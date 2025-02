Ostern im Wasserschloss Mellenthin

Das Wasserschloss Mellenthin auf Usedom bietet zu Ostern ein festliches Erlebnis für die ganze Familie mit gemeinsamen Aktivitäten, kulinarischen Highlights und unvergesslichen Traditionen.

Traditionelle Ostereiersuche im Schlosspark

Zu Ostern lädt das Wasserschloss Mellenthin Familien zu einem unvergesslichen Erlebnis ein. Mit einem abwechslungsreichen Programm und zahlreichen Aktivitäten bietet das Schloss die perfekte Kulisse, um das Fest im Kreise der Lieben zu feiern.

Ein Höhepunkt der Osterfeierlichkeiten ist die traditionelle Ostereiersuche im malerischen Schlosspark. Am Osterwochenende erwartet kleine und große Gäste ein aufregendes Abenteuer, bei dem sie bunte Eier entdecken können, die in den wunderschönen Gartenanlagen versteckt sind. Die fröhliche Atmosphäre sorgt für unvergessliche Momente voller Lachen und Begeisterung. Eltern und Kinder können gemeinsam die versteckten Schätze suchen und sich über kleine Überraschungen freuen, die im Schloss auf sie warten.

Kulinarische Höhepunkte im Schlossrestaurant

Das kulinarische Angebot im Wasserschloss Mellenthin steht während der Osterzeit im Mittelpunkt. Im hauseigenen Restaurant oder den historischen Gewölben der Schloss-Brauerei können Gäste ein opulentes Osteressen mit regionalen Spezialitäten in festlicher Atmosphäre genießen. Von traditionellen Gerichten bis zu leckeren Desserts bietet die Speisekarte eine Vielzahl von Speisen, die die Feiertage zu einem genussvollen Erlebnis machen. Alle Speisen werden aus frischen, saisonalen Zutaten zubereitet, um den Gästen den Geschmack der Region zu vermitteln.

Hinzu kommen kulinarische Themen-Events, die mehrmals die Woche stattfinden und den Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Neben den Kreationen des Küchenchefs bietet das Wasserschloss Mellenthin auch röstfrischen Kaffee aus Usedoms erster Kaffeerösterei sowie viele Biervariationen aus der Schlossbrauerei und edle Spirituosen aus der schlosseigenen Destillerie an.

Familienfreundliche Aktivitäten für jeden Geschmack

Neben den kulinarischen Highlights und der Ostereiersuche können Gäste an verschiedenen Aktivitäten im und um das Wasserschloss teilnehmen. Wer das volle Programm zu Ostern genießen möchte, sollte sich zudem das Arrangement „Ostern auf Usedom“ vom 17.04. bis 21.04.2025 einmal genauer ansehen. Neben vier Übernachtungen in einem stilvoll eingerichteten Zimmer inklusive Frühstück in der Schloss-Brauerei beinhaltet es auch das Abendessen in Menü- oder Buffetform sowie ein Bier-Probierbrett zur Begrüßung. Ebenfalls eingeschlossen sind die Teilnahme am Osterfeuer mit Osterwasser inklusive Ostereiersuche im Schlosspark sowie die freie Benutzung des Wellnessbereichs. Darüber hinaus sind ab sofort auch zahlreiche weitere attraktive Arrangements buchbar.

Mehr Informationen unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wasserschloss Mellenthin

Herr Jan Fidora

Schlossallee 5

17429 Mellenthin

Deutschland

fon ..: 038379 2878-0

fax ..: 038379 2878-280

web ..: https://www.wasserschloss-mellenthin.de/

email : info@wasserschloss-mellenthin.de

Das Wasserschloss Mellenthin ist eine stilvoll restaurierte Schlossanlage aus dem Jahre 1575 im Herzen der Insel Usedom. Sie lädt mit eigener Brauerei, Destillerie, Kaffeerösterei und der Insel-Manufaktur zum Wohnen, Feiern, Erholen und Entspannen ein. Das harmonisch im Westflügel der Anlage integrierte Hotel bietet komfortable und mit Liebe zum Detail eingerichtete Zimmer mit modernen und großzügig gestalteten Bädern. Die Zimmer im Haupthaus werden ergänzt durch den Speicher. Dabei handelt es sich um das ehemalige Wirtschaftsgebäude des Schlosses, das eigene Zimmerkategorien inkl. Komfort-Zimmer mit Balkon bietet.

Mittelalterliche Ritterbuffets, Brauerabende und Schlemmer-Events runden am Abend das Wohlfühl-Erlebnis ab.

Pressekontakt:

Ralph Kähne

Herr Ralph Kähne

Ulmenstr. 9

16348 Wandlitz

fon ..: 033397-60519

email : mail@marketing-effizient.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Frühlingserwachen im Wasserschloss Mellenthin: Ein unvergesslicher Urlaub auf Usedom Logistics Reply optimiert mit LEA Reply die Lieferzeiten von More Nutrition und ESN