SYDNEY Australien, 5. Juli 2021: Recce Pharmaceuticals Ltd (ASX: RCE, FWB: R9Q), der Entwickler neuer Klassen von synthetischen Antiinfektiva, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen den ersten internationalen Geldeingang in Höhe von 176.870 AUD verbucht hat, der von der kanadischen Regierung im Rahmen des Scientific Research & Experimental Development (SR&ED) Tax Incentive Program (Anm.: Steuerbegünstigung für wissenschaftliche Forschung und experimentelle Entwicklung) gewährt wurde.

Der Rabattfreibetrag der kanadischen Regierung für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten (F&E) in Höhe von 10 % erfolgt zusätzlich zur F&E-Steuerbegünstigung der australischen Regierung in Höhe von 43,5 %. Das Unternehmen wird im australischen Finanzjahr zudem einen Steuerfreibetrag in Höhe von 43,5 % für die gesamten in Kanada sowie weltweit angefallenen F&E-Kosten beanspruchen.

Im Rahmen des F&E-Steuerbegünstigungsprogramms der australischen Regierung in Höhe von 43,5 % (das ansonsten per Gesetz der inländischen Forschung und Entwicklung vorbehalten ist) wurde dem Unternehmen über zwei Advance and Overseas Findings (Anm.: Zusagen über die Förderung von F&E-Aktivitäten) für einen Zeitraum von drei Jahren (1. Juli 2019 bis 30. Juni 2022) eine geografische Ausdehnung (weltweit) mit einer Freibetragsgarantie auf 26.787.500 AUD als Unterstützung für die Entwicklung seiner synthetischer Antiinfektiva gewährt.

Das Advance and Overseas Findings-Programm ist ein Eckpfeiler des von der australischen Regierung verwalteten R&D Tax Incentive Program. Das SR&ED-Programm wird von der kanadischen Steuerbehörde (Canada Revenue Agency) verwaltet. Es soll Anreize für Unternehmen schaffen, Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Kanada durchzuführen und dadurch Innovationen und technologische Fortschritte fördern.

Die Unterlagen zur Beantragung einer Steuerbegünstigung in Australien befinden sich in Ausarbeitung und werden voraussichtlich in Kürze eingereicht. Das Unternehmen rechnet damit, dass sich die F&E-Rabattfreibeträge im Zuge des weiteren Ausbaus seiner Aktivitäten zahlenmäßig erhöhen werden, und dankt der kanadischen Regierung für die zusätzliche Unterstützung.

Diese Mitteilung wurde vom CEO von Recce Pharmaceuticals zur Veröffentlichung freigegeben.

Über Recce Pharmaceuticals Ltd

Recce Pharmaceuticals Ltd (ASX: RCE, FWB: R9Q) ist Vorreiter in der Entwicklung und Vermarktung einer neuen Klasse von synthetischen Antiinfektiva zur Lösung der globalen Gesundheitsprobleme in Zusammenhang mit antibiotikaresistenten Superbugs und neuen viralen Pathogenen.

Recces Kandidaten für Antiinfektiva sind einzigartig und bestehen aus den synthetischen Polymer-Antibiotika RECCE® 327, RECCE® 435 und RECCE® 529 für virale Infektionen mit einem breiten Wirkungsspektrum und einzigartigen Wirkmechanismen gegen Hypermutationen bei Bakterien bzw. Viren.

Der patentierte Leitkandidat RECCE® 327 wurde für die Behandlung von Blutinfektionen und Sepsis, die von den Bakterien E. coli und S. aureus sowie deren Superbug-Formen ausgelöst werden, entwickelt. Recces neuer Antibiotika-Wirkstoff RECCE® 435 wurde für die orale Anwendung formuliert.

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat RECCE® 327 per Gesetz (nach dem Generating Antibiotics Incentive Now (GAIN) Act) als qualifiziertes Produkt für Infektionskrankheiten (QIDP) eingestuft und im Zuge eines beschleunigten Verfahrens eine Zulassung erteilt sowie eine 10-jährige Marktexklusivität nach Zulassung gewährt. Zusätzlich zu dieser Zulassung wurde RECCE® 327 als einziger derzeit in Entwicklung befindlicher Arzneimittelkandidat auf Basis eines synthetischen Polymers zur Behandlung der Sepsis in die sogenannte Global New Antibiotics in Development Pipeline der gemeinnützigen US-Organisation The Pew Charitable Trusts aufgenommen.

Recce ist im Vollbesitz der Rechte an der automatisierten Herstellung und damit unmittelbar in der Lage, die ersten klinischen Studien am Menschen zu unterstützen. In seiner Antiinfektiva-Pipeline will Recce die einzigartigen Fähigkeiten der RECCE®-Technologien für synergistische, ungedeckte medizinische Bedürfnisse nutzen.

