friseurbetriebe, Barbershops, Massage-Studios sowie Tattoo- und Piercingstudios, etc. bis dato lieber offline bleiben wollten mit Ihrem ganzen Geschäftsgebaren. Wir hoffen aber, dass wir diese noch zögerlichen Akteure letztlich auch im Sinne der Verbraucher mit unserem neuen Onlineservice überzeugen können. Durch uns füllen sich Auftragsbücher dank der Online-Anbindung ganz automatisch auch außerhalb der Ladenöffnungszeiten. Und die Zahl der NO-SHOWS sinkt rapide aufgrund unserer Terminerinnerungen. Die Betriebsdaten verbleiben bei unserem Service aber offline und auch wir als Plattformbetreiber haben durch die verschlüsselte Datenspeicherung keinerlei Einblick in diese vertraulich einzustufenden Kundendaten.“

