  • p36 gewinnt Afinum als Wachstums- und Strategiepartner

    p36 gewinnt Afinum als strategischen Wachstums-Partner und stärkt damit seine Position als führender SaaS-Anbieter für digitale Compliance-Lösungen in der globalen Life-Science-Branche.

    Bildp36 GmbH („p36“), ein führender Software-as-a-Service (SaaS) Anbieter von Compliance-Lösungen für die globale Life-Science-Branche, gewinnt Afinum als neuen Wachstums- und Strategiepartner.

    Der Einstieg von Afinum als Partner ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg, die digitale Zukunft von Compliance in der Life-Science-Branche zu gestalten. Mit Afinum an der Seite kann p36 das Wachstum gezielt vorantreiben, das Produktportfolio erweitern und weiterhin echten Mehrwert für Kunden weltweit bieten.

    Die Gründer und Geschäftsführer Robin Wennemuth und Patrick Pfau bleiben in ihren Funktionen und werden weiterhin die strategische Entwicklung des Unternehmens leiten.

    Gegründet 2015 mit Hauptsitz in Bad Hersfeld, Deutschland, unterstützt p36 Life-Science-Unternehmen dabei wichtige regulatorischer und Compliance-Anforderungen sicher zu erfüllen. Das Team aus 47 Expertinnen und Experten entwickelt und betreut zwei SaaS-Lösungen an:

    * Global Unique Device Identification (UDI) Compliance: Ermöglicht MedTech-Herstellern die Anforderungen verschiedener Regulierungsbehörden weltweit automatisiert und zuverlässig zu erfüllen und ihre UDI-Daten zentral und sicher zu verwalten.
    * Cloud Service Qualification (CSQ): Befähigt Life-Science-Unternehmen, GxP-Vorschriften in Cloud-Umgebungen einzuhalten, insbesondere innerhalb des SAP-Ökosystems.

    Neben den SaaS-Produkten bringt p36 tiefgehende Compliance-Expertise und SAP-BTP-Know-how ein. So können Unternehmen ihre digitale Transformation vorantreiben und sichere sowie skalierbare Cloud-Umgebungen nutzen.

    Mit Afinum an seiner Seite ist p36 bestens positioniert, um der steigenden Nachfrage nach vertrauenswürdigen Compliance- und Qualifizierungslösungen gerecht zu werden, insbesondere in Zeiten zunehmender regulatorischer Komplexität weltweit.

    Robin Wennemuth, einer der Gründer und Geschäftsführer von p36, kommentierte: „Die Partnerschaft mit Afinum ist für uns ein spannender Meilenstein. Gemeinsam stärken wir unsere Position im Life-Science-Sektor und beschleunigen unser Wachstum als Teil einer führenden vertikalen Softwaregruppe. Wir freuen uns darauf, die digitale Zukunft im Bereich Life Science Compliance gemeinsam zu gestalten.“

    Patrick Pfau, ebenfalls Gründer und Geschäftsführer von p36, ergänzt: „Wir teilen die Vision, Compliance digital, intelligent und nachhaltig zu gestalten. Gemeinsam werden wir unsere Position in der Life-Science-Branche stärken und Innovationen vorantreiben – für unsere Kunden, unser Team und die Branche.“

    Über Afinum: Afinum ist ein unabhängiger private Equity Investor, der sich auf nachhaltige Wachstumspartnerschaften mit mittelständischen Unternehmen konzentriert. Im Rahmen seiner Strategie, eine SAP-orientierte Vertical-Software-Gruppe für die Life-Science-Branche aufzubauen, unterstützt Afinum p36 dabei, seine Rolle als führender Anbieter von digitalen Compliance-Lösungen weiter auszubauen.

    p36 GmbH ist ein inhabergeführtes Technologieunternehmen mit Spezialisierung auf Beratung und Entwicklung von Cloud-Softwarelösungen. Das Unternehmen unterstützt Kunden bei der digitalen Transformation ihrer Geschäftsprozesse in der Cloud und entwickelt passgenaue Software für die Life Sciences-Branche. Im Fokus steht dabei die Optimierung regulatorischer Prozesse und die Erfüllung von Compliance-Vorgaben durch moderne Cloud-Technologie.

