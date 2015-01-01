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Open Stage Norderney: Offene Bühne für alle – mitmachen oder zuschauen
Open Stage Norderney: Am 18. Juli 2026 wird der Kurgarten zur Bühne für kreative Talente, Stimmen und Geschichten der Insel. Beginn: 18:30 Uhr. Jetzt anmelden!
Norderney ist nicht nur ein Ort zum Erholen, Durchatmen und Genießen – die Insel ist auch ein Ort voller Ideen, Stimmen, Geschichten und kreativer Talente. Genau diesen Talenten möchte die Staatsbad Norderney GmbH im Sommer eine besondere Bühne bieten: Am Samstag, 18. Juli 2026, verwandelt sich der Kurgarten hinter dem Conversationshaus ab 18:30 Uhr in eine lebendige Open-Air-Bühne für die Open Stage Norderney.
Die Staatsbad Norderney GmbH lädt Norderneyfans, Insulaner:innen und Gäste der Insel zu einem besonderen Sommerabend voller Kreativität, Begegnung und Überraschungen ein. Das offene Kulturformat bietet Raum für vielfältige künstlerische Beiträge – von Musik über Poetry Slam und Comedy bis hin zu Tanz, Performance oder anderen kreativen Darbietungen. Dabei steht nicht die Perfektion im Vordergrund, sondern die Freude am Ausprobieren, am kreativen Ausdruck und am gemeinsamen Erleben.
Die Bühne gehört an diesem Abend allen: lokalen Talenten ebenso wie Gästen der Insel. Wer schon immer einmal vor Publikum singen, musizieren, Texte vortragen, tanzen oder eine eigene Performance präsentieren wollte, findet bei der Open Stage Norderney den passenden Rahmen. Die Veranstaltung möchte Mut machen, Neues auszuprobieren, eigene Ideen sichtbar zu machen und die kreative Vielfalt der Insel und ihrer Besucher:innen zu feiern.
Ebenso willkommen sind alle, die nicht selbst auftreten, sondern die besondere Atmosphäre im sommerlichen Kurgarten genießen möchten. Besucher:innen dürfen sich auf einen abwechslungsreichen Abend freuen, bei dem ganz unterschiedliche Menschen, Stile und Ausdrucksformen zusammenkommen. In entspannter Open-Air-Atmosphäre entsteht so ein Programm, das spontan, lebendig und überraschend sein darf.
Das erwartet die Gäste:
Vielfältige und überraschende Beiträge
Offene Bühne für lokale Talente und Gäste
Entspannte, sommerliche Atmosphäre im Kurgarten
Getränke und Snacks vor Ort
Der Eintritt ist frei.
Für alle, die selbst auf der Bühne stehen möchten, ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Interessierte können sich ab sofort bis zum 5. Juli 2026 per E-Mail an veranstaltungen@norderney.de anmelden. Das Anmeldeformular ist online unter norderney.de/open-stage abrufbar.
Veranstaltungsdetails im Überblick:
Datum: Samstag, 18. Juli 2026
Uhrzeit: 18:30 Uhr
Ort: Kurgarten, Südseite Conversationshaus, Norderney
Eintritt: kostenfrei
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Staatsbad Norderney GmbH
Herr Uwe Schneider
Am Kurplatz 3
26548 Norderney
Deutschland
fon ..: 04932/891-196
web ..: https://www.norderney.de/medienraum
email : presse@norderney.de
Die Staatsbad Norderney GmbH verantwortet zentrale touristische Aufgaben auf Norderney. Dazu gehören die Entwicklung und Vermarktung von Angeboten für Gäste, die Organisation und Kommunikation eines Veranstaltungsprogramms sowie Serviceleistungen wie Touristinformation und Gästeservice inklusive NorderneyCard. Darüber hinaus gehören Freizeit- und Gesundheitsangebote, unter anderem im Badehaus Norderney, zum Leistungsspektrum.
Pressekontakt:
Staatsbad Norderney GmbH
Herr Uwe Schneider
Am Kurplatz 3
26548 Norderney
fon ..: 04932/891-196
email : presse@norderney.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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