Ostfrieslandkrimi „Dolchmord auf Langeoog“ von Julia Brunjes im Klarant Verlag

Ein gemütlicher 60. Geburtstag auf Langeoog endet tödlich: Professor Hölscher wird erstochen, der Dolch fehlt – und Fenja und Jonte stoßen auf verborgene Absichten im Kreis der Gäste.

Auf Langeoog soll Harm Hölschers 60. Geburtstag eigentlich ein ruhiges, fröhliches Inselereignis sein – bis der Professor am nächsten Morgen tot im Hotelzimmer liegt. Der verschwundene Offiziersdolch, ein eifersüchtiger Sammler, eine rätselhafte junge Ehefrau und ein ungeladener akademischer Rivale sorgen für reichlich Spannung. Fenja Bruns und Jonte Visser stoßen auf Geheimnisse, die hinter der gemütlichen Nordsee-Kulisse brodeln.

Klappentext:

»Der Dolch ist verschwunden!«

Mit einer kleinen Gesellschaft feiert der Universitätsprofessor Harm Hölscher auf Langeoog seinen 60. Geburtstag. Er ahnt nicht, dass es seine letzte Nacht sein wird. Am Morgen danach liegt er erstochen in seinem Hotelzimmer. Vom Geschenk des Abends, einem historischen Emder Offiziersdolch, fehlt jede Spur. Ist der wertvolle Dolch, der sich im Laufe der Ermittlungen als die Tatwaffe erweist, auch das Mordmotiv?

Die Inselkommissare Fenja Bruns und Jonte Visser nehmen mehrere der Gäste ins Visier. War die junge Ehefrau wirklich aus Liebe mit dem wohlhabenden Professor verheiratet oder doch nur auf sein Geld aus? Hat ein mutmaßlich von Harm Hölscher betrogener Sammler seine offene Rechnung beglichen? Und dann ist da noch der erbitterte akademische Rivale des Professors, der sich auf der ostfriesischen Insel aufhält, obwohl er gar nicht zur Geburtstagsfeier eingeladen war …

Das E-Book ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple Books (für iBooks), Thalia (für tolino), Hugendubel und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0G2ZT878G sowie eine Leseprobe auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1077462222.

Die Autorin:

Julia Brunjes – ist das Pseudonym einer erfolgreichen Autorin, die sich an der Küste und auf den ostfriesischen Inseln bestens auskennt. Während ihres Studiums hat sie zeitweise an der Rezeption eines Hotels gearbeitet, daher ist ihr das Gastgewerbe bestens vertraut. Zum Schreiben kam sie schon als Teenager – damals gewann sie einen Kurzgeschichten-Wettbewerb. Hauptberuflich ist sie in der Buchhaltung eines mittelständischen Unternehmens tätig. Sie verbringt oft ein verlängertes Wochenende auf Langeoog, wo sie beim Schwimmen entspannt. In der schönen Atmosphäre ihrer Lieblingsinsel fliegen ihr die Ideen für neue Krimis nur so zu.

Serienbeschreibung: „Die INSEL Polizei“ auf Langeoog:

Fenja Bruns ist eine aufgeweckte junge Polizistin, die gemeinsam mit ihrem Kollegen Jonte Visser auf der schönen Insel Langeoog für Ruhe und Ordnung sorgt. Die neugierige Fenja und der energische Jonte ergänzen einander perfekt, wenn es um die Aufdeckung von rätselhaften Straftaten geht. Auch Mordfälle stellen sie nicht vor unlösbare Probleme – bisher ist noch kein Schurke davongekommen, der die Idylle des Nordsee-Eilands gestört hat. Nach ihrem anstrengenden Dienst entspannen sich die beiden in der urigen Gaststätte Zum Harpunier, die von Jontes älterem Bruder Harm und dessen Ehefrau Lisa betrieben wird. Dort hält sich auch meistens Ubbo Visser auf, der von seiner Familie respektvoll »Käpt’n« genannt wird. Mit seiner großen Lebenserfahrung kann der Vater der beiden Brüder so manches Mal aktiv zur Aufklärung eines Verbrechens beitragen.

