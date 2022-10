Orientalisches Flair ganz nah mit Kilim von Baobab Collection

Mit der neuen Kerzenserie Kilim leitet Baobab Collection die kommende Herbst-Winter Saison im orientalischen Stil ein.

Baobab Collection begibt sich mit den neuen Herbst-Winter Serie Kilim auf die Spur der Nomaden durch den Orient: Das Dekor der Kerzen Kilim erinnert an die Motive der berühmten Kelim Wollteppiche aus Moldawien. Brillanten Farben entführen auf eine Reise in die Welt der nomadischen Vorstellungswelt von orientalischen Ländern.

Kilim Serie

Der Siebdruckdekor der Duftkerze Kilim ermöglicht einen detaillierten Druck von farbenfrohen Floralmustern und erinnert an die Verzierungen und Farben der Kelim Wollteppiche, die mit Plattstich aus Kett- und Schussfäden hergestellt werden. Das mondäne und raffinierte Bouquet von Blumen- und Moschussnoten passt ausgezeichnet zum üppigen Dekor des Glases.

Dekor: mit einem Siebdruck in Gold versehen, repräsentiert die stilisierten Blumenmuster von moldauischen Teppichen

Duft: Bergamotte – Zeder – Moschus, harmonieren zu einem edlen Duftbouquet

UVP:

Max10: 100EUR /CHF105

Max16: 142EUR/ CHF149

Max24: 295EUR/ CHF310

Max35: 575EUR/ CHF604

Die Herbst-Kollektionen Kilim ist ab Oktober 2022 im Handel erhältlich.

Über Baobab Collection:

Genau wie die mächtigen Affenbrotbäume, die über die afrikanische Savanne wachen, zeichnen sich auch die Kerzen und Duftverteiler unserer Marke durch ihre imposante Größe und originellen Designs aus. Sie sind wahrhaft außergewöhnliche Objekte, die ein olfaktorisches und ästhetisches Erlebnis bieten.

Baobab Collection erblickte das Licht der Welt erstmals 2002 in der zauberhaften Landschaft Tansanias, einem Land, das reich an intensiven Farben und betörenden Düften ist. Unsere Inspiration für die Kollektionen von Duftkerzen und Duftverteilern finden wir auf dem afrikanischen Kontinent, doch geschaffen werden die neuen Kollektionen in Belgien, einer Hochburg für schicke und minimalistische Dekoration.



