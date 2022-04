Ostergeschenk für alle, die Tiere lieben: „Tierpatenschaft mit Herz“ verschenken & gratis Überraschungsbox

Zu Ostern begeistert das Deutsche Tierschutzbüro mit einer tollen Aktion, um neue Tierpatenschaften für ihr wichtiges Projekt „Tierpatenschaft mit Herz“ zu gewinnen

Alle, die bis zum 18.04.2022 eine Tierpatenschaft mit Herz übernehmen oder verschenken, erhalten eine vegane Überraschungsbox von Vegan-Box als Dankeschön dazu. Das Projekt stellt die Versorgung und Betreuung der Tiere sicher, die das Tierschutzbüro bei seinen Recherchen aus der Massentierhaltung und Pelztierzucht befreien konnte.

Eines dieser Tiere ist Schaf Bruno, den das Tierschutzbüro vor einigen Jahren zu Ostern aus einem Schlachthof befreite. Er sollte als junges Lamm, wie tausende Lämmer jedes Jahr, als Osterbraten enden. Nach seiner Rettung fand er auf einem Lebenshof Schutz, durfte dort in Sicherheit erwachsen werden und sucht nun weiterhin Patenschaften, die sein Leben ohne Angst unterstützen. Hier mehr erfahren: https://www.tier-patenschaft.de/tierpatenschaft-schaf-bruno/

Das Projekt „Tierpatenschaft mit Herz“ ist ein wichtiger Bestandteil der Arbeit des Deutschen Tierschutzbüros. Bei Undercover-Recherchen gelingt es ihnen immer wieder, Tiere aus den Fängen der Massentierhaltung und Pelztierzucht zu befreien Diese Tiere bringt das Deutsche Tierschutzbüro auf Lebenshöfen unter, wo den Tieren bis an ihr natürliches Lebensende ein bedürfnisgerechtes und liebevolles Zuhause geschenkt wird. So ist garantiert, dass den Tieren die bestmögliche Versorgung zukommt und sie ein friedvolles Leben führen können. Um die Versorgung und Betreuung dieser Tiere sicherzustellen, ist das Projekt jedoch auf Patenschaften angewiesen. Jede einzelne symbolische Tierpatenschaft ermöglicht es, die anfallenden Kosten für Unterbringung, Futter und medizinische Versorgung zu tragen.“Eine symbolische Tierpatenschaft mit Herz für ein gerettetes Tier ist das ideale und vor allem sehr persönliche Geschenk zum Osterfest. Man unterstützt unsere Tiere sowie unsere Tierrechtsarbeit und kann sogar zusammen mit der beschenkten Person sein Patentier auf dem Lebenshof besuchen“, so Lisa Wilhelm vom Deutschen Tierschutzbüro und Koordinatorin des Projekts „Tierpatenschaft mit Herz“.

Obendrauf erhalten alle, die bis Ostern eine Patenschaft übernehmen oder verschenken, als Dankeschön eine vegane Überraschungsbox von „Vegan-Box“. Was diese Box so besonders macht: Die vegane Überraschungsbox enthält eine bunte Mischung aus 9 Food-Produkten. Egal ob süß, salzig, healthy oder exotisch, für alle Geschmäcker ist etwas dabei. Die Produkte sind in einer wiederverwendbaren Wendebox verpackt, die weiterverwendet werden kann. Vegan-Box nutzt außerdem ausschließlich plastikfreie Verpackungsmaterialien aus nachwachsenden Rohstoffen. Die Boxen sind FSC zertifiziert, sodass die Emissionen neutralisiert werden. Also rundum nachhaltig und fair – das super nachhaltige Geschenk zur Patenschaft.Alle, die eine Tierpatenschaft übernehmen oder verschenken, werden regelmäßig per E-Mail über ihr Patentier informiert. Zudem erhalten sie eine liebevolle Urkunde mit Fotos und Informationen über das Patentier. Das Beste für alle Kurzentschlossene: Vorab kann die Urkunde als PDF heruntergeladen werden, damit eignet sich eine Patenschaft auch ideal als Last-Minute-Geschenk.Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, findet man zusätzlich auf der Projektwebsite (www.tierpatenschaft-mit-herz.de) einen Blog, auf dem das Deutsche Tierschutzbüro regelmäßig Neuigkeiten und schöne Bilder von den Tieren veröffentlicht. Tierpatenschaften sind zudem steuerlich abzugsfähig.

Weitere Informationen zum Projekt und der Aktion unter: https://www.tier-patenschaft.de/zum-osterfest-tierliebe-schenken/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Deutsches Tierschutzbüro e.V.

Herr Jan Peifer

Streustraße 68

13086 Berlin

Deutschland

fon ..: 030-270049611

fax ..: 030-270049610

web ..: http://www.tierschutzbuero.de

email : info@tierschutzbuero.de

Das Deutsche Tierschutzbüro ist ein eingetragener Verein, der sich für mehr Rechte von Tieren einsetzt. Die bundesweit tätige Organisation ist als besonders förderungswürdig anerkannt und gemeinnützig. Weitere Informationen unter www.tierschutzbuero.de



