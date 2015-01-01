Osteopathie München Schwabing: OsteopathieWerkstatt kombiniert Osteopathie, Chiropraktik und Schmerztherapie

In München vereint die OsteopathieWerkstatt Osteopathie, Chiropraktik und Schmerztherapie – für individuelle Behandlung akuter und chronischer Beschwerden.

Die OsteopathieWerkstatt MED36 GmbH https://www.osteopathiewerkstatt.de/ ist eine spezialisierte Fachpraxis für Osteopathie in München Schwabing. Wir kombinieren Osteopathie, Chiropraktik und neurophysiologische manuelle Schmerztherapie zur Behandlung von akuten und chronischen Beschwerden – individuell, ganzheitlich und auf Basis einer fundierten Diagnostik.

Osteopathie, Chiropraktik und Schmerztherapie in München

In der OsteopathieWerkstatt setzen wir drei Therapieformen gezielt ein: Osteopathie zur Behandlung funktioneller Beschwerden im gesamten Körper, Chiropraktik zur Korrektur von Funktionsstörungen der Wirbelsäule und Gelenke sowie manuelle Schmerztherapie zur Behandlung chronischer Schmerzen. Durch die Kombination dieser Verfahren können wir Beschwerden differenziert analysieren und jeden Patienten individuell behandeln. Unser Ansatz berücksichtigt dabei stets den gesamten Körper – denn Beschwerden haben häufig Ursachen, die über den Ort des Schmerzes hinausgehen.

Behandlung von Rückenschmerzen und chronischen Beschwerden

Unsere Praxis für Osteopathie in München behandelt unter anderem Rückenschmerzen (HWS, BWS, LWS), Bandscheibenvorfälle, Ischias und Nervenschmerzen, craniomandibuläre Dysfunktionen (CMD), Kopfschmerzen und Migräne, Schwindel und Tinnitus, Sportverletzungen, Beschwerden nach Operationen sowie Long-Covid- und Post-Covid-Symptomatiken. Wir begleiten unsere Patienten dabei von der Erstdiagnose bis zur nachhaltigen Beschwerdefreiheit.

Strukturierte Diagnostik als Grundlage

Jede Behandlung beginnt bei uns mit einer ausführlichen Anamnese und klinischen Untersuchung. Wir nehmen uns die Zeit, die Ursachen hinter den Symptomen zu verstehen und die biomechanischen Zusammenhänge zu analysieren. Auf dieser Basis erstellen wir einen individuellen Behandlungsplan, den wir gemeinsam mit unseren Patienten besprechen und verständlich erklären.

Spezialisierung auf Schmerztherapie

Ein besonderer Schwerpunkt der OsteopathieWerkstatt liegt auf der Behandlung chronischer Schmerzen. Hier kommt die neurophysiologische manuelle Schmerztherapie zum Einsatz, die insbesondere bei komplexen und langanhaltenden Beschwerdebildern wirksam ist. Unser Praxisinhaber Florian Ziegler ist Diplom-Physiotherapeut und Osteopath mit Spezialisierung auf Schmerztherapie und als Dozent in der Therapeutenausbildung tätig.

Standort München Schwabing

Die OsteopathieWerkstatt befindet sich in München Schwabing und behandelt Patientinnen und Patienten jeden Alters. Wir freuen uns darauf, auch Sie auf dem Weg zu mehr Gesundheit und Lebensqualität zu begleiten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

OsteopathieWerkstatt MED36 GmbH

Herr Florian Ziegler-Bauer

Sailerstraße 17

80809 München

Deutschland

fon ..: +49 89 – 30 65 92 11

web ..: http://www.osteopathiewerkstatt.de

email : info@osteopathiewerkstatt.de

In der OsteopathieWerkstatt in München Schwabing vereinen wir Osteopathie, Chiropraktik und neurophysiologische Schmerztherapie unter einem Dach – für eine individuelle Behandlung akuter und chronischer Beschwerden. Unser erfahrenes Team aus Osteopathen und Physiotherapeuten arbeitet mit einer fundierten Diagnostik und erklärt unseren Patienten die Zusammenhänge ihrer Beschwerden verständlich und nachvollziehbar. Praxisinhaber Florian Ziegler ist Diplom-Physiotherapeut, Osteopath und Dozent für manuelle Therapie – gemeinsam mit unserem Team behandeln wir Patienten jeden Alters in unserer Praxis in München Schwabing.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

OsteopathieWerkstatt MED36 GmbH

Herr Florian Ziegler-Bauer

Sailerstraße 17

80809 München

fon ..: 089 30659211

web ..: http://www.osteopathiewerkstatt.de

email : info@osteopathiewerkstatt.de

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