P & W GmbH in Duisburg

Sind Sie auf der Suche nach hochwertiger Ausstattung für Ihr Zuhause? Bei den Experten in Duisburg werden Sie fündig.

Mit Details gelingt es, das eigene Heim wohnlich zu gestalten. Mit einer langjährigen Erfahrung und Hersteller-Kompetenz stellt die P&W GmbH in Duisburg Ausstattungen für Wohnungen bereit. Das Sortiment reicht von Rollläden über Klappläden bis hin zu Fliegengittern. Wegen der Vielzahl an Variationen und Möglichkeiten, seine Wohn- und Lebensqualität zu verbessern, beraten die Mitarbeiter der P & W GmbH in Duisburg Kunden gerne persönlich und erarbeiten ein individuelles Wohnkonzept.

Ideen, die vieles in den Schatten stellen

Ein Aufgabengebiet der P&W GmbH in Duisburg sind Klappläden. Mit den kreativen Klappläden wird der individuelle Charakter des Hauses unterstrichen. Ob klassisch und damit dem ursprünglichen Baustil des Hauses angepasst oder zeitlos und funktional auch in engen Raumsituationen: Mit diesen attraktiven Elementen eröffnen sich neue Perspektiven der architektonischen Fassadengestaltung.

Für diejenigen, die dezente Elemente bevorzugen, bietet das Unternehmen die Lieferung und Montage von Rollladen mit Kunststoff- oder Aluminiumpanzer an. Die perfekt abgestimmten Bauelemente wie Rollladenkasten, Rollladenstäbe und Steuerungselement überzeugen durch erprobte und verlässliche Technik.

Um Insekten aus der Wohnung fernzuhalten, ist das Anbringen von Fliegengittern sinnvoll. Licht und Luft kommen herein, Mücken, Fliegen und Co. werden durch das Fliegengitter wirksam aufgehalten. Das stabile Glasfasergewebe und die starken Profile machen die Fliegengitter zu einem zuverlässigen Insektenschutz.

Leistungen der P & W GmbH in Duisburg:

– Rollläden

– Klappläden

– Fliegengitter

